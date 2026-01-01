X-SigSci-* リクエストヘッダー
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X-SigSci-* ヘッダーが受信リクエストに追加されます。これらはエンドユーザー (顧客) には表示されません。ただし、内部アプリケーションではこれらのヘッダーをさまざまな統合に使用できます。
ヒント: VCL を使用してエッジ WAF デプロイをカスタマイズしますか？VCL 変数の使用に関するドキュメントをご覧ください。
制約と考慮事項
以下の点にご注意ください。
x-fastly-ngwafヘッダーは顧客の使用を意図したものではないため、操作しないでください。
モジュールとエージェントのペアによるデプロイ方法を使用している場合、デプロイモジュールによってヘッダー名の大文字/小文字が変わることがあります (例 :
X-SigSci-AgentResponseが
X-Sigsci-Agentresponseと表示される)。
自動的に追加されるヘッダー
Next-Gen WAF は、以下の
X-SigSci- ヘッダーを自動的にリクエストに追加します。
|ヘッダー
|説明
|デプロイタイプ
X-SigSci-AgentResponse
|Web アプリケーションへのリクエストを許可またはブロックする Next-Gen WAF エージェントの決定を示すコード。200 件のエージェントレスポンスコードはリクエストの許可、301 件以上のエージェントレスポンスコードはリクエストのブロックを示します。
|エッジ WAF
オンプレミス WAF
X-SigSci-EdgeModule
|エッジ WAF デプロイの
edgemodule バージョンと、動的バックエンドが有効になっているかどうかを示します (例:
vcl 2.7.0;backendtoken)。
|インバンドアーキテクチャを備えたエッジ WAF
X-SigSci-RequestID
|リクエストを一意に識別するために使用されるリクエスト ID。すべてのリクエストに ID が割り当てられるわけではありません。
|すべて
X-SigSci-Tags
|リクエストに関連付けられたコンマ区切りのシグナルの CSV 文字列。ヘッダーには、システムシグナルとカスタムシグナルの両方が含まれます (例:
SQLI, XSS, NOUA, TOR, SITE.CUSTOM-SIGNAL)。
|すべて
X-SigSci-Decision-MS
|WAF がヘッダーでリクエストをエンリッチ化し、潜在的にブロックするまでにかかる時間。このヘッダーは VCL でのみ使用できます。
|エッジ WAF