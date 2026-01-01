メーリングリスト
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メーリングリスト統合 (アラート) により、Next-Gen WAF での特定のアクティビティのメール通知を受け取ることができます。
ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、アラートに関するドキュメントをご覧ください。
企業アクティビティに関するアラート
重要 : この機能は、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが利用可能です。
企業アクションが発生した際に通知するメーリングリスト統合を追加するには、次の手順を実行します。
重要 : 企業レベルの統合を作成できるのは所有者のみです。
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。
Add corp integration をクリックします。
Mailing List 統合を選択します。
Email address フィールドに、アラートを送信するメールアドレスまたはエイリアスを入力します。
- すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。
Create corp integration をクリックします。
サイト (ワークスペース) アクティビティに関する通知
単一のサイト (ワークスペース) に適用されるメーリングリスト統合 (アラート) を追加するには、次の手順を実行します。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
Manage メニューから、Site Integrations を選択します。
Add site integration をクリックします。
Mailing List 統合を選択します。
Email address フィールドに、アラートを送信するメールアドレスまたはエイリアスを入力します。
- すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。
Create site integration をクリックします。
- Fastly コンソールにログインしてください。
- Security > Next-Gen WAF > Workspaces の順に移動します。
- 変更したいワークスペースの横にある歯車 アイコンをクリックします。
Alerts、Add alert の順にクリックします。
Add alert フォームに以下のように入力します。
統合タイプメニューから、メーリングリストを選択してください。
Email address フィールドに、アラートを送信するメールアドレスまたはエイリアスを入力します。
Select activities メニューで、Flagged IPs をチェックしたままにします。
Add workspace alert をクリックします。
アクティビティタイプ
重要 : このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。
Next-Gen WAF コンソールでメーリングリスト統合を設定するときは、通知を受け取りたいアクティビティタイプを選択できます。
- 企業統合
- サイト統合
以下のアクティビティタイプは、企業レベルでのメーリングリスト統合で利用可能です。
|アクティビティタイプ
|説明
releaseCreated
|新しいリリースの通知
featureAnnouncement
|新機能のお知らせ
corpUpdated
|アカウントのタイムアウト設定が更新されました
newSite
|新しいサイト (ワークスペース) が作成されました
deleteSite
|サイト (ワークスペース) が削除されました
enableSSO
|SSO が企業 (アカウント) 向けに有効化されました
disableSSO
|SSO が企業 (アカウント) 向けに無効化されました
corpUserInvited
|ユーザーが招待されました
corpUserReinvited
|ユーザーが再度招待されました
listCreated
|リストが作成されました
listUpdated
|リストが更新されました
listDeleted
|リストが削除されました
customTagCreated
|カスタムシグナルが作成されました
customTagDeleted
|カスタムシグナルが更新されました
customTagUpdated
|カスタムシグナルが削除されました
userAddedToCorp
|ユーザーが企業 (アカウント) に追加されました
userMultiFactorAuthEnabled
|ユーザーが 2FA を有効にしました
userMultiFactorAuthDisabled
|ユーザーが 2FA を無効にしました
userMultiFactorAuthUpdated
|ユーザーが 2FA シークレットを更新しました
userRegistered
|ユーザーが登録されました
userRemovedCorp
|ユーザーが企業 (アカウント) から削除されました
userUpdated
|ユーザーが更新されました
userUndeliverable
|ユーザーのメールアドレスがバウンスされました
userUpdatePassword
|ユーザーがパスワードを更新しました
accessTokenCreated
|API アクセストークンが作成されました
accessTokenDeleted
|API アクセストークンが削除されました
以下のアクティビティタイプは、サイトレベルでのメーリングリスト統合で利用可能です。
|アクティビティタイプ
|説明
siteDisplayNameChanged
|サイト (ワークスペース) の表示名が変更されました
siteNameChanged
|サイト (ワークスペース) の略称が変更されました
loggingModeChanged
|エージェントモード (「Blocking」、「Not Blocking」、「Off」) が変更されました
agentAnonModeChanged
|エージェント IP 匿名化モードが変更されました
flag
|IP アドレスがフラグされました
expireFlag
|IP アドレスのフラグが手動で期限切れになりました
createCustomRedaction
|カスタム修正が作成されました
removeCustomRedaction
|カスタム修正が削除されました
updateCustomRedaction
|カスタム修正が更新されました
customTagCreated
|カスタムシグナルが作成されました
customTagUpdated
|カスタムシグナルが更新されました
customTagDeleted
|カスタムシグナルが削除されました
customAlertCreated
|カスタムアラートが作成されました
customAlertUpdated
|カスタムアラートが更新されました
customAlertDeleted
|カスタムアラートが削除されました
detectionCreated
|テンプレート化されたルールが作成されました
detectionUpdated
|テンプレート化されたルールが更新されました
detectionDeleted
|テンプレート化されたルールが削除されました
listCreated
|リストが作成されました
listUpdated
|リストが更新されました
listDeleted
|リストが削除されました
ruleCreated
|リクエストルールが作成されました
ruleUpdated
|リクエストルールが更新されました
ruleDeleted
|リクエストルールが削除されました
customDashboardCreated
|カスタムダッシュボードが作成されました
customDashboardUpdated
|カスタムダッシュボードが更新されました
customDashboardReset
|カスタムダッシュボードがリセットされました
customDashboardDeleted
|カスタムダッシュボードが削除されました
customDashboardWidgetCreated
|カスタムダッシュボードカードが作成されました
customDashboardWidgetUpdated
|カスタムダッシュボードカードが更新されました
customDashboardWidgetDeleted
|カスタムダッシュボードカードが削除されました
agentAlert
|エージェントアラートがトリガーされました
weeklyDigest
|週刊ダイジェストが送信されました