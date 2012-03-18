VCL フィールドに、以下の条件を追加します:

上記の条件では、これらのリダイレクトを適用するサービスのバックエンドの実際の名前に Main_Origin および s3_backend プレースホルダを置き換えていることを確認してください。正確な名前を確認するには、Deliver ページに移動し、サービスを表示しているときに、サービス名のすぐ下に表示される Show VCL をクリックします。