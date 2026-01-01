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統合 (アラート) について

選択した Next-Gen WAF アクティビティが発生したときに通知するように、統合 (アラートとも呼ばれる) を設定することができます。

ヒント：CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、アラートに関するドキュメントをご覧ください。

統合 (アラート) の設定

統合 (アラート) を設定するには、関連する統合 (アラート) の手順に従ってください。

  1. Fastly control panel
  2. Next-Gen WAF control panel

Fastly コンソールは以下のアラートタイプをサポートします。

統合 (アラート) のテスト

統合 (アラート) を設定した後、以下の手順を実行することで、Next-Gen WAF コンソールからテスト通知を送信できます。

  1. 企業統合
  2. サイト統合
  1. Next-Gen WAF コンソールにログインします。

  2. Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。

  3. テストしたい統合の名前をクリックします。

  4. Test integration をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。

Fastly コンソールでアラートをテストするには、次の手順を実行します。

  1. Fastly コンソールにログインしてください。
  2. Security > Next-Gen WAF > Workspaces の順に移動します。
  3. 変更したいワークスペースの横にある歯車 歯車アイコン アイコンをクリックします。

  4. Alerts をクリックします。

  5. 該当するアラートの横にある Integration type または鉛筆アイコン 鉛筆アイコン をクリックします。

  6. Test workspace alert をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。

統合 (アラート) の削除

Next-Gen WAF コンソールで統合 (アラート) を削除するには、次の手順を実行します。

  1. 企業統合
  2. サイト統合
  1. Next-Gen WAF コンソールにログインします。

  2. Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。

  3. テストしたい統合の名前をクリックします。

  4. [Remove corp integration (企業の統合)] をクリックします。

Fastly コンソールでアラートを削除するには、次の手順を実行します。

  1. Fastly コンソールにログインしてください。
  2. Security > Next-Gen WAF > Workspaces の順に移動します。
  3. 変更したいワークスペースの横にある歯車 歯車アイコン アイコンをクリックします。

  4. Alerts をクリックします。

  5. 該当するアラートの横にあるゴミ箱 ゴミ箱アイコン をクリックします。

  6. Delete をクリックします。

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