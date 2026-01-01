Using user roles and permissions
IMPORTANT: This guide only applies to Next-Gen WAF customers with access to the Next-Gen WAF control panel. If you have access to the Next-Gen WAF product in the Fastly control panel, check out our guide to managing users of Fastly accounts.
Every user in your corp (also known as account) is assigned a role. Roles are groups of permissions that afford users the ability to view and control a variety of things in your corp (account).
- Owners have access to all corp (account) features, can edit settings on every site (also known as workspace), and can make changes to user accounts.
- Admins have limited access to corp (account) features, access to specific sites (workspaces) and site-level (workspace-level) settings, and can invite new users to specific sites (workspaces).
- Users have access to specific sites (workspaces) and site-level (workspace-level) settings.
- Observers have access to specific sites (workspaces).
Corp (account) management permission
The corp (account) management permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|View corp-wide (account-wide) data and reports
|Access
|Limited access
|Limited access
|Limited access
|Edit corp-wide (account-wide) security policies
|Access
|No access
|No access
|No access
|Create or edit Corp (Account) Rules
|Access
|No access
|No access
|No access
|View Corp (Account) Rules
|Access
|Access
|Access
|Access
|Create or edit Corp (Account) Lists
|Access
|No access
|No access
|No access
|Create or edit Corp (Account) Signals
|Access
|No access
|No access
|No access
|View corp (account) integrations
|Access
|Access
|Access
|Access
|Edit corp (account) integrations
|Access
|No access
|No access
|No access
|View corp (account) audit logs
|Access
|Access
|Access
|Access
User management permissions
The user management permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|View users
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Invite or remove other users
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|Allow users to create API Access Tokens
|Access
|No access
|No access
|No access
Site (workspace) management permissions
The site (workspace) management permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|Create or delete sites (workspaces)
|Access
|No access
|No access
|No access
|View site-level (workspace-level) data and reports
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Edit site (workspace) blocking mode
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|Edit site (workspace) IP anonymization policy
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|Edit site (workspace) default blocking response code
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|View associated users
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|Edit site (workspace) Display Name and Short Name
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
Site (workspace) configuration permissions
The site (workspace) configuration permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|Change Blocking Mode
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|Create or edit rules
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|View rules
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Create or edit signals
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|View signals
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Create or edit lists
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|View lists
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Create or edit redactions
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|View redactions
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Create or edit integrations
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|View integrations
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Create agent keys
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|View agent keys
|All sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|Specific sites (workspaces)
|No sites (workspaces)
|View site (workspace) audit logs
|Access
|Access
|Access
|Access
Personal account management permissions
The personal account management permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|Edit account profile information
|Access
|Access
|Access
|Access
|Create, edit, view support tickets
|Access
|Access
|Access
|Access
|Create API Access Token
|Limited access
|Limited access
|Limited access
|Limited access