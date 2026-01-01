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ユーザーロールと権限の利用

重要 : このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。Fastly コンソールで Next-Gen WAF プロダクトにアクセスできる場合は、Fastly アカウント向けのユーザー管理ガイドをご確認ください。

企業内のすべてのユーザー (アカウントとも呼ばれます) には、ロールが割り当てられます。ロールは、ユーザーに企業 (アカウント) 内のさまざまなものを表示およびコントロールす権限をまとめたグループです。

  • 所有者は、すべての企業 (アカウント) 機能にアクセスでき、すべてのサイト (ワークスペースとも呼ばれます) の設定を編集でき、ユーザーアカウントに変更を加えることができます。

  • 管理者は、企業 (アカウント) 機能への限定的なアクセス権、特定のサイト (ワークスペース) へのアクセス権、およびサイトレベル (ワークスペースレベル) の設定権限を持ち、特定のサイト (ワークスペース) に新しいユーザーを招待できます。

  • ユーザーは特定のサイト (ワークスペース) とサイトレベル (ワークスペースレベル) の設定にアクセスできます。

  • オブザーバーは 特定のサイト（作業スペース）にアクセスできます。

企業 (アカウント) 管理権限

各役割の企業 (アカウント) 管理権限は以下の通りです。

権限所有者管理者ユーザーオブザーバー
企業全体 (アカウント全体) のデータとレポートを表示するアクセス可制限付きアクセス制限付きアクセス制限付きアクセス
企業全体 (アカウント全体) のセキュリティポリシーを編集してくださいアクセス可アクセス不可アクセス不可アクセス不可
企業 (アカウント) ルールの作成または編集アクセス可アクセス不可アクセス不可アクセス不可
法人 (アカウント) ルールの表示アクセス可アクセス可アクセス可アクセス可
企業 (アカウント) リストの作成もしくは編集アクセス可アクセス不可アクセス不可アクセス不可
企業 (アカウント) シグナルの作成もしくは編集アクセス可アクセス不可アクセス不可アクセス不可
企業 (アカウント) 統合の表示アクセス可アクセス可アクセス可アクセス可
企業 (アカウント) 統合の編集アクセス可アクセス不可アクセス不可アクセス不可
企業 (アカウント) 統合監査ログの表示アクセス可アクセス可アクセス可アクセス可

ユーザー管理権限

各役割のユーザー管理権限は以下の通りです。

権限所有者管理者ユーザーオブザーバー
ユーザーを表示するすべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)
他のユーザーを招待または削除するすべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なしサイト (ワークスペース) なし
ユーザーが API アクセストークンを作成することを許可するアクセス可アクセス不可アクセス不可アクセス不可

サイト (ワークスペース) の管理権限

各役割のサイト (ワークスペース) 管理権限は次の通りです。

権限所有者管理者ユーザーオブザーバー
サイト (ワークスペース) を作成または削除するアクセス可アクセス不可アクセス不可アクセス不可
サイトレベル (ワークスペースレベル) のデータとレポートを表示するすべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)
サイト (ワークスペース) のブロックモードを編集するすべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
サイト (ワークスペース) の IP 匿名化ポリシーを編集するすべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
サイト (ワークスペース) のデフォルトブロックレスポンスコードを編集するすべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
関連付けられたユーザーを表示するすべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
サイト (ワークスペース) の表示名とショートネームを編集するすべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし

サイト (ワークスペース) の設定権限

各役割のサイト (ワークスペース) 設定権限は次の通りです。

権限所有者管理者ユーザーオブザーバー
ブロックモードの変更すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
ルールの作成または編集すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
ルールの表示すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)
シグナルの作成または編集すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
シグナルの表示すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)
リストの作成または編集すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
リストの表示すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)
修正の作成または編集すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
修正の表示すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)
統合の作成または編集すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
統合の表示すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)
エージェントキーの作成すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
エージェントキーの表示すべてのサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)特定のサイト (ワークスペース)サイト (ワークスペース) なし
サイト (ワークスペース) オーディットログの表示アクセス可アクセスアクセス可アクセス可

個人アカウント管理権限

各役割の個人アカウント管理権限は以下の通りです。

権限所有者管理者ユーザーオブザーバー
アカウントプロフィール情報を編集するアクセス可アクセス可アクセス可アクセス可
サポートチケットの作成、編集、表示アクセス可アクセス可アクセス可アクセス可
API アクセストークンの作成制限付きアクセス制限付きアクセス制限付きアクセス制限付きアクセス

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