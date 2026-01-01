統合 (アラート) について 日本語 English

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選択した Next-Gen WAF アクティビティが発生したときに通知するように、統合 (アラートとも呼ばれる) を設定することができます。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。

統合 (アラート) の設定

統合 (アラート) を設定するには、関連する統合 (アラート) の手順に従ってください。

統合 (アラート) のテスト

統合 (アラート) を設定した後、以下の手順を実行することで、Next-Gen WAF コンソールからテスト通知を送信できます。

企業統合 サイト統合 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[Corp Integrations (企業の統合)] を選択します。 テストしたい統合の名前をクリックします。 [Test integration (統合をテスト)] をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。

Fastly コンソールでアラートをテストするには、次の手順を実行します。

Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Workspaces に移動します。 変更したいワークスペースの横にある歯車 [Alerts (アラート)] をクリックします。 該当するアラートの横にある [Integration type (統合タイプ)] または鉛筆 をクリックします。 [Test workspace alert (ワークスペースアラートのテスト)] をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。

統合 (アラート) の削除

Next-Gen WAF コンソールで統合 (アラート) を削除するには、次の手順を実行します。

企業統合 サイト統合 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[Corp Integrations (企業の統合)] を選択します。 テストしたい統合の名前をクリックします。 [Remove corp integration (企業の統合)] をクリックします。

Fastly コンソールでアラートを削除するには、次の手順を実行します。

Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Workspaces に移動します。 変更したいワークスペースの横にある歯車 [Alerts (アラート)] をクリックします。 該当するアラートの横にあるゴミ箱 をクリックします。 Delete をクリックします。

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