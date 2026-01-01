X-SigSci-* リクエストヘッダー

X-SigSci-* ヘッダーが受信リクエストに追加されます。これらはエンドユーザー (顧客) には表示されません。ただし、内部アプリケーションではこれらのヘッダーをさまざまな統合に使用できます。

ヒント: VCL を使用してエッジ WAF デプロイをカスタマイズしますか？VCL 変数の使用に関するドキュメントをご覧ください。

制約と考慮事項

以下の点にご注意ください。

x-fastly-ngwaf ヘッダーは顧客の使用を意図したものではないため、操作しないでください。

モジュールとエージェントのペアによるデプロイ方法を使用している場合、デプロイモジュールによってヘッダー名の大文字/小文字が変わることがあります (例 : X-SigSci-AgentResponse が X-Sigsci-Agentresponse と表示される)。

自動的に追加されるヘッダー

Next-Gen WAF は、以下の X-SigSci- ヘッダーを自動的にリクエストに追加します。

ヘッダー 説明 デプロイタイプ X-SigSci-AgentResponse Web アプリケーションへのリクエストを許可またはブロックする Next-Gen WAF エージェントの決定を示すコード。200 件のエージェントレスポンスコードはリクエストの許可、301 件以上のエージェントレスポンスコードはリクエストのブロックを示します。 エッジ WAF



オンプレミス WAF X-SigSci-EdgeModule エッジ WAF デプロイの edgemodule バージョンと、動的バックエンドが有効になっているかどうかを示します (例: vcl 2.7.0;backendtoken )。 インバンドアーキテクチャを備えたエッジ WAF X-SigSci-RequestID リクエストを一意に識別するために使用されるリクエスト ID。すべてのリクエストに ID が割り当てられるわけではありません。 すべて X-SigSci-Tags リクエストに関連付けられたコンマ区切りのシグナルの CSV 文字列。ヘッダーには、システムシグナルとカスタムシグナルの両方が含まれます (例: SQLI, XSS, NOUA, TOR, SITE.CUSTOM-SIGNAL )。 すべて X-SigSci-Decision-MS WAF がヘッダーでリクエストをエンリッチ化し、潜在的にブロックするまでにかかる時間。このヘッダーは VCL でのみ使用できます。 エッジ WAF

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