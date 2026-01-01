支出アラートページについて

支出アラートページでは、通知を受け取りたい目標金額を指定することで、アカウントの支出アラートを設定できます。月初から現在までの請求金額が指定された金額の80%に達すると、スーパーユーザーまたは請求担当者の権限を持つすべてのユーザーにアラートが届き、その通知もアカウントの通知センターに表示されます。指定された金額の100%に達した場合も同じことが起こり、その月の最終アラートとなります。支出アラートページにアクセスするには、Account > Billing > Spend alert に移動します。

設定前の注意点

このページに表示される情報を確認する前に、コントロールパネルにアクセスする方法を理解してください。

支出アラートを設定する

このページにアクセスできるユーザーロールが割り当てられている場合、支出アラートを設定できます。

Fastly コンソールにログインしてください。 Account > Billing > Spend alertに移動します。 支出アラートの設定をクリックします。 カードの左上にあるスイッチを使用してアラートをオンにします。 月間支出アラートのしきい値欄に金額を入力します。金額は最低でも5ドル必要です。 Save をクリックします。

なお、支出アラートには、Fastly からアカウントに適用される割引は反映されませんのでご注意ください。

月初から現在まで (MTD：month-to-date) の支出は、月初から現在までのページから確認できます。

次のステップ

引き続き、アカウント管理と請求情報をご覧ください。