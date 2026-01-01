Using user roles and permissions

IMPORTANT: This guide only applies to Next-Gen WAF customers with access to the Next-Gen WAF control panel. If you have access to the Next-Gen WAF product in the Fastly control panel, check out our guide to managing users of Fastly accounts.

Every user in your account (also known as corp) is assigned a role. Roles are groups of permissions that afford users the ability to view and control a variety of things in your account (corp).

Owners have access to all account (corp) features, can edit settings on every workspace (also known as site), and can make changes to user accounts.

have access to all account (corp) features, can edit settings on every workspace (also known as site), and can make changes to user accounts. Admins have limited access to account (corp) features, access to specific workspaces (sites) and site-level (workspace-level) settings, and can invite new users to specific workspaces (sites).

have limited access to account (corp) features, access to specific workspaces (sites) and site-level (workspace-level) settings, and can invite new users to specific workspaces (sites). Users have access to specific workspaces (sites) and site-level (workspace-level) settings.

have access to specific workspaces (sites) and site-level (workspace-level) settings. Observers have access to specific workspaces (sites).

Account (corp) management permission

The account (corp) management permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer View account-wide (corp-wide) data and reports Access Limited access Limited access Limited access Edit account-wide (corp-wide) security policies Access No access No access No access Create or edit account (corp) rules Access No access No access No access View account (corp) rules Access Access Access Access Create or edit account (corp) lists Access No access No access No access Create or edit account (corp) signals Access No access No access No access View account (corp) integrations Access Access Access Access Edit account (corp) integrations Access No access No access No access View account (corp) audit logs Access Access Access Access

User management permissions

The user management permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer View users All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Invite or remove other users All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) No workspaces (sites) Allow users to create API Access Tokens Access No access No access No access

Workspace (site) management permissions

The workspace (site) management permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer Create or delete workspaces (sites) Access No access No access No access View site-level (workspace-level) data and reports All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Edit workspace (site) blocking mode All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) Edit workspace (site) IP anonymization policy All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) Edit workspace (site) default blocking response code All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) View associated users All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) Edit workspace (site) Display Name and Short Name All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites)

Workspace (site) configuration permissions

The workspace (site) configuration permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer Change Blocking Mode All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) Create or edit rules All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) View rules All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Create or edit signals All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) View signals All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Create or edit lists All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) View lists All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Create or edit redactions All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) View redactions All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Create or edit integrations All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) View integrations All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Create agent keys All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) View agent keys All workspaces (sites) Specific workspaces (sites) Specific workspaces (sites) No workspaces (sites) View workspace (site) audit logs Access Access Access Access

Personal account management permissions

The personal account management permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer Edit account profile information Access Access Access Access Create, edit, view support tickets Access Access Access Access Create API Access Token Limited access Limited access Limited access Limited access

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