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重要 :このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Fastly Security Labs は、お客様の企業 (アカウント) が開発中のベータ版機能にアクセスできるプログラムです。新機能への早期アクセスに加え、機能の開発段階に応じて定期的にフィードバックをお寄せいただく機会もあります。

注 : Fastly Security Labs プログラムに含まれる機能は、リリース済みのベータ版の一部である可能性があります。各機能のステータスは、機能のドキュメントに記載されます。詳細については、プロダクトと機能のライフサイクルに関する説明をご覧ください。

登録

Fastly Security Labs へのご参加は、サポートチームにお問い合わせください。Fastly Security Labs は、Essential プラットフォームではご利用いただけません。

機能のオプトアウト

お客様の企業 (アカウント) は、デフォルトですべての機能にサブスクライブされます。以下の手順に従って、特定の機能をオプトアウトできます。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[User Authentication (ユーザー認証)] を選択します。 Fastly Security Labs セクションで、オプトアウトする機能を選択解除します。 Update labs をクリックします。

制約事項

Fastly Security Labs に含まれる機能は開発中であるため、ここで発生した機能に関連する問題は、トラブルシューティングのために開発チームにエスカレーションする必要が生じる場合があります。その結果、問題の対処や解消に通常よりも時間がかかる可能性があるため、ここでの機能は Fastly のサポート SLA の適用対象外となります。

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