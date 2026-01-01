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Slack

Slack 統合 (アラート) により、Next-Gen WAF で特定のアクティビティが発生した際に通知を受け取ることができます。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、アラートに関するドキュメントをご覧ください。

企業 (アカウント) アクティビティに関するアラート

重要 : この機能は、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが利用可能です。

企業アクションが発生した際に通知する Slack 統合を追加するには、次の手順を実行します。

重要 : 企業レベルの統合を作成できるのは所有者のみです。

  1. Slack で受信ウェブフックを有効にします (まだ有効にしていない場合)。

  2. 新しいウェブフックを作成します

  3. 新しいウェブフックの Webhook URL をコピーします。

  4. Next-Gen WAF コンソールにログインします。

  5. Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。

  6. Add corp integration をクリックします。

  7. Slack Message 統合を選択します。

  8. Webhook URL フィールドに、Slack で作成した Webhook URL を入力します。

  9. すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。

  10. Create corp integration をクリックします。

サイト (ワークスペース) アクティビティに関する通知

単一のサイト (ワークスペース) に適用される Slack 統合 (アラート) を追加するには、次の手順を実行します。

  1. Next-Gen WAF control panel
  2. Fastly control panel

  1. Slack で受信ウェブフックを有効にします (まだ有効にしていない場合)。

  2. 新しいウェブフックを作成します

  3. 新しいウェブフックの Webhook URL をコピーします。

  4. Next-Gen WAF コンソールにログインします。
  5. Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。

  6. Manage メニューから、Site Integrations を選択します。

  7. Add site integration をクリックします。

  8. Slack Message 統合を選択します。

  9. Webhook URL フィールドに、Slack で作成した Webhook URL を入力します。

  10. すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。

  11. Create site integration をクリックします。

アクティビティタイプ

重要 : このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Next-Gen WAF コンソールで Slack 統合を設定するときは、通知を受け取りたいアクティビティタイプを選択できます。

  1. 企業統合
  2. サイト統合

以下のアクティビティタイプは、企業レベルでの Slack 統合で利用可能です。

アクティビティタイプ説明
releaseCreated新しいリリースの通知
featureAnnouncement新機能のお知らせ
corpUpdatedアカウントのタイムアウト設定が更新されました
newSite新しいサイト (ワークスペース) が作成されました
deleteSiteサイト (ワークスペース) が削除されました
enableSSOSSO が企業向けに有効化されました
disableSSOSSO が企業向けに無効化されました
corpUserInvitedユーザーが招待されました
corpUserReinvitedユーザーが再度招待されました
listCreatedリストが作成されました
listUpdatedリストが更新されました
listDeletedリストが削除されました
customTagCreatedカスタムシグナルが作成されました
customTagDeletedカスタムシグナルが削除されました
customTagUpdatedカスタムシグナルが更新されました
userMultiFactorAuthEnabledユーザーが 2FA を有効にしました
userMultiFactorAuthDisabledユーザーが 2FA を無効にしました
userMultiFactorAuthUpdatedユーザーが 2FA シークレットを更新しました
userRegisteredユーザーが登録されました
userRemovedCorpユーザーが企業から削除されました
userUpdatedユーザーが更新されました
userUndeliverableユーザーのメールアドレスがバウンスされました
userUpdatePasswordユーザーがパスワードを更新しました
accessTokenCreatedAPI アクセストークンが作成されました
accessTokenDeletedAPI アクセストークンが削除されました

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