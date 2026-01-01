ユーザー管理 (IdP) の自動化
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重要 :このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。Fastly コンソールでアカウントを管理している場合は、代替ユーザー管理自動化の手順をご確認ください。
このガイドでは、Okta が ID プロバイダー (IdP) の役割を果たす場合に、アカウントユーザーの管理を自動化する方法について説明します。
Okta のような IdP は、デジタル ID を保存・管理することにより、ユーザーの ID 管理を一元化します。以下のサービスを含む:
ユーザー名、役割、認証情報などのユーザー属性の維持
パスワード、多要素認証 (MFA)、シングルサインオン (SSO) などの認証方法による本人確認
役割と権限に基づくアクセスポリシーの適用
Okta をアカウントと統合することで、ユーザーのライフサイクル管理を自動化できます。これにより IdP は、アカウントの作成、更新、無効化を処理すると同時に、セキュリティポリシーとコンプライアンス要件をサポートします。Okta を介したユーザーのプロビジョニングにより、アクセスと権限のレベルがサイト (ワークスペースとも呼ばれる) と常に同期され、IdP で行われた変更が自動的に反映されます。
注 : Oktaは、業界標準仕様である System for Cross-domain Identity Management (SCIM) プロトコルを使用し、統合アプリケーションおよびディレクトリ間でのユーザーアカウントのプロビジョニングと同期を自動化します。SCIM の詳細については、Okta の開発者ドキュメントをご覧ください。
制約と考慮事項
Okta を IdP として使用する際は、以下の点に留意してください。
Okta によってプロビジョニングされたユーザーは、Okta 内部でのみ変更または削除できます。
Next-Gen WAF は、小文字のアルファベットのみを含むメールアドレスのみを受け付けます。大文字を含むメールアドレスは誤動作を引き起こします。
既存のユーザーが Okta 内でプロビジョニングされているユーザーと同じメールアドレスを持っている場合、アカウントは統合されます。ユーザーは設定時に再プロビジョニングする必要はありませんが、新しいグループの割り当ては既存の役割と権限をオーバーライドします。
前提条件
IdP を設定する前に、以下の前提条件を完了してください。
Okta で、Next-Gen WAF との統合を作成していない場合は、統合を作成してください。Okta アプリケーションに記載されている手順に従ってください。そちらでは具体的な設定情報が提供されています。
Next-Gen WAF のアカウントで、シングルサインオンを有効にし、Okta を SSO プロバイダーとして使用します。
API を使用して、Next-Gen WAF で API アクセストークンを作成し、本ガイドの後半で使用するため安全な場所に保管してください。
IdP の設定と有効化
Okta を通じて自動ユーザー管理を設定するには、以下の手順に従ってください。
設定情報を入力する
Signal Sciences Okta アプリケーションの [Provisioning (プロビジョニング)] タブで、以下の情報を入力してプロビジョニングを有効にします。
SCIM コネクタのベース URL :
https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/<corpname>/scim/v2を入力し、
<corpname>を貴社の「name (名称)」に置き換えます。
あなたの
<corpname>は、Next-Gen WAF コンソールのアドレス (
https://dashboard.signalsciences.net/corps/<corpname>/overviewなど) に存在します。
あなたの
<corpname>はList Corps APIエンドポイントからも取得可能です。
ユーザー固有の識別子フィールド : メールアドレスを選択します。
サポートされるプロビジョニングアクション : [新規ユーザーのプッシュ (Push New Users)] と [Push Profile Updates (プロファイル更新のプッシュ)] を選択します。
認証モード : HTTP ヘッダーを選択してください。
Authorization: 先に生成した API アクセストークンからベアラートークンを生成します。ベアラートークンは、ユーザーに関連付けられたメールアドレス、コロン、そして生成した API アクセストークンで構成される文字列を base64 エンコードして作成されます。
