正規表現なしでヘッダー値を分離する方法
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Fastly では、正規表現なしでヘッダーのサブフィールド値を読み取りやすい方法で抽出することが可能です。Headers subfields は、
value1=123value123; testValue=asdf_true; staff_user=true; や
max-age=0, surrogate-control=3600 に類似したボディシンタックススタイルを含むヘッダーです。これには Cookie、Set-Cookie、Cache-Control、カスタムヘッダーなどが含まれます。Fastly では、以下のシンタックスでキー値を分離することができます。
req.http.Header-Name:key-name
例えば、クライアントからの
Cookie リクエストが
value1=123value123; testValue=asdf_true; staff_user=true; の場合、以下のロジックで
staff_user の値を分離することができます。
set req.http.Staff-User = req.http.Cookie:staff_user;
サブフィールド関数を使用することで、同じことが実現できます。
set req.http.Staff-User = subfield(req.http.Cookie, "staff_user", ";");
VCL スニペットを使用するか、カスタムヘッダーを使用してこのロジックを追加できます。
: アクセサは、
Set-Cookie ヘッダーに使用することはできません。
VCL スニペットの使用
staff_user 内の
req.http.Cookie 値に基づき、VCL スニペットを使用してこのロジックを実行するには、以下の手順に従ってください。
Fastly コントロールパネルにログインします。
Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。
Edit configuration をクリックし、アクティブなバージョンをクローンするオプションを選択します。
VCL Snippets をクリックします。
Create Snippet をクリックします。
Name フィールドに、適切な名前 (例:
Staff User Cookie) を入力します。
Type のセクションで within subroutine を選択します。
Select subroutine メニューから、recv （
vcl_recv） を選択します。
VCL フィールドに、以下の条件を追加します。# in vcl_recvif (req.http.Cookie:staff_user ~ "true") {# some logic goes herereturn(pass);}
Create をクリックしてスニペットを作成します。
Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。
カスタムヘッダーの使用
ヘッダー
req.http.staff_user へ
Cookie から
staff_user の値を分離するには、以下の設定でカスタムヘッダーを作成します。
以下の要領で、Create a header ページの各フィールドに入力します。
- Name フィールドに
Staff User Headerと入力します。
- Type メニューから Request を選択し、Action メニューから Set を選択します。
- Destination フィールドに
http.staff_userと入力します。
- Source フィールドに
req.http.Cookie:staff_userと入力します。
- Ignore if set メニューから No を選択します。
- Priority フィールドに
10を入力します。
これにより、各インバウンドリクエストで
staff_user ヘッダーが送信されます。
Attach a condition リンクを使用することで、必要な場合のみこのヘッダーを作成することができます。詳しくは、条件の使用ドキュメントをご覧ください。