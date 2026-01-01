PagerDuty
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PagerDuty 統合 (アラート) は、特定の Next-Gen WAF アクティビティが発生したときに、PagerDuty にインシデントを作成します。
ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。
PagerDuty 統合 (アラート) の設定
PagerDuty 統合 (アラート) を設定するには、PagerDuty サービスを作成し、Next-Gen WAF にアクセスするために使用するコンソールで統合 (アラート) を追加する必要があります。PagerDuty 統合 (アラート) はプロジェクトごとに設定されます。
PagerDuty サービスの作成
PagerDuty 統合 (アラート) を追加する前に、次の手順に従って新しい PagerDuty サービスを作成します。
PagerDuty で、Integration Type メニューから Use Our API Directly を選択して新しいサービスを作成します。
新しく作成した Service API Key をコピーします。
PagerDuty の統合 (アラート) の追加
新しい PagerDuty サービスを作成したら、PagerDuty 統合 (アラート) を設定できます。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
Manage メニューから、Site Integrations を選択します。
Add site integration をクリックします。
PagerDuty Trigger 統合を選択します。
Service API Key フィールドに、PagerDuty で作成したService API Key を入力します。
- すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。
Create site integration をクリックします。
アクティビティタイプ
重要 : このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。
Next-Gen WAF コンソールで PagerDuty 統合を設定するときは、以下のアクティビティタイプから選択できます。
|アクティビティタイプ
|説明
flag
|IP アドレスがフラグされました
agentAlert
|エージェントアラートがトリガーされました