メーリングリスト統合 (アラート) により、Next-Gen WAF での特定のアクティビティのメール通知を受け取ることができます。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、アラートに関するドキュメントをご覧ください。

企業アクティビティに関するアラート

重要 : この機能は、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが利用可能です。

企業アクションが発生した際に通知するメーリングリスト統合を追加するには、次の手順を実行します。

重要 : 企業レベルの統合を作成できるのは所有者のみです。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。 Add corp integration をクリックします。 Mailing List 統合を選択します。 Email address フィールドに、アラートを送信するメールアドレスまたはエイリアスを入力します。 すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。 Create corp integration をクリックします。

サイト (ワークスペース) アクティビティに関する通知

単一のサイト (ワークスペース) に適用されるメーリングリスト統合 (アラート) を追加するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Manage メニューから、Site Integrations を選択します。 Add site integration をクリックします。 Mailing List 統合を選択します。 Email address フィールドに、アラートを送信するメールアドレスまたはエイリアスを入力します。 すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。 Create site integration をクリックします。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Workspaces の順に移動します。 変更したいワークスペースの横にある歯車 Alerts、Add alert の順にクリックします。 Add alert フォームに以下のように入力します。 統合タイプ メニューから、 メーリングリスト を選択してください。

Email address フィールドに、アラートを送信するメールアドレスまたはエイリアスを入力します。

Select activities メニューで、Flagged IPs をチェックしたままにします。 Add workspace alert をクリックします。

アクティビティタイプ

重要 : このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Next-Gen WAF コンソールでメーリングリスト統合を設定するときは、通知を受け取りたいアクティビティタイプを選択できます。

企業統合 サイト統合 以下のアクティビティタイプは、企業レベルでのメーリングリスト統合で利用可能です。 アクティビティタイプ 説明 releaseCreated 新しいリリースの通知 featureAnnouncement 新機能のお知らせ corpUpdated アカウントのタイムアウト設定が更新されました newSite 新しいサイト (ワークスペース) が作成されました deleteSite サイト (ワークスペース) が削除されました enableSSO SSO が企業 (アカウント) 向けに有効化されました disableSSO SSO が企業 (アカウント) 向けに無効化されました corpUserInvited ユーザーが招待されました corpUserReinvited ユーザーが再度招待されました listCreated リストが作成されました listUpdated リストが更新されました listDeleted リストが削除されました customTagCreated カスタムシグナルが作成されました customTagDeleted カスタムシグナルが更新されました customTagUpdated カスタムシグナルが削除されました userAddedToCorp ユーザーが企業 (アカウント) に追加されました userMultiFactorAuthEnabled ユーザーが 2FA を有効にしました userMultiFactorAuthDisabled ユーザーが 2FA を無効にしました userMultiFactorAuthUpdated ユーザーが 2FA シークレットを更新しました userRegistered ユーザーが登録されました userRemovedCorp ユーザーが企業 (アカウント) から削除されました userUpdated ユーザーが更新されました userUndeliverable ユーザーのメールアドレスがバウンスされました userUpdatePassword ユーザーがパスワードを更新しました accessTokenCreated API アクセストークンが作成されました accessTokenDeleted API アクセストークンが削除されました 以下のアクティビティタイプは、サイトレベルでのメーリングリスト統合で利用可能です。 アクティビティタイプ 説明 siteDisplayNameChanged サイト (ワークスペース) の表示名が変更されました siteNameChanged サイト (ワークスペース) の略称が変更されました loggingModeChanged エージェントモード (「Blocking」、「Not Blocking」、「Off」) が変更されました agentAnonModeChanged エージェント IP 匿名化モードが変更されました flag IP アドレスがフラグされました expireFlag IP アドレスのフラグが手動で期限切れになりました createCustomRedaction カスタム修正が作成されました removeCustomRedaction カスタム修正が削除されました updateCustomRedaction カスタム修正が更新されました customTagCreated カスタムシグナルが作成されました customTagUpdated カスタムシグナルが更新されました customTagDeleted カスタムシグナルが削除されました customAlertCreated カスタムアラートが作成されました customAlertUpdated カスタムアラートが更新されました customAlertDeleted カスタムアラートが削除されました detectionCreated テンプレート化されたルールが作成されました detectionUpdated テンプレート化されたルールが更新されました detectionDeleted テンプレート化されたルールが削除されました listCreated リストが作成されました listUpdated リストが更新されました listDeleted リストが削除されました ruleCreated リクエストルールが作成されました ruleUpdated リクエストルールが更新されました ruleDeleted リクエストルールが削除されました customDashboardCreated カスタムダッシュボードが作成されました customDashboardUpdated カスタムダッシュボードが更新されました customDashboardReset カスタムダッシュボードがリセットされました customDashboardDeleted カスタムダッシュボードが削除されました customDashboardWidgetCreated カスタムダッシュボードカードが作成されました customDashboardWidgetUpdated カスタムダッシュボードカードが更新されました customDashboardWidgetDeleted カスタムダッシュボードカードが削除されました agentAlert エージェントアラートがトリガーされました weeklyDigest 週刊ダイジェストが送信されました

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