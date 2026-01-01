Using user roles and permissions

IMPORTANT: This guide only applies to Next-Gen WAF customers with access to the Next-Gen WAF control panel. If you have access to the Next-Gen WAF product in the Fastly control panel, check out our guide to managing users of Fastly accounts.

Every user in your corp (also known as account) is assigned a role. Roles are groups of permissions that afford users the ability to view and control a variety of things in your corp (account).

Owners have access to all corp (account) features, can edit settings on every site (also known as workspace), and can make changes to user accounts.

have access to all corp (account) features, can edit settings on every site (also known as workspace), and can make changes to user accounts. Admins have limited access to corp (account) features, access to specific sites (workspaces) and site-level (workspace-level) settings, and can invite new users to specific sites (workspaces).

have limited access to corp (account) features, access to specific sites (workspaces) and site-level (workspace-level) settings, and can invite new users to specific sites (workspaces). Users have access to specific sites (workspaces) and site-level (workspace-level) settings.

have access to specific sites (workspaces) and site-level (workspace-level) settings. Observers have access to specific sites (workspaces).

Corp (account) management permission

The corp (account) management permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer View corp-wide (account-wide) data and reports Access Limited access Limited access Limited access Edit corp-wide (account-wide) security policies Access No access No access No access Create or edit Corp (Account) Rules Access No access No access No access View Corp (Account) Rules Access Access Access Access Create or edit Corp (Account) Lists Access No access No access No access Create or edit Corp (Account) Signals Access No access No access No access View corp (account) integrations Access Access Access Access Edit corp (account) integrations Access No access No access No access View corp (account) audit logs Access Access Access Access

User management permissions

The user management permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer View users All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Invite or remove other users All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) No sites (workspaces) Allow users to create API Access Tokens Access No access No access No access

Site (workspace) management permissions

The site (workspace) management permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer Create or delete sites (workspaces) Access No access No access No access View site-level (workspace-level) data and reports All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Edit site (workspace) blocking mode All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) Edit site (workspace) IP anonymization policy All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) Edit site (workspace) default blocking response code All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) View associated users All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) Edit site (workspace) Display Name and Short Name All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces)

Site (workspace) configuration permissions

The site (workspace) configuration permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer Change Blocking Mode All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) Create or edit rules All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) View rules All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Create or edit signals All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) View signals All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Create or edit lists All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) View lists All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Create or edit redactions All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) View redactions All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Create or edit integrations All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) View integrations All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Create agent keys All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) View agent keys All sites (workspaces) Specific sites (workspaces) Specific sites (workspaces) No sites (workspaces) View site (workspace) audit logs Access Access Access Access

Personal account management permissions

The personal account management permissions for each role are as follows:

Permission Owner Admin User Observer Edit account profile information Access Access Access Access Create, edit, view support tickets Access Access Access Access Create API Access Token Limited access Limited access Limited access Limited access

