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OpsGenie

OpsGenie 問題統合 (アラート) は、Next-Gen WAF が IP アドレスにフラグを付けたときにアラートを生成します。

ヒント :CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、アラートに関するドキュメントをご覧ください。

OpsGenie 統合 (アラート) の設定

OpsGenie 統合 (アラート) を設定するには、次の手順を実行します。

  1. Fastly control panel
  2. Next-Gen WAF control panel

  1. OpsGenie で API 統合を作成します。

  2. 提供された API キーをコピーします。

  3. Fastly コンソールにログインしてください。
  4. Security > Next-Gen WAF > Workspaces の順に移動します。
  5. 変更したいワークスペースの横にある歯車 歯車アイコン アイコンをクリックします。

  6. AlertsAdd alert の順にクリックします。

  7. Add alert フォームに以下のように入力します。

    • Integration type メニューから、OpsGenie を選択します。

    • API Key フィールドに、OpsGenie で作成した API Key を入力します。

    • Select activities メニューで、Flagged IPs をチェックしたままにします。

  8. Add workspace alert をクリックします。

アクティビティタイプ

重要 :このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Next-Gen WAF コンソールで OpsGenie 統合を設定するときは、以下のアクティビティタイプから選択できます。

アクティビティタイプ説明
flagIP アドレスがフラグされました
agentAlertエージェントアラートがトリガーされました

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