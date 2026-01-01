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重要 :このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

VictorOps Alert 統合により、アクティビティ (エージェントモードの変更など) が発生するたびに、通知が Splunk On-Call (旧称 VictorOps) に送信されます。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。

VictorOps Alert 統合の追加

VictorOps Alert 統合はプロジェクトごとに設定されます。

VictorOps Web ポータルで、統合を有効にし、統合の Post URL をコピーします。ただし、 $routing_key を適切な通知グループに変更してください。Post URL は以下のような形式になります。 https://alert.victorops.com/integrations/generic/XXXXXXXXX/alert/XXXXXXXXXXXXX/$routing_key 詳細については、Splunk の統合ドキュメントをご覧ください。 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Manage メニューから、Site Integrations を選択します。 Add site integration をクリックします。 VictorOps Alert 統合を選択します。 Webhook URL フィールドに、コピーした Post URL を入力します。 すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。 Create site integration をクリックします。

アクティビティタイプ

アクティビティタイプ 説明 siteDisplayNameChanged サイト (ワークスペース) の表示名が変更されました siteNameChanged サイト (ワークスペース) の略称が変更されました loggingModeChanged エージェントモード (「Blocking」、「Not Blocking」、「Off」) が変更されました agentAnonModeChanged エージェント IP 匿名化モードが変更されました flag IP アドレスがフラグされました expireFlag IP アドレスのフラグが手動で期限切れになりました createCustomRedaction カスタム修正が作成されました removeCustomRedaction カスタム修正が削除されました updateCustomRedaction カスタム修正が更新されました customTagCreated カスタムシグナルが作成されました customTagUpdated カスタムシグナルが更新されました customTagDeleted カスタムシグナルが削除されました customAlertCreated カスタムアラートが作成されました customAlertUpdated カスタムアラートが更新されました customAlertDeleted カスタムアラートが削除されました detectionCreated テンプレート化されたルールが作成されました detectionUpdated テンプレート化されたルールが更新されました detectionDeleted テンプレート化されたルールが削除されました listCreated リストが作成されました listUpdated リストが更新されました listDeleted リストが削除されました ruleCreated リクエストルールが作成されました ruleUpdated リクエストルールが更新されました ruleDeleted リクエストルールが削除されました customDashboardCreated カスタムダッシュボードが作成されました customDashboardUpdated カスタムダッシュボードが更新されました customDashboardReset カスタムダッシュボードがリセットされました customDashboardDeleted カスタムダッシュボードが削除されました customDashboardWidgetCreated カスタムダッシュボードカードが作成されました customDashboardWidgetUpdated カスタムダッシュボードカードが更新されました customDashboardWidgetDeleted カスタムダッシュボードカードが削除されました agentAlert エージェントアラートがトリガーされました

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