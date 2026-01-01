エージェント・レスポンスコードについて 日本語 English

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エージェントのレスポンスコードは、Next-Gen WAFエージェントがWebアプリケーションへのリクエストを許可または拒否するかどうかを決定することを示します。具体的には、200 エージェントレスポンスコードはリクエストの許可を示し、301 以上のエージェントレスポンスコードはリクエストのブロックを示します。

個々のリクエストのエージェントレスポンスコードを表示するには、そのリクエストのリクエスト詳細ページに移動します。

エージェントのレスポンスコードと HTTP ステータスコードの仕組み

Web アプリケーションへのリクエストが発生すると、Next-Gen WAF エージェントは、アクティブなルールおよびしきい値設定に基づいて、そのリクエストを評価し、そのリクエストに対する処理 (例 : 許可もしくはブロック) を決定します。決定に基づいて、エージェントはリクエストにエージェントレスポンスコードを割り当てます。エージェントはこのコードをリクエストの詳細とともに、デプロイ方法に応じた適切なエンティティに送信します。

エンティティはその後、リクエストの処理を継続し、要求元のクライアントに適切な HTTP ステータスコードを送信します。内部ビジネスロジックにより、エンティティはエージェントのレスポンスコードとは異なる HTTP ステータスコードを返す場合があります。たとえば、リクエストには 200 エージェントレスポンスコードが含まれる可能性がある一方で、エンティティに追加のロジックが含まれている場合は 302 HTTP ステータスコードが含まれる可能性があります。

エージェントのレスポンスコードの種類

エージェントレスポンスコードには次の2種類あります。

カスタムエージェントレスポンスコード (ブロッキングレスポンスコード) : リクエストをブロックする必要があることを示すコード。サポートされているブロッキングレスポンスコードは、301、302、および 400-599 です。デフォルトでは、ブロックされたリクエストには 406 エージェントのレスポンスコードを受け取ります。ただし、 このデフォルトの動作を変更することは可能です。

システムエージェントレスポンスコード:リクエストが許可されるべきか、リクエストが正しく処理されなかったことを示すコード。

注目すべきエージェントレスポンスコード

注目すべきエージェントレスポンスコードには以下があります。

エージェントレスポンスコード 説明 -2 リクエストが正しく処理されなかったことを示します。このレスポンスコードのトラブルシューティング方法については、Fastly のトラブルシューティングエージェントレスポンスコードガイドをご確認ください。 -1 リクエストが正しく処理されなかったことを示します。このレスポンスコードのトラブルシューティング方法については、トラブルシューティングエージェントレスポンスコードをご確認ください。 0 リクエストが正しく処理されなかったことを示します。このレスポンスコードのトラブルシューティング方法については、Fastly のトラブルシューティングエージェントレスポンスコードガイドをご確認ください。 200 リクエストが許可されるべきであることを示します。これは HTTP 200 OK レスポンスに類似しています。 301 リクエストをリダイレクトすべきだということを示します。詳しくは、リダイレクトカスタムレスポンスコードの使用をご確認ください。 302 リクエストをリダイレクトすべきだということを示します。詳しくは、リダイレクトカスタムレスポンスコードの使用をご確認ください。 406 リクエストをブロックすべきことを示します ( HTTP 406 NOT ACCEPTABLE レスポンスに類似しています)。デフォルトでは、ブロックされたリクエストはすべて 406. を返します。デフォルトのブロックレスポンスコードを406から代替のカスタムレスポンスコードに更新し、特定のカスタムレスポンスコードを返すブロックアクションを持つルールを作成できます。 499 クライアントがリクエストの途中で接続を終了したことを示します。このタイムアウトエラーのトラブルシューティング方法については、Fastly のトラブルシューティングエージェントレスポンスコードガイドをご覧ください。 504 指定された時間内に、ゲートウェイがユーザーのアップストリームオリジンからレスポンスを受け取らなかったことを示します。このタイムアウトエラーのトラブルシューティング方法については、Fastly のトラブルシューティングエージェントレスポンスコードガイドをご覧ください。

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