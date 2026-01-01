クライアントの IP アドレス
- English
- 日本語
多くの場合、保護されているサーバーはロードバランサーやその他のプロキシの背後にあります。この場合、サーバーはこのロードバランサーもしくはプロキシの IP アドレスをリモート (クライアント) IPアドレスとして認識します。この一般的な問題を回避するため、ほとんどのロードバランサーやプロキシは、他のデバイスが使用できるようにリクエストに追加される HTTP ヘッダーに実際のリモート IP アドレスを記録する機能を提供しています。この目的で使用される最も一般的な HTTP ヘッダーは、
X-Forwarded-For ヘッダーと
X-Real-Ip ヘッダーです。デフォルトでは、エージェントは
X-Forwarded-For HTTP ヘッダーが存在する場合、実際のリモートアドレスを取得します。ただし、環境によっては、エージェントを別のヘッダー (あるいはヘッダーなし) を使用するように設定する必要がある場合があります。この (または別の) HTTP ヘッダーは、実際のリモートアドレスにアクセスできるロードバランサーもしくはプロキシを設定することで追加する必要があります。ほとんどの場合、これは他のサービスでも一般的に必要とされているため、すでに実行されています。
すぐに使える状態で最高の互換性を実現するため、エージェントのデフォルトでは、
X-Forwarded-For HTTP ヘッダーから実際のリモートアドレスを取得します。追加の設定なしで、エージェントはこの HTTP ヘッダーで指定されたリモートアドレスを使用します。通常は正しい結果が得られますが、異なるヘッダーを使用する環境や、実際のリモートアドレスを取得する別の方法を用いる環境では、この方法が機能しない場合があります。
制約と考慮事項
クライアント IP ヘッダーを操作する際は、次の制限と考慮事項に留意してください。
エッジ WAF のデプロイは、代替クライアント IP ヘッダーをサポートしていません。
最大 10 種類のヘッダーを指定できます。
ヘッダーは上から順に使用されます。つまり、リクエストに最初のヘッダーが存在しない場合、エージェントは2番目のヘッダーを確認し、リストされたヘッダーが検出されるまでこの処理を続けます。定義されたヘッダーが存在しない場合、あるいは値が IP アドレスでない場合、エージェントはソケットアドレスを使用します。
コンソールで設定された代替クライアント IP ヘッダーが優先され、エージェントで直接設定された代替クライアント IP ヘッダーを上書きします。
クライアント IP ヘッダーを WebSocket 検査に適用するには、エージェントで直接設定する必要があります。コンソールで設定されたクライアント IP ヘッダーは、WebSocket の検査には適用されません。
Next-Gen WAF は、IPv6 アドレスの検出、タグ付け、ブロックリスト登録、許可リスト登録、フィルタリング、および国・DNS 検索を含む、IPv6 の完全なサポートを提供します。
コントロールパネルでの代替ヘッダーの設定
代替のクライアント IP ヘッダーを設定して、エージェントが実際のリモート IP アドレスをコンソールから直接取得できるようにできます。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
[Manage (管理)] メニューから、[Site Settings (サイト設定)] を選択します。
[Agent Configurations (エージェントの設定)] をクリックします。
[Client IP Headers (クライアント IP ヘッダー)] で、[Add header (ヘッダーを追加)] をクリックします。
表示された Header テキストボックスにヘッダー名を入力します。ヘッダーは大文字小文字を区別しません。
(オプション) もう一度 [Add header (ヘッダーを追加)] をクリックし、新しい Header テキストボックスに別のヘッダー名を入力します。
Update をクリックします。
コンソールで代替ヘッダーを削除する
コンソールで代替クライアント IP ヘッダーを直接削除することができます。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
[Manage (管理)] メニューから、[Site Settings (サイト設定)] を選択します。
[Agent Configurations (エージェントの設定)] をクリックします。
[Client IP Headers (クライアント IP ヘッダー)] で、削除したいヘッダーの右側にある [Delete header (ヘッダーを削除)] をクリックします。
