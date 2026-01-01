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X-SigSci-* リクエストヘッダー

X-SigSci-* ヘッダーが受信リクエストに追加されます。これらはエンドユーザー (顧客) には表示されません。ただし、内部アプリケーションではこれらのヘッダーをさまざまな統合に使用できます。

制約と考慮事項

以下の点にご注意ください。

  • x-fastly-ngwaf ヘッダーは顧客の使用を意図したものではないため、操作しないでください。

  • モジュールとエージェントのペアによるデプロイ方法を使用している場合、デプロイモジュールによってヘッダー名の大文字/小文字が変わることがあります (例 : X-SigSci-AgentResponseX-Sigsci-Agentresponse と表示される)。

自動的に追加されるヘッダー

Next-Gen WAF は、以下の X-SigSci- ヘッダーを自動的にリクエストに追加します。

ヘッダー説明デプロイタイプ
X-SigSci-AgentResponseWeb アプリケーションへのリクエストを許可またはブロックする Next-Gen WAF エージェントの決定を示すコード。200 件のエージェントレスポンスコードはリクエストの許可、301 件以上のエージェントレスポンスコードはリクエストのブロックを示します。エッジ WAF

オンプレミス WAF
X-SigSci-EdgeModuleエッジ WAF デプロイの edgemodule バージョンと、動的バックエンドが有効になっているかどうかを示します (例: vcl 2.7.0;backendtoken)。エッジ WAF
X-SigSci-RequestIDリクエストを一意に識別するために使用されるリクエスト ID。すべてのリクエストに ID が割り当てられるわけではありません。すべて
X-SigSci-Tagsリクエストに関連付けられたコンマ区切りのシグナルの CSV 文字列。ヘッダーには、システムシグナルとカスタムシグナルの両方が含まれます (例: SQLI, XSS, NOUA, TOR, SITE.CUSTOM-SIGNAL)。すべて
X-SigSci-Decision-MSWAF がヘッダーでリクエストをエンリッチ化し、潜在的にブロックするまでにかかる時間。このヘッダーは VCL でのみ使用できます。エッジ WAF

エッジ WAF デプロイの検査をカスタマイズするためのヘッダーの追加

エッジ WAF デプロイを実行できる場合は、X-SigSci-* ヘッダーを使用して、Next-Gen WAF がトラフィックを検査するタイミングをカスタマイズできます。

検査を強制する

Next-Gen WAF のデプロイをテストする際、curl コマンドラインツールを使用してリクエストに x-sigsci-force-inspection ヘッダーを追加することで、Next-Gen WAF にリクエストを強制的に検査させることができます。

$ curl ${REQUEST_URL} -H 'x-sigsci-force-inspection: true'

検査を無効にする

x-sigsci-no-inspection ヘッダーを追加することで、Next-Gen WAF はユーザーが定義した条件を満たすリクエストを検査できなくなります。たとえば、このヘッダーを使用して WAF をバイパスし、トラフィックの静的コンテンツへのアクセスを許可します。

選択したリクエストの検査を無効にするには、x-sigsci-no-inspection ヘッダーをお客様のサービスに追加し、タイトルに条件を関連付けます。

  1. Fastly コンソールにログインしてください。
  2. Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。
  3. Edit configuration をクリックし、オプションを選択してアクティブバージョンをクローンします。
  4. コンテンツをクリックします。

  5. [Headers (ヘッダー)] エリアで、[Create a header (ヘッダーを作成)] をクリックします。

    x-sigsci-no-inspection ヘッダーを作成する　

  6. 以下の要領で、Create a header ページの各フィールドに入力します。

    • [Name] フィールドに x-sigsci-no-inspection と入力します。

    • Type メニューから Request を選択し、Action メニューから Set を選択します。

    • [Destination] フィールドに http.x-sigsci-no-inspection と入力します。

    • [Source] フィールドに true と入力します。

    • Ignore if set メニューから No を選択します。

    • [Priority] フィールドに、ヘッダールールを実行する順番を入力します。

  7. Create をクリックします。

  8. [Headers (ヘッダー)] エリアで、x-sigsci-no-inspection ヘッダーの横にある [Attach a condition (条件の追加)] をクリックします。

    x-sigsci-no-inspection ヘッダーのリクエスト条件を作成する　

  9. 以下の要領で [Create a new response condition (新しいレスポンス条件の作成)] フィールドに入力します。

    • [Name] フィールドに、新しい条件を説明する名前を入力します (例 : x-sigsci-no-inspection condition)。

    • [Apply if] フィールドに、適用される適切なリクエスト条件を入力します。たとえば、req.url.ext ~ "(?i)^(html|css|js|gif|png|jpg|jpeg|svg|woff|woff2|ttf|eot|otf)$" は静的ファイル拡張子を持つリクエストの検査を無効にします。

  10. Save and apply to をクリックします。 ヘッダーの新しい条件が作成されます。

  11. Activate メニューから、Activate on Production を選択して、設定の変更をデプロイします。

初期検査をスキップする

x-sigsci-skip-inspection-once ヘッダーは、初期検査をスキップし、vcl_miss または vcl_pass サブルーチンが呼び出されたときにのみリクエストを検査するよう Next-Gen WAF に指示します。このヘッダーを追加すると、追加のセキュリティ統合でプリフライトリクエストを処理し、その後 Next-Gen WAF でリクエストを検査する際に役立ちます。

初期検査をスキップするには、x-sigsci-skip-inspection-once ヘッダーをお客様のサービスに追加し、タイトルに条件を関連付けます。

  1. Fastly コンソールにログインしてください。
  2. Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。
  3. Edit configuration をクリックし、オプションを選択してアクティブバージョンをクローンします。
  4. コンテンツをクリックします。

  5. [Headers (ヘッダー)] エリアで、[Create a header (ヘッダーを作成)] をクリックします。

    x-sigsci-skip-inspection-once ヘッダーを作成する　

  6. 以下の要領で、Create a header ページの各フィールドに入力します。

    • Name フィールドに x-sigsci-skip-inspection-once と入力します。

    • Type メニューから Request を選択し、Action メニューから Set を選択します。

    • [Destination] フィールドに http.x-sigsci-skip-inspection-once と入力します。

    • [Source ] フィールドに true と入力します。

    • Ignore if set メニューから No を選択します。

    • [Priority] フィールドに、ヘッダールールを実行する順番を入力します。

  7. Create をクリックします。

  8. [Headers (ヘッダー)] エリアで、x-sigsci-skip-inspection-once ヘッダーの横にある [Attach a condition (条件の追加)] をクリックします。

    x-sigsci-skip-inspection-once ヘッダーのリクエスト条件を作成する　

  9. 以下の要領で [Create a new response condition (新しいレスポンス条件の作成)] フィールドに入力します。

    • [Name] フィールドに、新しい条件を説明する名前を入力します (例 : x-sigsci-skip-inspection-once condition)。

    • [Apply if] フィールドに、適用される適切なリクエスト条件を入力します。たとえば、skip-waf-once パスを持つリクエストの検査を再開するために、req.restarts < 1 && req.url.path ~ "skip-waf-once" を入力します。再開の条件により、プリフライトリクエストが Next-Gen WAF とオリジンに送信される前にリクエストをエンリッチ化できます。

  10. Save and apply to をクリックします。 ヘッダーの新しい条件が作成されます。

  11. Activate メニューから、Activate on Production を選択して、設定の変更をデプロイします。

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