アカウント通知のモニタリング

通知センターは、Fastly からの重要なメッセージやアラートを一元的に確認できる場所です。上部のナビゲーションバーにあるアラートベル をクリックすると、通知センターが開きます。表示される通知の種類は、ユーザーロールによって異なります。

アラートの表示方法と解除方法

通知は、有効な間はドロワーに表示されます。通知をクリックすると、詳細を確認できる関連ページに移動します。「アクティブ」の意味と、どこに移動するかは、通知の種類によって異なります。

通知へのアクセス

通知にアクセスするには、以下の手順に従ってください。

アカウント通知の管理

アカウント通知は、既読または未読としてマークできる唯一の通知です。既読ステータスを変更するには、次の手順に従ってください。

通知を未読としてマークすると、通知センターに戻ります。

ヒント：通知をまとめて既読にしたい場合は、通知ページ上部の [すべて既読にする] をクリックしてください。通知が既読になるだけでなく、通知センターからも削除されます。

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