エージェント内で代替ヘッダーを直接設定する
以下の詳細に従って、エージェントで直接代替ヘッダーを設定することができます。
代替 HTTP ヘッダー
実際のリモートアドレスを渡すために別の HTTP ヘッダーを使用する環境の場合、そのヘッダーを使用するようにエージェントを設定する必要があります。代替ヘッダーは、
client-ip-header エージェント設定オプションを使用して設定できます。たとえば、
X-Real-IP ヘッダーを使用するようにエージェントを指定するには、
/etc/sigsci/agent.conf ファイルに以下の行を追加します。
client-ip-header = "X-Real-Ip"
これはよくある問題なので、ほとんどのWeb サーバーは実際のリモートアドレスを解釈するための代替モジュールを提供しています。これらのどれかが使われると、リモートアドレスは正しくエージェントに渡され、エージェントがデフォルトの
X-Forwarded-For ヘッダーを解釈できないようにしたいところです。これを行わないと、エージェントがリモートアドレスを誤って解釈する可能性があります。これを行うには、
client-ip-header オプションを空の値に設定する必要があります。
client-ip-header = " "
エージェントの設定が更新された場合、エージェントを再起動する必要があります。
X-Forwarded-For ヘッダー設定
エージェントはリクエストを受信すると、X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーの左端の IP アドレスを読み取ります。
たとえば、受信したリクエストに以下のものが含まれているとします。
X_FORWARDED_FOR="127.0.0.1, 203.0.113.63"
エージェントは以下のように報告します。
127.0.0.1
上記の場合、真の IP アドレスが確実に識別されるように、代わりに XFF IP アドレスを右から左に読み取るようにエージェントを設定できます。エージェントが XFF IP アドレスを右から左に読み取るように設定するには、
local-networks エージェント設定オプションを
private に設定します。次に、エージェント設定ファイル (デフォルトでは
/etc/sigsci/agent.conf) に次の行を追加します。
local-networks = "private"
local-networks オプションを
private に設定することで、エージェントは XFF ヘッダー内の IP アドレスを右から左に読み取り、最初の非ローカル IP アドレスを選択するようになります。上記の例では、エージェントは次のように報告します。
203.0.113.63
さまざまな Web サーバーの代替手段
実際のリモートアドレスを解釈するための代替モジュールがいくつかあります。これらのいずれかを使用する場合は、上記のように、エージェントによるヘッダーの解釈を必ず無効にしてください。
NGINX - http_realip_module
NGINX に含まれている
http_realip_module を使用すると、HTTP ヘッダーから実際の IP を抽出し、それを内部で使用できるようになります。これにより、設定可能な検証が実行され、なりすましのリスクが大幅に低くなります。さらに、このモジュールは、NGINX が適切な処理を実行するようにリモートアドレスをシームレスに置き換えます。
NGINX で
http_realip_module を使用するには、そのモジュールがバイナリに組み込まれている必要があります。Fastly が提供するバイナリの場合、モジュールはすでに組み込まれています (ほとんどのベンダーが提供する NGINX バイナリにも当てはまります)。ただし、NGINX をソースからビルドしている場合は、NGINX を設定してこのモジュールを有効にする必要があります。
このモジュールに関する NGINX ドキュメントには、より詳しい情報が記載されています。
このモジュールの推奨設定は、
set_real_ip_fromディレクティブをすべての信頼された (内部) アドレスまたはネットワークに設定し、
real_ip_recursiveディレクティブを介して再帰を有効にすることです。例えば、ロードバランサーの IP が
192.0.2.54 で
X-Forwarded-For ヘッダーを追加している場合は、NGINX の
http または
server ブロックのどちらかで次の設定を使用することができます。
set_real_ip_from 192.0.2.54;real_ip_header X-Forwarded-For;real_ip_recursive on;
NGINX http_realip_module - プロキシプロトコル
NGINX のデプロイが、プロキシプロトコルを介して NGINX と通信するロードバランサーなどの背後に設定されている場合、
