Splunk On-Call
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重要 :このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。
VictorOps Alert 統合により、アクティビティ (エージェントモードの変更など) が発生するたびに、通知が Splunk On-Call (旧称 VictorOps) に送信されます。
ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。
VictorOps Alert 統合の追加
VictorOps Alert 統合はプロジェクトごとに設定されます。
VictorOps Web ポータルで、統合を有効にし、統合の Post URL をコピーします。ただし、
$routing_keyを適切な通知グループに変更してください。Post URL は以下のような形式になります。https://alert.victorops.com/integrations/generic/XXXXXXXXX/alert/XXXXXXXXXXXXX/$routing_key
詳細については、Splunk の統合ドキュメントをご覧ください。
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
Manage メニューから、Site Integrations を選択します。
Add site integration をクリックします。
VictorOps Alert 統合を選択します。
Webhook URL フィールドに、コピーした Post URL を入力します。
- すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。
Create site integration をクリックします。
アクティビティタイプ
|アクティビティタイプ
|説明
siteDisplayNameChanged
|サイト (ワークスペース) の表示名が変更されました
siteNameChanged
|サイト (ワークスペース) の略称が変更されました
loggingModeChanged
|エージェントモード (「Blocking」、「Not Blocking」、「Off」) が変更されました
agentAnonModeChanged
|エージェント IP 匿名化モードが変更されました
flag
|IP アドレスがフラグされました
expireFlag
|IP アドレスのフラグが手動で期限切れになりました
createCustomRedaction
|カスタム修正が作成されました
removeCustomRedaction
|カスタム修正が削除されました
updateCustomRedaction
|カスタム修正が更新されました
customTagCreated
|カスタムシグナルが作成されました
customTagUpdated
|カスタムシグナルが更新されました
customTagDeleted
|カスタムシグナルが削除されました
customAlertCreated
|カスタムアラートが作成されました
customAlertUpdated
|カスタムアラートが更新されました
customAlertDeleted
|カスタムアラートが削除されました
detectionCreated
|テンプレート化されたルールが作成されました
detectionUpdated
|テンプレート化されたルールが更新されました
detectionDeleted
|テンプレート化されたルールが削除されました
listCreated
|リストが作成されました
listUpdated
|リストが更新されました
listDeleted
|リストが削除されました
ruleCreated
|リクエストルールが作成されました
ruleUpdated
|リクエストルールが更新されました
ruleDeleted
|リクエストルールが削除されました
customDashboardCreated
|カスタムダッシュボードが作成されました
customDashboardUpdated
|カスタムダッシュボードが更新されました
customDashboardReset
|カスタムダッシュボードがリセットされました
customDashboardDeleted
|カスタムダッシュボードが削除されました
customDashboardWidgetCreated
|カスタムダッシュボードカードが作成されました
customDashboardWidgetUpdated
|カスタムダッシュボードカードが更新されました
customDashboardWidgetDeleted
|カスタムダッシュボードカードが削除されました
agentAlert
|エージェントアラートがトリガーされました