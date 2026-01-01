X-SigSci-* リクエストヘッダー 日本語 English

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X-SigSci-* ヘッダーが受信リクエストに追加されます。これらはエンドユーザー (顧客) には表示されません。ただし、内部アプリケーションではこれらのヘッダーをさまざまな統合に使用できます。

制約と考慮事項

以下の点にご注意ください。

x-fastly-ngwaf ヘッダーは顧客の使用を意図したものではないため、操作しないでください。

モジュールとエージェントのペアによるデプロイ方法を使用している場合、デプロイモジュールによってヘッダー名の大文字/小文字が変わることがあります (例 : X-SigSci-AgentResponse が X-Sigsci-Agentresponse と表示される)。

自動的に追加されるヘッダー

Next-Gen WAF は、以下の X-SigSci- ヘッダーを自動的にリクエストに追加します。

ヘッダー 説明 デプロイタイプ X-SigSci-AgentResponse Web アプリケーションへのリクエストを許可またはブロックする Next-Gen WAF エージェントの決定を示すコード。200 件のエージェントレスポンスコードはリクエストの許可、301 件以上のエージェントレスポンスコードはリクエストのブロックを示します。 エッジ WAF



オンプレミス WAF X-SigSci-EdgeModule エッジ WAF デプロイの edgemodule バージョンと、動的バックエンドが有効になっているかどうかを示します (例: vcl 2.7.0;backendtoken )。 エッジ WAF X-SigSci-RequestID リクエストを一意に識別するために使用されるリクエスト ID。すべてのリクエストに ID が割り当てられるわけではありません。 すべて X-SigSci-Tags リクエストに関連付けられたコンマ区切りのシグナルの CSV 文字列。ヘッダーには、システムシグナルとカスタムシグナルの両方が含まれます (例: SQLI, XSS, NOUA, TOR, SITE.CUSTOM-SIGNAL )。 すべて X-SigSci-Decision-MS WAF がヘッダーでリクエストをエンリッチ化し、潜在的にブロックするまでにかかる時間。このヘッダーは VCL でのみ使用できます。 エッジ WAF

エッジ WAF デプロイの検査をカスタマイズするためのヘッダーの追加

エッジ WAF デプロイを実行できる場合は、 X-SigSci-* ヘッダーを使用して、Next-Gen WAF がトラフィックを検査するタイミングをカスタマイズできます。

検査を強制する

Next-Gen WAF のデプロイをテストする際、curl コマンドラインツールを使用してリクエストに x-sigsci-force-inspection ヘッダーを追加することで、Next-Gen WAF にリクエストを強制的に検査させることができます。

$ curl ${REQUEST_URL} -H 'x-sigsci-force-inspection: true'

検査を無効にする

x-sigsci-no-inspection ヘッダーを追加することで、Next-Gen WAF はユーザーが定義した条件を満たすリクエストを検査できなくなります。たとえば、このヘッダーを使用して WAF をバイパスし、トラフィックの静的コンテンツへのアクセスを許可します。

選択したリクエストの検査を無効にするには、 x-sigsci-no-inspection ヘッダーをお客様のサービスに追加し、タイトルに条件を関連付けます。

Fastly コンソールにログインしてください。 Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。 Edit configuration をクリックし、オプションを選択してアクティブバージョンをクローンします。 コンテンツをクリックします。 [Headers (ヘッダー)] エリアで、[Create a header (ヘッダーを作成)] をクリックします。 以下の要領で、Create a header ページの各フィールドに入力します。 [Name] フィールドに x-sigsci-no-inspection と入力します。

Type メニューから Request を選択し、 Action メニューから Set を選択します。

[Destination] フィールドに http.x-sigsci-no-inspection と入力します。

[Source] フィールドに true と入力します。

Ignore if set メニューから No を選択します。

[Priority] フィールドに、ヘッダールールを実行する順番を入力します。 Create をクリックします。 [Headers (ヘッダー)] エリアで、 x-sigsci-no-inspection ヘッダーの横にある [Attach a condition (条件の追加)] をクリックします。 以下の要領で [Create a new response condition (新しいレスポンス条件の作成)] フィールドに入力します。 [Name] フィールドに、新しい条件を説明する名前を入力します (例 : x-sigsci-no-inspection condition )。

[Apply if] フィールドに、適用される適切なリクエスト条件を入力します。たとえば、 req.url.ext ~ "(?i)^(html|css|js|gif|png|jpg|jpeg|svg|woff|woff2|ttf|eot|otf)$" は静的ファイル拡張子を持つリクエストの検査を無効にします。 Save and apply to をクリックします。 ヘッダーの新しい条件が作成されます。 Activate メニューから、Activate on Production を選択して、設定の変更をデプロイします。

初期検査をスキップする

x-sigsci-skip-inspection-once ヘッダーは、初期検査をスキップし、 vcl_miss または vcl_pass サブルーチンが呼び出されたときにのみリクエストを検査するよう Next-Gen WAF に指示します。このヘッダーを追加すると、追加のセキュリティ統合でプリフライトリクエストを処理し、その後 Next-Gen WAF でリクエストを検査する際に役立ちます。

初期検査をスキップするには、 x-sigsci-skip-inspection-once ヘッダーをお客様のサービスに追加し、タイトルに条件を関連付けます。

Fastly コンソールにログインしてください。 Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。 Edit configuration をクリックし、オプションを選択してアクティブバージョンをクローンします。 コンテンツをクリックします。 [Headers (ヘッダー)] エリアで、[Create a header (ヘッダーを作成)] をクリックします。 以下の要領で、Create a header ページの各フィールドに入力します。 Name フィールドに x-sigsci-skip-inspection-once と入力します。

Type メニューから Request を選択し、 Action メニューから Set を選択します。

[Destination] フィールドに http.x-sigsci-skip-inspection-once と入力します。

[Source ] フィールドに true と入力します。

Ignore if set メニューから No を選択します。

[Priority] フィールドに、ヘッダールールを実行する順番を入力します。 Create をクリックします。 [Headers (ヘッダー)] エリアで、 x-sigsci-skip-inspection-once ヘッダーの横にある [Attach a condition (条件の追加)] をクリックします。 以下の要領で [Create a new response condition (新しいレスポンス条件の作成)] フィールドに入力します。 [Name] フィールドに、新しい条件を説明する名前を入力します (例 : x-sigsci-skip-inspection-once condition )。

[Apply if] フィールドに、適用される適切なリクエスト条件を入力します。たとえば、 skip-waf-once パスを持つリクエストの検査を再開するために、 req.restarts < 1 && req.url.path ~ "skip-waf-once" を入力します。再開の条件により、プリフライトリクエストが Next-Gen WAF とオリジンに送信される前にリクエストをエンリッチ化できます。 Save and apply to をクリックします。 ヘッダーの新しい条件が作成されます。 Activate メニューから、Activate on Production を選択して、設定の変更をデプロイします。

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