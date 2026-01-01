Next-Gen WAF での API の使用

Next-Gen WAF API の使用

Next-Gen WAF コンソールへのアクセス権がある場合は、Next-Gen WAF API を使用して Next-Gen WAF を操作できます。

ヒント： 私たちは Terraform プロバイダーを提供しています。

API アクセストークンについて

適切な権限を持つユーザーであれば誰でも、個人用の API アクセストークンを作成して使用することで API に接続できます。メールアドレスとアクセストークンを使用して、API に対する認証を行います。

Corp Manage メニューから API Access Tokens を選択すると、API Access Tokens ページが表示されます。API Access Tokens ページから、企業の全トークンを一覧表示するテーブルを表示し、検索バーを使用してトークンの作成者や名前でテーブルをフィルタリングできます。このテーブルには、以下の列が含まれます。

Created by: トークンを作成した人の名前。

Token Name: トークンのフレンドリー名。

Logged IP: リクエストの IP アドレス。

User Agent: リクエストのユーザーエージェント。

Timestamp: トークンが使用された日付。

Status: トークンのステータス。

Expires: トークンの有効期限日。

デフォルトでは、誰でも API アクセストークンを作成して使用できます。ただし、所有者は API アクセストークンの作成および使用を特定のユーザーに制限することもできます。すべてのプランで、1人あたり最大5件のアクセストークンを作成可能です。

API アクセストークンの管理

API アクセストークンを管理する際は、以下の手順に従います。

API アクセストークンの作成

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [My Profile (マイプロフィール)] メニューから、[API access tokens (API アクセストークン)] を選択します。 [Add API access token (API アクセストークンを追加)] をクリックします。 [Token name] フィールドに、アクセストークンを識別する名前を入力します。 警告 : トークン名に特殊文字 (例 : - 、 @ 、 ! 、 % ) を使用しないでください。特殊文字を使用すると、 400 Bad Request HTTP ステータスコードエラーが送信される場合があります。 [Create API access token (API アクセストークンを作成)] をクリックします。 ご自身で再確認できるよう、トークンを安全な場所に記録します。 重要 : トークンが表示されるのは、この時のみです。トークンを記録して安全に保存してください。セキュリティ上の理由から、コンソールには表示されません。 [Continue] をクリックして、トークンの作成を完了します。

API アクセストークンの作成および使用権限の制限

所有者は、API アクセストークンの作成および使用を制限できます。制限の適用後、所有者は特定のユーザーに API アクセストークンを作成して使用する権限を手動で付与できます。

制限が有効化される前に作成された API アクセスのトークンは削除されません。しかし、既存のトークンを持つユーザーには API アクセストークンを使用する権限を与える必要があります。ユーザーが API アクセストークンを使用する許可を再度与えられるまで、トークンは無効な状態のままになります。ユーザーに権限が付与された後、コンソールはその権限を今後も記憶します。

所有者が API アクセストークンの制限を有効にする手順は以下のとおりです。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[User Authentication (ユーザー認証)] を選択します。 [API access tokens (API アクセストークン)] セクションに移動します。 [Access token permissions (アクセストークンの権限)] フィールドで、[Restrict access by user (ユーザーごとにアクセスを制限する)] オプションを選択します。この設定と制限内容についての警告メッセージが表示されます。 [Continue (続行)] をクリックして続行します。 [Update API access tokens (API アクセストークンを更新)] をクリックして、変更を保存します。

API アクセストークンの作成および使用権限の付与

API アクセストークンの作成および使用が制限されている場合、所有者のみが他のユーザーに API アクセストークンの作成を許可できます。

重要: API アクセストークンの使用を制限した後、所有者本人も API アクセストークンを作成および使用する権限を自身に付与する必要があります。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[Corp Users (企業ユーザー)]を選択します。 権限を付与するユーザーをクリックします。 [Edit corp user (企業ユーザーの編集)] をクリックします。 [Authentication] セクションで、[Allow this user to create API access tokens (このユーザーが API アクセストークンを作成することを許可する)] チェックボックスをオンにします。 [Update user (ユーザーの更新)] をクリックします。

API アクセストークンの削除

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [My Profile (マイプロフィール)] メニューから、[API access tokens (API アクセストークン)] を選択します。 削除したいトークンの右側にある [Delete (削除)] をクリックします。 Delete をクリックして、トークンの削除を確定します。

