ユーザーの管理 日本語 English

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Next-Gen WAF コンソールの所有者もしくは管理者ロールをお持ちの場合は、企業 (アカウントとも呼ばれる) 内のユーザーを管理できます。

所有者としてユーザーを管理する

オーナーは、[Corp Manage (企業管理)] メニューから [Corp Users (企業ユーザー)] を選択して、企業 (アカウント) 上のすべてのユーザーを表示および管理できます。このページには、企業 (アカウント) 内のすべてのユーザーと、その役割、サイトメンバーシップ (ワークスペースメンバーシップとも呼ばれます)、2要素認証が有効かどうか、および保留中のユーザー招待リストと共に一覧表示されます。

ユーザーを招待する

新しいユーザーを招待して企業 (アカウント) に追加するには、次の手順を完了します。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 企業ナビゲーションバーから、[Corp Manage (企業管理)] メニューをクリックし、[Corp Users (企業ユーザー)] を選択します。 [Add corp user (企業ユーザーの追加)] をクリックします。 [Email (メール)] フィールドにユーザーのメールアドレスを入力します。 [Role (役割)] セクションでは、ユーザーに付与する役割を選択します。 [Site memberships (サイトメンバーシップ)] セクションで、ユーザーがメンバーになるサイト (ワークスペース) を選択します。ユーザーは少なくとも 1つのサイトに所属している必要があります。 [Invite user (ユーザーを招待)] をクリックします。

ユーザーが招待されると、アカウント登録用のメールが届きます。[Accept invite (招待を受け入れる)] ボタンをクリックすると、アカウントのパスワードを設定するように求められます。アカウントを作成すると、そのユーザーはメンバーとなっているすべてのサイトにアクセスできるようになります。招待は3日間有効です。招待が期限切れの場合は、保留中のユーザーの行をクリックし、ユーザー編集ページから[Resend Invite (招待再送信)] ボタンをクリックして招待を再送信してください。

ユーザーの詳細を編集する

ユーザーのメールアドレス、企業 (アカウント) でのロール、またはサイトメンバーシップを編集するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 企業ナビゲーションバーから、[Corp Manage (企業管理)] メニューをクリックし、[Corp Users (企業ユーザー)] を選択します。 ユーザーリストでユーザーをクリックします。 必要に応じて [Email address (メールアドレス)] フィールドを編集します。 [Edit corp user (企業ユーザーの編集)] をクリックします。 必要に応じて役割 および [Site memberships (サイトメンバーシップ)] セクションを編集してください。 [Update user (ユーザーの更新)] をクリックします。

企業 (アカウント) からユーザーを削除する

企業 (アカウント) からユーザーを削除するには、以下の手順を実行してください。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 企業ナビゲーションバーから、[Corp Manage (企業管理)] メニューをクリックし、[Corp Users (企業ユーザー)] を選択します。 ユーザーリストでユーザーをクリックします。 [Remove corp user (企業ユーザーの削除)] をクリックします。 [Delete corp user (企業ユーザーの削除)] をクリックします。

オーナーとしての他のユーザー管理タスク

ユーザーとその基本的なメンバーシップ設定の管理に加えて、ユーザーレベルで次の設定を管理することもできます。

管理者としてユーザーを管理する

管理者は、自身がメンバーとなっているサイト (ワークスペース) に対して、限定的なユーザー管理権限を持ちます。

新しいユーザーをサイト (ワークスペース) に招待する

サイト (ワークスペース) に新規ユーザーを招待するには、次の手順を完了します。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 [Manage (管理)] メニューから、[Site Settings (サイト設定)] を選択します。 Users をクリックします。 [Manage site users (サイトユーザーの管理)] メニューから [Invite new user (新規ユーザーを招待)] を選択します。 [Email (メール)] フィールドにユーザーのメールアドレスを入力します。 [Role (役割)] セクションでは、ユーザーに付与する役割を選択します。 [Invite site user (サイトユーザーを招待)] をクリックします。

ユーザーが招待されると、アカウント登録用のメールが届きます。[Accept invite (招待を受け入れる)] ボタンをクリックすると、アカウントのパスワードを設定するように求められます。アカウントを作成すると、メンバーとなっているすべてのサイト (ワークスペース) にアクセスできるようになります。招待は 3日間有効です。招待が期限切れの場合は、保留中のユーザーの行をクリックし、ユーザー編集ページから[Resend Invite (招待再送信)] をクリックして招待を再送信してください。

既存ユーザーをサイト (ワークスペース) に割り当てる

既存ユーザーをサイト (ワークスペース) に割り当てるには、次の手順を完了します。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 [Manage (管理)] メニューから、[Site Settings (サイト設定)] を選択します。 Users をクリックします。 [Manage site users (サイトユーザーの管理)] メニューから [Assign existing users (既存ユーザーを割り当てる)] を選択してください。 メニューから、サイトに追加するユーザーを選択します。 [Assign to site (サイトに割り当て)] をクリックします。

サイト (ワークスペース) からユーザーを削除する

サイトからユーザーを削除するには、次の手順を実行してください。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 [Manage (管理)] メニューから、[Site Settings (サイト設定)] を選択します。 Users をクリックします。 ユーザーリストでユーザーをクリックします。 [サイトユーザーを削除] をクリックします。 [Remove user (ユーザーの削除)]をクリックします。

すべてのユーザーは少なくとも 1つのサイト (ワークスペース) に所属している必要があります。ユーザーがこのサイト (ワークスペース) のみに所属している場合、そのユーザーを削除することはできません。代わりに、オーナーユーザーが企業 (アカウント) からそれらを削除する必要があります。

アカウントセッションのタイムアウトの設定

セッションには、ログインして作業を継続できる最大時間数が設定されています。この最大値は、 12時間 (デフォルト) まで、または最短30分まで設定可能です。セッションには、設定変更できない30分のアイドルタイムアウトが適用されます。ブラウザが30分間閉じられると、セッションは自動的に期限切れになります。ブラウザが開いている間は、アイドルタイムアウトは最大セッションタイムアウトに達するまで自動的に更新されます。

企業アカウントのセッションタイムアウトの最大期間をカスタム設定するには、以下の手順に従ってください。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[User Authentication (ユーザー認証)] を選択します。 [Account Timeout (アカウントのタイムアウト)] で、事前設定された期間をクリックするか、 [Custom (カスタム)] をクリックしてカスタム期間を指定します。[Custom (カスタム)] を選択した場合は、[Days (日)]、[Hours (時間)]、[Minutes (分)]、[Seconds (秒)] の各フィールドにカスタム期間を入力します。 [Update Timeout (タイムアウトの更新)] をクリックして、新しいタイムアウト時間を保存します。

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