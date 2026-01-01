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メーリングリスト

メーリングリスト統合 (アラート) により、Next-Gen WAF での特定のアクティビティのメール通知を受け取ることができます。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、アラートに関するドキュメントをご覧ください。

企業アクティビティに関するアラート

重要 : この機能は、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが利用可能です。

企業アクションが発生した際に通知するメーリングリスト統合を追加するには、次の手順を実行します。

重要 : 企業レベルの統合を作成できるのは所有者のみです。

  1. Next-Gen WAF コンソールにログインします。

  2. Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。

  3. Add corp integration をクリックします。

  4. Mailing List 統合を選択します。

  5. Email address フィールドに、アラートを送信するメールアドレスまたはエイリアスを入力します。

  6. すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。

  7. Create corp integration をクリックします。

サイト (ワークスペース) アクティビティに関する通知

単一のサイト (ワークスペース) に適用されるメーリングリスト統合 (アラート) を追加するには、次の手順を実行します。

  1. Next-Gen WAF control panel
  2. Fastly control panel
  1. Next-Gen WAF コンソールにログインします。
  2. Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。

  3. Manage メニューから、Site Integrations を選択します。

  4. Add site integration をクリックします。

  5. Mailing List 統合を選択します。

  6. Email address フィールドに、アラートを送信するメールアドレスまたはエイリアスを入力します。

  7. すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。

  8. Create site integration をクリックします。

アクティビティタイプ

重要 : このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Next-Gen WAF コンソールでメーリングリスト統合を設定するときは、通知を受け取りたいアクティビティタイプを選択できます。

  1. 企業統合
  2. サイト統合

以下のアクティビティタイプは、企業レベルでのメーリングリスト統合で利用可能です。

アクティビティタイプ説明
releaseCreated新しいリリースの通知
featureAnnouncement新機能のお知らせ
corpUpdatedアカウントのタイムアウト設定が更新されました
newSite新しいサイト (ワークスペース) が作成されました
deleteSiteサイト (ワークスペース) が削除されました
enableSSOSSO が企業 (アカウント) 向けに有効化されました
disableSSOSSO が企業 (アカウント) 向けに無効化されました
corpUserInvitedユーザーが招待されました
corpUserReinvitedユーザーが再度招待されました
listCreatedリストが作成されました
listUpdatedリストが更新されました
listDeletedリストが削除されました
customTagCreatedカスタムシグナルが作成されました
customTagDeletedカスタムシグナルが更新されました
customTagUpdatedカスタムシグナルが削除されました
userAddedToCorpユーザーが企業 (アカウント) に追加されました
userMultiFactorAuthEnabledユーザーが 2FA を有効にしました
userMultiFactorAuthDisabledユーザーが 2FA を無効にしました
userMultiFactorAuthUpdatedユーザーが 2FA シークレットを更新しました
userRegisteredユーザーが登録されました
userRemovedCorpユーザーが企業 (アカウント) から削除されました
userUpdatedユーザーが更新されました
userUndeliverableユーザーのメールアドレスがバウンスされました
userUpdatePasswordユーザーがパスワードを更新しました
accessTokenCreatedAPI アクセストークンが作成されました
accessTokenDeletedAPI アクセストークンが削除されました

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