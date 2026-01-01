Apache モジュールの設定

Apache で Next-Gen WAF モジュール設定を変更するには、Apache 設定ファイルにディレクティブを追加する必要があります (例 : CentOS の場合は httpd.conf、Debian または Ubuntu の場合は apache.conf または apache2.conf)。サポートが必要な場合、またはモジュール設定の変更に関する質問がある場合は、サポートにお問い合わせください。

ディレクティブ

リリース 1.6.0, 以降、以下のディレクティブが以前のディレクティブの代わりに使用されます。これらのディレクティブは、以前のディレクティブの名称にプリフィックス SigSci を加えて名前を変更したものです。

注意 : ディレクティブは、Next-Gen WAF モジュールがロードされた後に設定する必要があります。

Name 説明 デフォルト値 SigSciAgentTimeout エージェントソケットのタイムアウト時間 (ミリ秒)。 100 SigSciAgentPostLen POST ボディの最大サイズ (バイト)。 100000 SigSciAgentInspection モジュールを有効または無効にします。 オン SigSciAgentPort エージェントがリッスンするローカルポート (TCP を使用する場合)。 SigSciAgentPort が設定されている場合、 SigSciAgentHost は IP またはホスト名でなければなりません。 Unix : なし、Windows : 9999 SigSciAgentHost ホストまたは IP アドレス。それ以外の場合は、 SigSciAgentHost を使用してドメインソケットファイルを指定します (例 : /foo/bar.sock )。 Unix： /var/run/sigsci.sock 、Windows： 127.0.0.1 SigSciEnableFixups Signal Sciences の修正をポストリードリクエスト処理よりも優先するよう切り替え、リクエストの変更前に確認できるようにします。 オフ SigSciRunBeforeModulesList Next-Gen WAF モジュールは、指定されたモジュールのリストの前に実行されます (例 : mod_example.c mod_something.c )。 なし SigSciRunAfterModulesList Next-Gen WAFモジュールは、指定されたモジュールのリストの後に実行されます (例 : mod_example.c mod_something.c )。 なし SigSciExpectedContentTypes サポートするカスタムコンテンツタイプのスペース区切りリスト。 なし SigSciExtendContentTypes 拡張コンテンツ検査を有効にします。 false

注意 : SigSciRunBeforeModulesList および SigSciRunAfterModulesList ディレクティブは、現在 ARM64 ベースの Linux ディストリビューションではサポートされていません。

SigSci プリフィックスを持つ新しいディレクティブにより、以下のディレクティブは非推奨となります。ただし後方互換性があるため、以下のディレクティブも引き続き動作します。

Name 説明 AgentTimeout エージェントソケットのタイムアウト (ミリ秒単位)。デフォルト : 100 。 AgentPostLen POST ボディの最大サイズ (バイト)。デフォルト : 100000 AgentInspection モジュールを有効化または無効化します。デフォルト : On AgentPort TCP 使用時にエージェントがリッスンするローカルポート。デフォルト : none。AgentPort が設定されている場合、 AgentHost は IP またはホスト名でなければならない点に注意してください。 AgentHost ホストまたは IP アドレス。それ以外の場合は、 AgentHost を使用してドメインソケットファイルを指定します。 /foo/bar.sock

次のディレクティブは非推奨であり、無視されます。

Name 説明 SigSciAltResponseCodes ブロックする代替コードを指定することは非推奨です。代わりに、300 - 599の範囲内のレスポンスコードをブロックします。

条件付き検査の例

Next-Gen WAF Apache モジュールでは、モジュールをグローバルに有効または無効にすることで、 VirtualHost ごとに条件付き検査を実行できます。これは、特定のリクエスト条件 (例 : パス) に基づいて、検査を実行するか、しないかを設定する場合に便利です。

モジュールをグローバルに有効または無効にするには、 SigSciAgentInspection と SigSciEnableFixups の両方のディレクティブを Apache のグローバル設定 (httpd.conf、apache2.conf) に追加します。例えば以下のように、Next-Gen WAF Apache モジュールをグローバルに無効にしつつ、特定の VirtualHost 検査を有効にします。

重要 : SigSciAgentInspection が場所ディレクティブ内で条件付きで動作するには、 SigSciEnableFixups をオンにする必要があります。

SigSciAgentInspection Off SigSciEnableFixups On

対応する各 VirtualHost 内に、適切な SigSciAgentInspection ディレクティブ値を追加します。例えば、 VirtualHost で example.com のリクエストを処理する検査のみを有効にするには、次のようにします。

<VirtualHost *:80> DocumentRoot "/www/example1" ServerName example.com ServerAlias www.example.com SigSciAgentInspection On </VirtualHost>

適切な Apache サービスを再起動した後、モジュールは、設定で適用されたモジュールを有効または無効にするディレクティブごとに、適切な値 (有効の場合は 1 、無効の場合は 0 ) で次の出力を Apache エラーログに記録します。