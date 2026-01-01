Using user roles and permissions
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IMPORTANT: This guide only applies to Next-Gen WAF customers with access to the Next-Gen WAF control panel. If you have access to the Next-Gen WAF product in the Fastly control panel, check out our guide to managing users of Fastly accounts.
Every user in your account (also known as corp) is assigned a role. Roles are groups of permissions that afford users the ability to view and control a variety of things in your account (corp).
- Owners have access to all account (corp) features, can edit settings on every workspace (also known as site), and can make changes to user accounts.
- Admins have limited access to account (corp) features, access to specific workspaces (sites) and site-level (workspace-level) settings, and can invite new users to specific workspaces (sites).
- Users have access to specific workspaces (sites) and site-level (workspace-level) settings.
- Observers have access to specific workspaces (sites).
Account (corp) management permission
The account (corp) management permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|View account-wide (corp-wide) data and reports
|Access
|Limited access
|Limited access
|Limited access
|Edit account-wide (corp-wide) security policies
|Access
|No access
|No access
|No access
|Create or edit account (corp) rules
|Access
|No access
|No access
|No access
|View account (corp) rules
|Access
|Access
|Access
|Access
|Create or edit account (corp) lists
|Access
|No access
|No access
|No access
|Create or edit account (corp) signals
|Access
|No access
|No access
|No access
|View account (corp) integrations
|Access
|Access
|Access
|Access
|Edit account (corp) integrations
|Access
|No access
|No access
|No access
|View account (corp) audit logs
|Access
|Access
|Access
|Access
User management permissions
The user management permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|View users
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Invite or remove other users
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|Allow users to create API Access Tokens
|Access
|No access
|No access
|No access
Workspace (site) management permissions
The workspace (site) management permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|Create or delete workspaces (sites)
|Access
|No access
|No access
|No access
|View site-level (workspace-level) data and reports
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Edit workspace (site) blocking mode
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|Edit workspace (site) IP anonymization policy
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|Edit workspace (site) default blocking response code
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|View associated users
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|Edit workspace (site) Display Name and Short Name
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
Workspace (site) configuration permissions
The workspace (site) configuration permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|Change Blocking Mode
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|Create or edit rules
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|View rules
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Create or edit signals
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|View signals
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Create or edit lists
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|View lists
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Create or edit redactions
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|View redactions
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Create or edit integrations
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|View integrations
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Create agent keys
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|View agent keys
|All workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|Specific workspaces (sites)
|No workspaces (sites)
|View workspace (site) audit logs
|Access
|Access
|Access
|Access
Personal account management permissions
The personal account management permissions for each role are as follows:
|Permission
|Owner
|Admin
|User
|Observer
|Edit account profile information
|Access
|Access
|Access
|Access
|Create, edit, view support tickets
|Access
|Access
|Access
|Access
|Create API Access Token
|Limited access
|Limited access
|Limited access
|Limited access