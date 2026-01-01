[My Profile (マイプロフィール)] メニューについて 日本語 English

日本語

重要 : 本ガイドは、Signal Sciences アカウントをお持ちのお客様、もしくは Fastly アカウントにリンクされている Signal Sciences アカウントをお持ちのお客様にのみ適用されます。Fastly アカウントのみをお持ちの場合は、Fastly コンソールのプロフィールとセキュリティ設定に関する情報をご確認ください。

[My Profile (マイプロフィール)] メニューでは、割り当てられた役割に応じて、自分のプロフィール情報と設定にアクセスできます。[My Profile (マイプロフィール)] メニューでは、Signal Sciences API を使用するための個人用 API アクセストークンへのアクセスと、コンソールからのログアウトする方法も提供されます。

設定前の注意点

各ページを確認する前に、コントロールパネルの設定機能にアクセスする方法を理解するようにしてください。

[My Profile (マイプロフィール)] メニューについて

企業ナビゲーションバーの右端に [My Profile (マイプロフィール)] メニューが表示されます。

リンクされたアカウントの [My Profile (マイプロフィール)] メニューについて

Signal Sciences アカウントが Fastly アカウントにリンクされている場合、メニューは次のようになります。

割り当てられたロールと権限に応じて、このメニューを以下に使用することができます。

リンクされた Signal Sciences および Fastly アカウントに関する、アカウントのプロファイルとセキュリティ情報を管理する

サイトの活動やセキュリティパッチに関するアラートを購読する

アカウントに関連付けられた個人用 API アクセストークンを表示および管理する

アカウントからログオフもしくはサインアウトする

Signal Sciences アカウントの [My Profile (マイプロフィール)] メニューについて

Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合、メニューは次のように表示されます。

割り当てられたロールと権限に応じて、このメニューを以下に使用することができます。

重要 : Signal Sciences アカウントに関連する名前もしくはメールアドレスを変更したいですか？Signal Sciences アカウントのみをお持ちの場合、もしくは Fastly アカウントと Signal Sciences アカウントで同じメールアドレスを共有している場合は、サポートチームに問い合わせて名前もしくはパスワードを変更します。

アラートの登録

特定の企業およびサイトの統合アクティビティ (例 : サイトアクティビティの週次サマリーや共通脆弱性識別子の仮想パッチのリリース) について、メールで通知を受け取るよう選択できます。サブスクリプションの横にあるチェックボックスを選択し、[Update subscriptions (サブスクリプションの更新)]をクリックすると、メール通知の受信が開始されます。サブスクリプションアラートのより詳細なリストについては、メーリングリストの統合をご確認ください。

次のステップ

コンソールのコントロール部分について、さらに詳しく調べましょう。

関連コンテンツ