アカウント通知のモニタリング
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通知センターは、Fastly からの重要なメッセージやアラートを一元的に確認できる場所です。上部のナビゲーションバーにあるアラートベル をクリックすると、通知センターが開きます。表示される通知の種類は、ユーザーロールによって異なります。
アラートの表示方法と解除方法
通知は、有効な間はドロワーに表示されます。通知をクリックすると、詳細を確認できる関連ページに移動します。「アクティブ」の意味と、どこに移動するかは、通知の種類によって異なります。
アカウント通知とは、顧客に影響を及ぼすインシデント発生後に共有されるサービスアドバイザリー、対応が必要な今後の活動に関する更新情報、その他の情報提供など、アカウントに関する情報を提供するメッセージのことです。これらは、スーパーユーザーロールが割り当てられている場合にのみ表示され、クリックするまで通知センターに残ります。クリックすると通知の詳細ページに移動し、その通知は既読としてマークされます。アカウント通知は、スーパーユーザーにもメールで送信されます。
オブザーバビリティアラートは、Fastly オブザーバビリティで設定する条件によってトリガーされ、すべてのユーザーに表示されます。オブザーバビリティの概要ページの「アクティブなアラート」セクションに表示されている限り、通知センターにも表示されたままになります。オブザーバビリティアラートをクリックすると、そのアラートの詳細ページに移動します。アラート状態が解決すると、両方の場所からアラートが解除されます。アラートが頻繁に、または予期せず発生し、通知センターに繰り返し表示される場合は、アラートの定義を確認して、しきい値や評価期間を調整してください。
支出アラートは、アカウントの支出が支出アラートページで定義したしきい値に近づいたり、それを超えたりしたときにトリガーされます。スーパーユーザーまたは請求担当ロールが割り当てられている場合にのみ表示されます。これらのアラートは、現在の請求月の末日まで、または支出アラートのしきい値を編集して条件を満たさなくなるまで有効です。支出アラートをクリックすると、Plan Usage ページに移動します。
通知へのアクセス
通知にアクセスするには、以下の手順に従ってください。
- Fastly コンソールにログインしてください。
上部のナビゲーションバーにあるアラートベル をクリックします。通知ドロワーが開きます。
以下のいずれかを実行します。
アカウント通知の管理
アカウント通知は、既読または未読としてマークできる唯一の通知です。既読ステータスを変更するには、次の手順に従ってください。
- Fastly コンソールにログインしてください。
[アカウント] > [通知] に移動します。
[既読にする] または [未読にする] をクリックします。
通知を未読としてマークすると、通知センターに戻ります。
ヒント：通知をまとめて既読にしたい場合は、通知ページ上部の [すべて既読にする] をクリックしてください。通知が既読になるだけでなく、通知センターからも削除されます。