個人用 API トークンの表示

所有者が [Corp Manage (企業管理)] メニューに移動して [API access tokens (API アクセストークン)] を選択すると、企業全体の全アクセストークンのテーブルを表示できます。このテーブルには、各トークンのステータス (有効、期限切れ、所有者による無効化)、作成者、使用された IP、有効期限などが記載されています。

企業全体の API アクセストークン設定の管理

企業全体の API アクセストークン設定を管理する際は、次の手順に従います。

トークンの自動有効期限切れの設定

所有者は、一定期間経過後に API アクセストークンが自動的に有効期限切れになるよう設定できます。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[User Authentication (ユーザー認証)] を選択します。 [API access tokens (API アクセストークン)] セクションに移動します。 [Access token expiration (アクセストークンの有効期限)] で、[Custom expiration (カスタム有効期限)] オプションを選択します。 デフォルトの期間を選択するか、[Custom (カスタム)] を選択して特定のカスタム期間を設定します。 有効期限は、有効期限ポリシーの開始日ではなく、トークン自体の作成日に基づいて設定されます。たとえば、作成から60日間経過したトークンについて30日間の有効期限ポリシーを設定した場合、トークンは即座に有効期限切れになります。この場合も、後に有効期限を90日に切り替えると、トークンの有効期限は切れなくなります。 [Update API access tokens (API アクセストークンを更新)] をクリックします。

IP による API アクセストークンの使用制限

所有者は、API アクセストークンの使用を特定の IP アドレスに制限できます。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[User Authentication (ユーザー認証)] を選択します。 [API access tokens (API アクセストークン)] セクションに移動します。 [Restrict usage by IP (optional) (IPアドレスごとに使用を制限する (オプション)] フィールドに、トークンの使用を制限する IP アドレスと IP アドレス範囲を入力します。各 IP アドレスを新しい行に入力します。 [Update API access tokens (API アクセストークンを更新)] をクリックします。

個人用 API アクセストークンの使用

Golang

package main import ( "encoding/json" "fmt" "io/ioutil" "log" "net/http" "os" "time" ) var ( endpoint = "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0" email = os . Getenv ( "SIGSCI_EMAIL" ) token = os . Getenv ( "SIGSCI_TOKEN" ) ) type Corp struct { Name string DisplayName string SmallIconURI string Created time . Time SiteLimit int Sites struct { URI string } AuthType string MFAEncorced bool } type CorpResponse struct { Data [ ] Corp } func main ( ) { log . SetFlags ( 0 ) req , err := http . NewRequest ( "GET" , endpoint + "/corps" , nil ) if err != nil { log . Fatal ( err ) } req . Header . Set ( "x-api-user" , email ) req . Header . Set ( "x-api-token" , token ) req . Header . Set ( "Content-Type" , "application/json" ) req . Header . Add ( "User-Agent" , "SigSci Go-Example" ) var transport http . RoundTripper = & http . Transport { } response , err := transport . RoundTrip ( req ) if err != nil { log . Fatal ( fmt . Sprintf ( "Error connecting to API: %v" , err ) ) } defer response . Body . Close ( ) payload , err := ioutil . ReadAll ( response . Body ) if err != nil { log . Fatal ( fmt . Sprintf ( "Unable to read API response: %v" , err ) ) } if response . StatusCode != http . StatusOK { log . Fatal ( fmt . Sprintf ( "API request failed, status: %d, resp: %s" , response . StatusCode , payload ) ) } var corpResp CorpResponse err = json . Unmarshal ( payload , & corpResp ) if err != nil { log . Fatal ( err ) } fmt . Printf ( "%+v

" , corpResp . Data ) }

Python

import requests , os endpoint = 'https://dashboard.signalsciences.net/api/v0' email = os . environ . get ( 'SIGSCI_EMAIL' ) token = os . environ . get ( 'SIGSCI_TOKEN' ) headers = { 'Content-type' : 'application/json' , 'x-api-user' : email , 'x-api-token' : token } corps = requests . get ( endpoint + '/corps' , headers = headers ) print ( corps . text )

Ruby

require 'net/http' require 'json' endpoint = "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0" email = ENV [ 'SIGSCI_EMAIL' ] token = ENV [ 'SIGSCI_TOKEN' ] corps_uri = URI ( endpoint + "/corps" ) http = Net :: HTTP . new ( corps_uri . host , corps_uri . port ) http . use_ssl = true request = Net :: HTTP :: Get . new ( corps_uri . request_uri ) request [ "x-api-user" ] = email request [ "x-api-token" ] = token request [ "Content-Type" ] = "application/json" response = http . request ( request ) puts response . body

Shell