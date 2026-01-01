アーキテクチャについて

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Next-Gen WAF は、Web アプリケーションをプロアクティブに監視して、悪意のあるトラフィックから保護するアプリケーションセキュリティ監視システムです。このシステムで使用されるアーキテクチャ上の主要コンポーネントは、以下のとおりです。

Next-Gen WAF モジュール (オプション): Web アプリケーションへのリクエスト、または Web アプリケーション上のリクエストの処理を担うコンポーネント。お客様のデプロイ方法によって、Next-Gen WAF がこのコンポーネントをオプションとして使用するかどうかが決まります。

Next-Gen WAF エージェント : リクエストの処理とクラウドエンジンとの通信を担うコンポーネント。デプロイにオプションのモジュールコンポーネントを使用しない場合、エージェントはモジュールの役割も担います。

クラウドエンジン : Next-Gen WAF エージェントと他のソース間のデータ送信を担うコンポーネント。

ヒント : このガイドでは、Next-Gen WAF 内のデータフローを説明します。リクエストフロー全体を知りたい場合は、Next-Gen WAF のリクエストフロー図をご覧ください。

Next-Gen WAF 内のデータフロー

モジュールありのデプロイ モジュールなしのデプロイ この図は、モジュールコンポーネントを使用する場合の Next-Gen WAF 内のデータフローを示しています。このモジュールは受信リクエストを遮断し、エージェントにクエリを実行します。次に、エージェントは該当するリクエストにセキュリティルールを適用し、その決定をモジュールに送り返します。さらに、エージェントはクラウドエンジンとの双方向通信を行い、更新後の設定を受信し、修正後のリクエストデータをアップロードします。クラウドエンジンは、このデータを Next-Gen WAF との通信に使用するコンソールや API、設定済みの統合 (アラート) などのさまざまな出力先に転送します。

モジュールについて

Next-Gen WAF モジュールは、オプションのアーキテクチャコンポーネントであり、Web アプリケーションへのリクエストや Web アプリケーション上のリクエストの処理を担います。モジュールは受信リクエストを監視し、決定のためにリクエストを Next-Gen WAF エージェントに渡します。エージェントからの決定を受信後、モジュールはその決定に従ってリクエストを処理します (例: リクエストをブロックする)。

お客様のデプロイ方法によって、Next-Gen WAF がこのコンポーネントをオプションとして使用するかどうかが決まります。デプロイでモジュールコンポーネントを使用しない場合、エージェントがモジュールの役割を担います。

エージェントについて

クラウドエンジンについて

クラウドエンジンは、Next-Gen WAF エージェントと他のソース間でコントロールプレーンとして機能するアーキテクチャコンポーネントです。具体的には、クラウドエンジンは以下を実行します。

企業 (アカウント) およびサイト (ワークスペース) の設定 (例: ルールやリスト) を Next-Gen WAF エージェントに転送します。エージェントはこの情報を使用して、リクエストの処理方法を決定します。

異常なリクエストやレスポンスデータおよびパフォーマンス指標を、Next-Gen WAF エージェントから、アクセス権を有するコンソールやセットアップ済みのサードパーティインテグレーションに転送します。

攻撃データを Next-Gen WAF エージェントから Network Learning Exchange (NLX) に転送します。NLX は、Fastly のサブスクライバーネットワークから攻撃データを集約して分析し、隠れた攻撃者を特定する IP アドレスのレピュテーションフィードです。

隠れた攻撃者のリストを NLX から Next-Gen WAF エージェントに転送します。エージェントは、特定された IP アドレスからのリクエストのうち、少なくとも1つのシグナルを含むリクエストに SigSci Malicious IP ( SIGSCI-IP ) の異常シグナルをタグ付けします。

外部ソースから Next-Gen WAF エージェントに情報を転送します。たとえば、クラウドエンジンは SANS Internet Storm Center から悪意のあるアクティビティに関与した IP アドレスのリストをインポートし、エージェントに送信します。その後、エージェントは特定された IP アドレスのリストにあるリクエストに Malicious IP Traffic ( SANS ) の異常シグナルをタグ付けします。

Fastly は、AWS West の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがってクラウドエンジンをホストしています。

CDN と並行した WAF のデプロイ

すでに Fastly サービスをご利用の場合は、エッジ WAF のデプロイ方法で Next-Gen WAF を Fastly サービスと一緒にデプロイできます。この方法では、お客様のデプロイは POP のグローバルネットワークを介して Fastly の Edge Cloud Platform 上でホストされます。

別の CDN プロバイダーを使用したい場合は、ヘッダー (例 : X-Forwarded-For ) を使用して本当のクライアント IP アドレスを取得できます。詳細については、クライアント IP アドレスに関するガイドをご覧ください。

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