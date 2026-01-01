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2要素認証の有効化と無効化

重要 : このガイドは、Fastly アカウントにリンクされていない Signal Sciences アカウントをお持ちのお客様にのみ適用されます。Signal Sciences アカウントを Fastly アカウントに連携している場合、あるいは Fastly アカウントをお持ちの場合は、2要素認証の有効化と無効化のガイドをご確認ください。

HMAC ベースのワンタイムパスワード (HOTP)(RFC-4226) とタイムベースのワンタイムパスワード (TOTP)(RFC-6238) の両方をサポートするアプリによる2要素認証 (2FA) をサポートしています。これには、iPhone と Android の両方にに対応した Duo SecurityGoogle Authenticator が含まれます。

重要 : 当社は2段階認証の強制をサポートしていません。

2要素認証を有効化する

2要素認証の設定は、特定の企業ごとにユーザーレベルで設定されます。これは、ユーザーが所属するすべてのサイトにアクセスするために、2要素認証を一度設定するだけで済むことを意味します。

  1. [My Profile (マイプロフィール)] メニューから、[Account Settings (アカウント設定)] を選択します。

  2. [有効にする] を選択します。

  3. 認証アプリで QR コードをスキャンするか、[Enter code manually instead (代わりにコードを手動で入力する)] をクリックして、認証アプリにコードを手動で入力してください。

    2要素認証の QR コード　

    重要 : 上記の QR コードは一例です。このガイドの QR コードではなく、コンソールに表示されるものをスキャンしてください。

  4. デバイスの名前を入力します。

  5. Continue をクリックします。

  6. 認証アプリから認証コードを入力します。

  7. [Verify (確認)] をクリックします。

2要素認証を無効化する

  1. [My Profile (マイプロフィール)] メニューから、[Account Settings (アカウント設定)] を選択します。

  2. 二要素認証を無効にするには、二要素認証を無効にするをクリックしてください。

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