bash で Bearer トークンを作成するコマンドの例。$ echo -n "user@example.com:c9e4bbc5-a5c4-19d3-b31f-691d8b2139fe" | base64
JavaScript で Bearer トークンを作成するコマンドの例。btoa("<signal_sciences_email>:<signal_sciences_access_token>") = "YW5keUBleGFtcGxlY29ycC5jb206ZXhhbXBsZXRva2Vu"
テスト設定
[Test Connector Configuration (コネクタ設定のテスト)] をクリックして、接続が正しく設定されたことを確認します。すべてが正しく設定されていれば、「Signal Sciences was successfully verified! (正常に検証されました)」と表示されます。
[Save (保存)] をクリックしてこの設定を保存して先に進みます。
プロビジョニング機能を有効化
設定が保存されたら、[Provisioning to App (アプリへのプロビジョニング）] の以下の項目の [Enable (有効）] を選択します。
ユーザーの作成
ユーザー属性の更新
ユーザーの非アクティブ化
[Save (保存)] をクリックしてこれらの設定を保存し、次に進みます。
プロビジョニングを有効にした後、アプリケーションにマッピングされていない属性が存在するというメッセージが表示される場合があります。これによってプロビジョニングが妨げられることはありません。ただし、Next-Gen WAF 属性をベースとする Okta ユーザープロファイルにマッピングしたい場合は、次の属性をマッピングすることで対応できます。
userTypeは、ユーザーの
roleを表す文字列属性にマッピングされるべきです。この値は
owner、
admin、
user、もしくは
observerなど、有効な
roleである必要があります。
entitlementsは、ユーザーの
sitesを表す文字列配列属性にマッピングされるべきです。これは、ユーザーがアクセスできるサイト (ワークスペース) の短縮名を表す文字列配列 (
www.example.comなど) に設定する必要があります。
アプリケーションにグループまたはユーザーを割り当てる
以下の手順はグループの割り当てに適用されますが、ユーザーもほぼ同じプロセスに従います。
Signal Sciences Okta アプリケーションで [Assignments (割り当て)] をクリックします。
[Assign (割り当て)] メニューから [Assign to Groups (グループに割り当てる)] を選択します。
プロビジョニングするユーザーのグループを選択します。追加の属性を要求するウィンドウが表示されます。
割り当てられたグループの [Role (役割)] を選択します。[owner (所有者)]、 [admin (管理者)]、 [user (ユーザー)]、[observer (観察者)] のいずれかを選択します。
サイトを追加するには [Add Another (別のサイトを追加)] をクリックします。これは [Site settings (サイト設定)] に表示されるサイトの「短縮名」です。
[保存して戻る] をクリックします。
IdP によるユーザー管理
ユーザー管理には、属性の更新とユーザー削除の両方が含まれます。
ユーザーの更新
グループおよびユーザー属性の更新は同期されます。これには以下が含まれます。
ユーザーの実名
ユーザーに割り当てられた役割
ユーザーに割り当てられたサイト (ワークスペース)
Next-Gen WAF では、メールアドレスがユーザーの主要な識別子であるため、メールアドレスの更新はサポートされていません。
ユーザーの削除
Next-Gen WAF ユーザーは、プロビジョニングを通じて以下の方法で削除されます。
Next-Gen WAF アプリケーションに割り当てられたグループからユーザーを削除する
ユーザーが直接割り当てられている場合は、Next-Gen WAF アプリケーションからユーザーを直接削除する
Okta でユーザーを無効化する
ユーザーが再びアクティブ化されるか、Signal Sciences Okta アプリケーションに再割り当てされた場合、ユーザーは再作成されます。
トラブルシューティング
SCIM プロビジョニングは2020.年12月に Okta アプリケーションに追加されました。2020年12月以前に Okta で作成された Signal Sciences アプリケーションをお持ちの場合、SCIM プロビジョニングを利用するには Okta で新しい Signal Sciences アプリケーションを作成する必要があります。
Okta との統合に関するご質問や問題が生じた場合は、サポートチームにお問い合わせください。