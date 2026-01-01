エージェント StatsD 指標
- English
- 日本語
指標は、
statsd-address エージェント設定フラグを使用して、選択したサービスに StatsD を通じて報告できます。
指標は、
statsd-metrics エージェント設定フラグを使用してフィルタリングできます。
StatsD 指標
以下の指標は StatsD を通じて報告されます。
カウンター : 最終更新以降のカウント数
ゲージ : 特定の時点の指標または生涯の指標
|指標
|種類
|説明
sigsci.agent.waf.total
|カウンター
|検査されたリクエスト数
sigsci.agent.waf.error
|カウンター
|リクエスト処理中に発生したエラーの数
sigsci.agent.waf.allow
|カウンター
|許可決定の数
sigsci.agent.waf.block
|カウンター
|ブロック決定の数
sigsci.agent.waf.perf.decision_time.50pct
|ゲージ
|決定時間の50パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.decision_time.95pct
|ゲージ
|決定時間の95パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.decision_time.99pct
|ゲージ
|決定時間の99パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.queue_time.50pct
|ゲージ
|キュー時間の50パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.queue_time.95pct
|ゲージ
|キュー時間の95パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.queue_time.99pct
|ゲージ
|キュー時間の99パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.rpc.connections.open
|ゲージ
|RPC のオープン接続の数
sigsci.agent.runtime.cpu_pct
|ゲージ
|エージェントの CPU 使用率
sigsci.agent.runtime.mem.sys_bytes
|ゲージ
|エージェントのメモリ使用率
sigsci.agent.runtime.uptime
|ゲージ
|エージェントの稼働時間
sigsci.agent.signal.NAME
|カウンター
|NAME シグナルの数