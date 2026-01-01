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OpsGenie 問題統合 (アラート) は、Next-Gen WAF が IP アドレスにフラグを付けたときにアラートを生成します。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。

OpsGenie 統合 (アラート) の設定

OpsGenie 統合 (アラート) を設定するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel OpsGenie で API 統合を作成します。 提供された API キーをコピーします。 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Manage メニューから、Site Integrations を選択します。 Add site integration をクリックします。 OpsGenie Alert 統合を選択します。 API Key フィールドに、OpsGenie で作成した API Key を入力します。 すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。 Create site integration をクリックします。

アクティビティタイプ

重要 : このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Next-Gen WAF コンソールで OpsGenie 統合を設定するときは、以下のアクティビティタイプから選択できます。

アクティビティタイプ 説明 flag IP アドレスがフラグされました agentAlert エージェントアラートがトリガーされました

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