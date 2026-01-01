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統合 (アラート) について

選択した Next-Gen WAF アクティビティが発生したときに通知するように、統合 (アラートとも呼ばれる) を設定することができます。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。

統合 (アラート) の設定

統合 (アラート) を設定するには、関連する統合 (アラート) の手順に従ってください。

  1. Next-Gen WAF control panel
  2. Fastly control panel

Next-Gen WAF コンソールは、企業レベルおよびサイトレベルでの統合をサポートします。

  • 企業統合 : ユーザー、サイト、および設定の変更など、企業レベルで発生するアクションについて通知します。これらの統合は、個々のサイト内のアクティビティについてはアラートを送信しません。企業統合を作成および変更できるのは所有者のみです。

    重要 : 企業の統合は Essential プラットフォームではサポートされていません。

  • サイト統合 : IP フラグイベント、カスタムルールの変更、サイトレベルの設定の変更など、特定のサイト内のアクティビティについて通知します。各サイト統合は、サイトごとに個別に設定する必要があります。すべてのサイトにおけるアクティビティのアラートを受け取るには、各サイトのサイト統合を作成する必要があります。

各レベルでサポートされている統合は以下の通りです。

統合企業サイト
Cisco Threat レスポンス / SecureX
Datadog
汎用ウェブフック
JIRA
メーリングリスト
Microsoft Teams
OpsGenie
PagerDuty
Slack
Splunk On-Call
Sumo Logic

統合 (アラート) のテスト

統合 (アラート) を設定した後、以下の手順を実行することで、Next-Gen WAF コンソールからテスト通知を送信できます。

  1. 企業統合
  2. サイト統合
  1. Next-Gen WAF コンソールにログインします。

  2. [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[Corp Integrations (企業の統合)] を選択します。

  3. テストしたい統合の名前をクリックします。

  4. [Test integration (統合をテスト)] をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。

Fastly コンソールでアラートをテストするには、次の手順を実行します。

  1. Fastly コンソールにログインしてください。
  2. Security > Next-Gen WAF > Workspaces に移動します。
  3. 変更したいワークスペースの横にある歯車 歯車アイコン アイコンをクリックします。

  4. [Alerts (アラート)] をクリックします。

  5. 該当するアラートの横にある [Integration type (統合タイプ)] または鉛筆 鉛筆アイコン をクリックします。

  6. [Test workspace alert (ワークスペースアラートのテスト)] をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。

統合 (アラート) の削除

Next-Gen WAF コンソールで統合 (アラート) を削除するには、次の手順を実行します。

  1. 企業統合
  2. サイト統合
  1. Next-Gen WAF コンソールにログインします。

  2. [Corp Manage (企業管理)] メニューから、[Corp Integrations (企業の統合)] を選択します。

  3. テストしたい統合の名前をクリックします。

  4. [Remove corp integration (企業の統合)] をクリックします。

Fastly コンソールでアラートを削除するには、次の手順を実行します。

  1. Fastly コンソールにログインしてください。
  2. Security > Next-Gen WAF > Workspaces に移動します。
  3. 変更したいワークスペースの横にある歯車 歯車アイコン アイコンをクリックします。

  4. [Alerts (アラート)] をクリックします。

  5. 該当するアラートの横にあるゴミ箱 ゴミ箱アイコン をクリックします。

  6. Delete をクリックします。

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