統合 (アラート) について
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選択した Next-Gen WAF アクティビティが発生したときに通知するように、統合 (アラートとも呼ばれる) を設定することができます。
ヒント：CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、アラートに関するドキュメントをご覧ください。
統合 (アラート) の設定
統合 (アラート) を設定するには、関連する統合 (アラート) の手順に従ってください。
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF control panel
Next-Gen WAF コンソールは、企業レベルおよびサイトレベルでの統合をサポートします。
企業統合：ユーザー、サイト、および設定の変更など、企業レベルで発生するアクションについて通知します。これらの統合は、個々のサイト内のアクティビティについてはアラートを送信しません。企業統合を作成および変更できるのは所有者のみです。
重要：企業統合は Essential プラットフォームではサポートされていません。
サイト統合：IP フラグイベント、カスタムルールの変更、サイトレベルの設定の変更など、特定のサイト内のアクティビティについて通知します。各サイト統合は、サイトごとに個別に設定する必要があります。すべてのサイトにおけるアクティビティのアラートを受け取るには、各サイトのサイト統合を作成する必要があります。
各レベルでサポートされている統合は以下の通りです。
統合 (アラート) のテスト
統合 (アラート) を設定した後、以下の手順を実行することで、Next-Gen WAF コンソールからテスト通知を送信できます。
- 企業統合
- サイト統合
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。
テストしたい統合の名前をクリックします。
Test integration をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
Manage メニューから、Site Integrations を選択します。
テストしたい統合の名前をクリックします。
Test integration をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。
Fastly コンソールでアラートをテストするには、次の手順を実行します。
- Fastly コンソールにログインしてください。
- Security > Next-Gen WAF > Workspaces の順に移動します。
- 変更したいワークスペースの横にある歯車 アイコンをクリックします。
Alerts をクリックします。
該当するアラートの横にある Integration type または鉛筆アイコンをクリックします。
Test workspace alert をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。
統合 (アラート) の削除
Next-Gen WAF コンソールで統合 (アラート) を削除するには、次の手順を実行します。
- 企業統合
- サイト統合
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。
テストしたい統合の名前をクリックします。
[Remove corp integration (企業の統合)] をクリックします。
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
Manage メニューから、Site Integrations を選択します。
テストしたい統合の名前をクリックします。
[Remove site integration (サイト統合を削除)] をクリックします。
Fastly コンソールでアラートを削除するには、次の手順を実行します。
- Fastly コンソールにログインしてください。
- Security > Next-Gen WAF > Workspaces の順に移動します。
- 変更したいワークスペースの横にある歯車 アイコンをクリックします。
Alerts をクリックします。
該当するアラートの横にあるゴミ箱をクリックします。
Delete をクリックします。