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X-SigSci-* リクエストヘッダー

X-SigSci-* ヘッダーが受信リクエストに追加されます。これらはエンドユーザー (顧客) には表示されません。ただし、内部アプリケーションではこれらのヘッダーをさまざまな統合に使用できます。

ヒント: VCL を使用してエッジ WAF デプロイをカスタマイズしますか？VCL 変数の使用に関するドキュメントをご覧ください。

制約と考慮事項

以下の点にご注意ください。

  • x-fastly-ngwaf ヘッダーは顧客の使用を意図したものではないため、操作しないでください。

  • モジュールとエージェントのペアによるデプロイ方法を使用している場合、デプロイモジュールによってヘッダー名の大文字/小文字が変わることがあります (例 : X-SigSci-AgentResponseX-Sigsci-Agentresponse と表示される)。

自動的に追加されるヘッダー

Next-Gen WAF は、以下の X-SigSci- ヘッダーを自動的にリクエストに追加します。

ヘッダー説明デプロイタイプ
X-SigSci-AgentResponseWeb アプリケーションへのリクエストを許可またはブロックする Next-Gen WAF エージェントの決定を示すコード。200 件のエージェントレスポンスコードはリクエストの許可、301 件以上のエージェントレスポンスコードはリクエストのブロックを示します。エッジ WAF

オンプレミス WAF
X-SigSci-EdgeModuleエッジ WAF デプロイの edgemodule バージョンと、動的バックエンドが有効になっているかどうかを示します (例: vcl 2.7.0;backendtoken)。インバンドアーキテクチャを備えたエッジ WAF
X-SigSci-RequestIDリクエストを一意に識別するために使用されるリクエスト ID。すべてのリクエストに ID が割り当てられるわけではありません。すべて
X-SigSci-Tagsリクエストに関連付けられたコンマ区切りのシグナルの CSV 文字列。ヘッダーには、システムシグナルとカスタムシグナルの両方が含まれます (例: SQLI, XSS, NOUA, TOR, SITE.CUSTOM-SIGNAL)。すべて
X-SigSci-Decision-MSWAF がヘッダーでリクエストをエンリッチ化し、潜在的にブロックするまでにかかる時間。このヘッダーは VCL でのみ使用できます。エッジ WAF

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