Fastly のボット管理製品は、TollBit と連携することで、ボットトラフィックの管理と収益化を行うことができます。これら2つのプロダクトを併用することで、ボットを検出・分類し、TollBit Bot ペイウォールにリダイレクトし、トークンを検証して有効なトークンを持つボットにコンテンツへのアクセス権を付与し、その他のすべてのAIボットにはアクセス料金を支払わせることができます。

前提条件

この統合を使用するには、Fastly とサービス契約を結んだ有料アカウントを持ち、Fastly のエッジクラウドにデプロイするための Bot Management を購入する必要があります。Essential プラットフォームでは Bot Management は利用できません。

Fastly の Bot Management で TollBit を使用する前に、TollBit アカウントとサブドメインを作成してください。これらは AI ボットとエージェントのゲートウェイとして機能します。また、収益化ルールを設定し、さまざまな AI 企業向けに料金設定およびアクセスのルールを構築する必要もあります。詳細については、TollBit のドキュメントを参照してください。

TollBit を Fastly の Bot Management と共に使用する

Fastly の Bot Management を TollBit と連携させるには、以下の手順に従ってください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 「ルール」メニューから「サイトルール」を選択します。 「サイトルールを追加」をクリックします。 「タイプ」セクションで、「リクエスト」を選択します。 「条件」セクションの各フィールドは以下のように設定してください。 「 フィールド 」メニューから、「 シグナル 」を選択します。

ネストされた「 フィールド 」メニューから、「 シグナルタイプ 」を選択します。

ネストされた「 オペレーター 」メニューから「 リストにある 」を選択します。

ネストされた「値」メニューから「AI Bot シグナル」を選択します。 ヒント: より細かくコントロールしたい場合、 SUSPECTED-BOT.AI-CRAWLER 、 SUSPECTED-BOT.AI-FETCHER 、 VERIFIED-BOT.AI-CRAWLER 、 VERIFIED-BOT.AI-FETCHER の個別のシグナルを使用できます。「シグナルのペイロード」を選択し、リクエストビューで見つけたボットの名前 (例: GPTBot ) を入力して、個々のボットを指定することもできます。 「アクションのタイプ」メニューから「ブロック」を選択します。 「 レスポンスを変更」をクリックします。 レスポンスコードを302に設定します。 「リダイレクトURL」フィールドで TollBit サブドメインを入力し、動的な {{URL}} 変数 (例: https://tollbit.example.com{{URL}} ) を追加します。この変数は、元のリクエストされた URL がリダイレクトで渡されることを保証します。 「 サイトルールを作成」をクリックします。

AI ボットがサイトにアクセスすると、Fastly はそのボットを検知し、TollBit ボットペイウォールにリダイレクトします。有効なトークンを持っている AI 企業は、コンテンツにアクセスできます。その他のユーザーは有料アクセスにリダイレクトされます。