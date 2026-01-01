統合 (アラート) について
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選択した Next-Gen WAF アクティビティが発生したときに通知するように、統合 (アラートとも呼ばれる) を設定することができます。
ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。
統合 (アラート) の設定
統合 (アラート) を設定するには、関連する統合 (アラート) の手順に従ってください。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
Next-Gen WAF コンソールは、企業レベルおよびサイトレベルでの統合をサポートします。
企業統合 : ユーザー、サイト、および設定の変更など、企業レベルで発生するアクションについて通知します。これらの統合は、個々のサイト内のアクティビティについてはアラートを送信しません。企業統合を作成および変更できるのは所有者のみです。
重要 : 企業の統合は Essential プラットフォームではサポートされていません。
サイト統合 : IP フラグイベント、カスタムルールの変更、サイトレベルの設定の変更など、特定のサイト内のアクティビティについて通知します。各サイト統合は、サイトごとに個別に設定する必要があります。すべてのサイトにおけるアクティビティのアラートを受け取るには、各サイトのサイト統合を作成する必要があります。
各レベルでサポートされている統合は以下の通りです。
統合 (アラート) のテスト
統合 (アラート) を設定した後、以下の手順を実行することで、Next-Gen WAF コンソールからテスト通知を送信できます。
- 企業統合
- サイト統合
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
[Corp Manage (企業管理)] メニューから、[Corp Integrations (企業の統合)] を選択します。
テストしたい統合の名前をクリックします。
[Test integration (統合をテスト)] をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。
Fastly コンソールでアラートをテストするには、次の手順を実行します。
- Fastly コンソールにログインしてください。
- Security > Next-Gen WAF > Workspaces に移動します。
- 変更したいワークスペースの横にある歯車 アイコンをクリックします。
[Alerts (アラート)] をクリックします。
該当するアラートの横にある [Integration type (統合タイプ)] または鉛筆をクリックします。
[Test workspace alert (ワークスペースアラートのテスト)] をクリックします。テストメッセージが外部チャネルに送信されます。
統合 (アラート) の削除
Next-Gen WAF コンソールで統合 (アラート) を削除するには、次の手順を実行します。
- 企業統合
- サイト統合
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
[Corp Manage (企業管理)] メニューから、[Corp Integrations (企業の統合)] を選択します。
テストしたい統合の名前をクリックします。
[Remove corp integration (企業の統合)] をクリックします。
Fastly コンソールでアラートを削除するには、次の手順を実行します。
- Fastly コンソールにログインしてください。
- Security > Next-Gen WAF > Workspaces に移動します。
- 変更したいワークスペースの横にある歯車 アイコンをクリックします。
[Alerts (アラート)] をクリックします。
該当するアラートの横にあるゴミ箱をクリックします。
Delete をクリックします。