日本語

ドメイン (ドメイン名とも呼ばれる) は、通常 Web ブラウザに入力される人間が判読できる固有のアドレスです。これにより、インターネットを介して提供される情報またはサービスに対するリクエスト (インターネットの「トラフィック」) に応じてそれらが適切な場所から確実に配信されます。

Fastly に、所有しているドメインを追加すると (例: www.example.com 、 blog.example.com 、または *.example.com などのワイルドカードを含むもの)、他者がそのドメインへのリクエストに応答できなくなります。さらに、ドメインのトラフィックを Fastly 経由でルーティングすることで、重要な情報のキャッシュされたコピーをユーザーに限りなく近い場所に保存し、ユーザーへの配信にかかる時間を短縮できます。

Fastly でドメインを使用するには、以下の手順に従ってください。

設定前の注意点

ドメインの設定を始める前に、コントロールパネルの機能とサービスの操作方法についてご確認ください。

ドメイン作成における制限

ドメインに関連付けられるサービスは、一度にひとつのみです。また、各サービスに関連付けられるドメイン数にも制限があります。

特定のドメインがアカウント内の別のサービスにより使用されている場合、そのドメインを削除して、他のサービスに追加することができます。しかしながら、ドメインが別の Fastly カウントのサービスで使用されている場合は、委譲されない限り使用できません。

既に別のサービスに関連付けられているドメインの作成を試みると、次のようなエラーメッセージが表示されます。

Domain [domain name] is already taken by service [service name].

この場合、新規サービスでドメインを作成する前に、サービスからドメインを削除する手順に従ってください。

別のお客様が既に所有しているドメインの作成を試みると、次のようなエラーメッセージが表示されます。

Domain [domain name] is taken by another customer. Domain [domain name] is owned by another customer.

適切にアクセスできるはずのドメインを追加する際にこのようなエラーが表示された場合、あるいは別のアカウントまたは顧客にドメインを委譲する必要がある場合 (例: テストアカウントから本番アカウントへのドメインの委譲)、サポートチームに問い合わせてドメインを正しいアカウントに委譲してください。

サービスのドメイン数に設定された制限

デフォルトでは、アカウントタイプと購入されたパッケージオファーに基づいて、サービスごとに作成できるドメイン数に制限が設定されています。

制限に達すると、以下のようなエラーメッセージが表示されます。

{ "msg" : "An error occurred while connecting to the fastly API, please try your request again." , "detail" : "Exceeding max number of domains: 10" }

制限に関するメッセージが表示されているものの、さらにサービスまたはドメインを作成する必要がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。Fastly のサポートエンジニアは、使用できるサービスの数を増やすことができるだけでなく、お客様が実現したいことを可能にする他の設定方法についてもご提案します。

次のステップ

ドメインの仕組みと制限事項を理解したら、Fastly にドメインを追加します。