real_ip_header は
proxy_protocol パラメータから取得する必要があります。これは、
http ブロックまたは
server ブロックのいずれかで設定できます。
set_real_ip_from 192.0.2.54;real_ip_header proxy_protocol;
このタイプのデプロイに関する詳細な設定ガイダンスについては、NGINX ドキュメントをご覧ください。
Apache Web サーバー 2.4+ - mod_remoteip
Apache Web サーバー 2.4+ に含まれている
mod_remoteip モジュールを使用すると、HTTP ヘッダーから実際の IP を抽出し、それを内部で使用できるようになります。これにより、設定可能な検証が実行され、なりすましのリスクが大幅に低くなります。さらに、このモジュールは、Web サーバーが適切な処理を実行するようにリモートアドレスをシームレスに置き換えます。
mod_remoteipを使用するには、モジュールをロードして設定する必要があります。
このモジュールに関する Apache ドキュメント には、より詳しい情報が記載されています。
このモジュールでは、
RemoteIPHeader ディレクティブに、実際のクライアント IP アドレスを含む適切なヘッダー (
X-Forwarded-For など) を設定することが推奨されます。これは、
RemoteIPInternalProxy と併用できます。このコードは、有効な
RemoteIPHeader 値 (ロードバランサーまたはリバースプロキシなど) を表示することを信頼できる1つ以上のアドレス (またはアドレスブロック) を追加します。
たとえば、ロードバランサーの IP アドレスが
192.0.2.54 で、
X-Forwarded-For ヘッダーを追加している場合、Apache HTTP サーバーの設定 (通常は
apache2.conf または
httpd.conf) で以下を使用できます。
# Load the module (see also a2enmod command)LoadModule remoteip_module mod_remoteip.so
# ConfigureRemoteIPInternalProxy 192.0.2.54RemoteIPHeader X-Forwarded-For
Debian/Ubuntu では、設定に直接 LoadModule ディレクティブを追加する代わりに、通常は
a2enmod コマンドを使用して動的にモジュールを有効にします。例 :
$ sudo a2enmod remoteip
Apache Web サーバー 2.2 以前 - さまざまなソリューション
Apache Web サーバー 2.4 より前のバージョンでは、HTTP ヘッダーを解釈して実際のリモートアドレスを取得するためのモジュールが提供されていません。ただし、Apache Web サーバー 2.4+ 以降と同様に使用できるようになるサードパーティ製モジュールがいくつかあります。
以下は人気のあるサードパーティ製モジュールです。
既知の問題
実際のクライアントの IP アドレスを管理する際は、以下の点にご注意ください。
Google Container Engine
Google Container Engine (GKE) で Kubernetes をダウングレードした場合、または Kubernetes v1.1 以上にアップグレードしていない場合は、実際のクライアント IP アドレスを取得できない可能性があります。取得できないときは、Kubernetes をアップグレードしてください。
Kubernetes v1.1 より前
v1.1 より前の Kubernetes を使用している場合、現時点でベータ版以外のロードバランサーのオプションはネットワークロードバランサーのみです。ネットワークロードバランサーは HTTPS ロードバランサーと異なり、
X-Forwarded-For ヘッダーを追加しません。そのため、実際のリモートアドレスは取得できません。このサポートで追加が可能な HTTPS ロードバランサーは現在ベータ版で、Kubernetes v1.1 で利用可能になる予定です。
Google Container Network ロードバランサー : https://cloud.google.com/container-engine/docs/load-balancer
Google Container HTTP Load Balancer (ベータ版): https://cloud.google.com/container-engine/docs/tutorials/http-balancer
Kubernetes Ingress ロードバランシング : https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/#load-balancing