TollBit
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Fastly のボット管理製品は、TollBit と連携することで、ボットトラフィックの管理と収益化を行うことができます。これら2つのプロダクトを併用することで、ボットを検出・分類し、TollBit Bot ペイウォールにリダイレクトし、トークンを検証して有効なトークンを持つボットにコンテンツへのアクセス権を付与し、その他のすべてのAIボットにはアクセス料金を支払わせることができます。
前提条件
この統合を使用するには、Fastly とサービス契約を結んだ有料アカウントを持ち、Fastly のエッジクラウドにデプロイするための Bot Management を購入する必要があります。Essential プラットフォームでは Bot Management は利用できません。
Fastly の Bot Management で TollBit を使用する前に、TollBit アカウントとサブドメインを作成してください。これらは AI ボットとエージェントのゲートウェイとして機能します。また、収益化ルールを設定し、さまざまな AI 企業向けに料金設定およびアクセスのルールを構築する必要もあります。詳細については、TollBit のドキュメントを参照してください。
TollBit を Fastly の Bot Management と共に使用する
Fastly の Bot Management を TollBit と連携させるには、以下の手順に従ってください。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
「ルール」メニューから「サイトルール」を選択します。
「サイトルールを追加」をクリックします。
「タイプ」セクションで、「リクエスト」を選択します。
「条件」セクションの各フィールドは以下のように設定してください。
「フィールド」メニューから、「シグナル」を選択します。
ネストされた「フィールド」メニューから、「シグナルタイプ」を選択します。
ネストされた「オペレーター」メニューから「リストにある」を選択します。
ネストされた「値」メニューから「AI Bot シグナル」を選択します。
ヒント: より細かくコントロールしたい場合、
SUSPECTED-BOT.AI-CRAWLER、
SUSPECTED-BOT.AI-FETCHER、
VERIFIED-BOT.AI-CRAWLER、
VERIFIED-BOT.AI-FETCHERの個別のシグナルを使用できます。「シグナルのペイロード」を選択し、リクエストビューで見つけたボットの名前 (例:
GPTBot) を入力して、個々のボットを指定することもできます。
「アクションのタイプ」メニューから「ブロック」を選択します。
「 レスポンスを変更」をクリックします。
レスポンスコードを302に設定します。
「リダイレクトURL」フィールドで TollBit サブドメインを入力し、動的な
{{URL}}変数 (例:
https://tollbit.example.com{{URL}}) を追加します。この変数は、元のリクエストされた URL がリダイレクトで渡されることを保証します。
「 サイトルールを作成」をクリックします。
AI ボットがサイトにアクセスすると、Fastly はそのボットを検知し、TollBit ボットペイウォールにリダイレクトします。有効なトークンを持っている AI 企業は、コンテンツにアクセスできます。その他のユーザーは有料アクセスにリダイレクトされます。