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Jira 統合 (アラート) は、Next-Gen WAF で特定のアクティビティが発生したときに問題を作成します。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。

Jira 統合 (アラート) の設定

Jira 統合 (アラート) はプロジェクトごとに設定されます。Datadog 統合 (アラート) を設定するには、新しい Jira ユーザーの API トークンを作成し、統合 (アラート) を追加します。

新しい Jira ユーザーの API トークンの作成

Jira 統合 (アラート) を追加する前に、次の手順に従って Jira の新しいユーザーを作成し、そのユーザーの API トークンを作成する必要があります。

Jira 統合 (アラート) を追加する

新しい Jira ユーザーの API トークンを作成したら、Jira 統合 (アラート) を設定できます。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Manage メニューから、Site Integrations を選択します。 Add site integration をクリックします。 Jira Issue 統合を選択します。 Host フィールドに、JIRA インスタンスの URL を入力します。 Username フィールドに、JIRA で作成したユーザー名を入力します。 API Token フィールドに、JIRA で作成した API トークンを入力します。 Project Key フィールドに、新しい課題を作成する JIRA プロジェクトのキーを入力します。 Issue Type フィールドに、作成する問題のタイプを入力します。 すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。 Create site integration をクリックします。

アクティビティタイプ

重要 : このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Next-Gen WAF コンソールで Jira 統合 (アラート) を設定するときは、以下のアクティビティタイプから選択できます。

アクティビティタイプ 説明 flag IP アドレスがフラグされました agentAlert エージェントアラートがトリガーされました

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