製品の購入と試用を管理する 日本語 English

日本語

この Trials ページでは、アクティブまたは開始可能なプロダクトまたは機能のトライアルに関する詳細を表示できます。また Trials ページでは、トライアルの使用量メトリクスと、スーパーユーザーがプロダクトまたは機能のフルアクセスにアップグレードできる機能も提供します。Trials ページにアクセスするには、Account > Billing > Trials に移動します。

設定前の注意点

トライアルに適用される以下の制約事項に注意してください。

請求担当者またはスーパーユーザーのロールが割り当てられたユーザーのみが Trials ページにアクセスできます。

スーパーユーザーのみがトライアルを開始でき、トライアル期間の終了後にプロダクトまたは機能へのフルアクセスにアップグレードできます。

Trials ページについて

このページにアクセスできるユーザーロールが許可されている場合、利用可能なトライアルがあるプロダクトラインのカードのリストが表示されます。任意のプロダクトライン内にある Details をクリックすると、以下の詳細を表示できます。

利用可能なトライアルが有効になっているか、またはアカウント用に購入済みかどうか

特定のトライアルが開始された日付とその有効期限日

トライアルを開始したユーザーの名前 (トライアルが社内の Fastly 管理者によって開始された場合は「Fastly」、トライアルがお客様のアカウントから削除されたユーザーによって開始された場合は「Deleted user」と表示されます)

トライアルの使用状況の詳細に関するサマリーへのアクセス

プロダクトまたは機能の関連ドキュメントへのリンク

検索バーを使用して、ページを特定のトライアルに絞り込むことができます。

トライアルの開始

プロダクトライン全体またはプロダクトライン内の機能のトライアルは、いつでも開始できます。

プロダクトライン全体のトライアルを開始する場合 。 任意のプロダクトラインカードで、プロダクトライン名の右側にある Start trial をクリックし、そのプロダクトライン全体のすべてのトライアルを開始することを確認します。

。 任意のプロダクトラインカードで、プロダクトライン名の右側にある をクリックし、そのプロダクトライン全体のすべてのトライアルを開始することを確認します。 特定の機能のトライアルを開始する場合。 任意のプロダクトラインカードで、プロダクトライン名の下にある Details をクリックして利用可能な機能を表示し、トライアルを開始したい機能の右側にある Start trial をクリックします。

トライアルが有効化されると、すぐにアカウントまたはサービスで使用するための設定を開始できます。ただし、各特定のトライアルはアカウントごとに一度しか開始できないことに留意してください。トライアル終了後、Purchase をクリックすることで、アカウントをアップグレードしてプロダクトまたは機能へのフルアクセスを維持することができます。

トライアル使用のモニタリング

トライアル開始後に Usage をクリックすると、トライアル期間の使用状況を示すメトリクスが表示されます。トライアルの有効期限が切れた後でも、これらの使用メトリクスは表示されます。