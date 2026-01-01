エージェント StatsD 指標

指標は、statsd-address エージェント設定フラグを使用して、選択したサービスに StatsD を通じて報告できます。

指標は、statsd-metrics エージェント設定フラグを使用してフィルタリングできます。

StatsD 指標

以下の指標は StatsD を通じて報告されます。

  • カウンター : 最終更新以降のカウント数

  • ゲージ : 特定の時点の指標または生涯の指標

指標種類説明
sigsci.agent.waf.totalカウンター検査されたリクエスト数
sigsci.agent.waf.errorカウンターリクエスト処理中に発生したエラーの数
sigsci.agent.waf.allowカウンター許可決定の数
sigsci.agent.waf.blockカウンターブロック決定の数
sigsci.agent.waf.perf.decision_time.50pctゲージ決定時間の50パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.decision_time.95pctゲージ決定時間の95パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.decision_time.99pctゲージ決定時間の99パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.queue_time.50pctゲージキュー時間の50パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.queue_time.95pctゲージキュー時間の95パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.waf.perf.queue_time.99pctゲージキュー時間の99パーセンタイル (ミリ秒単位)
sigsci.agent.rpc.connections.openゲージRPC のオープン接続の数
sigsci.agent.runtime.cpu_pctゲージエージェントの CPU 使用率
sigsci.agent.runtime.mem.sys_bytesゲージエージェントのメモリ使用率
sigsci.agent.runtime.uptimeゲージエージェントの稼働時間
sigsci.agent.signal.NAMEカウンターNAME シグナルの数

