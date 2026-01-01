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Splunk On-Call

重要 :このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

VictorOps Alert 統合により、アクティビティ (エージェントモードの変更など) が発生するたびに、通知が Splunk On-Call (旧称 VictorOps) に送信されます。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。

VictorOps Alert 統合の追加

VictorOps Alert 統合はプロジェクトごとに設定されます。

  1. VictorOps Web ポータルで、統合を有効にし、統合の Post URL をコピーします。ただし、$routing_key を適切な通知グループに変更してください。Post URL は以下のような形式になります。

    https://alert.victorops.com/integrations/generic/XXXXXXXXX/alert/XXXXXXXXXXXXX/$routing_key

    詳細については、Splunk の統合ドキュメントをご覧ください。

  2. Next-Gen WAF コンソールにログインします。
  3. Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。

  4. Manage メニューから、Site Integrations を選択します。

  5. Add site integration をクリックします。

  6. VictorOps Alert 統合を選択します。

  7. Webhook URL フィールドに、コピーした Post URL を入力します。

  8. すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。

  9. Create site integration をクリックします。

アクティビティタイプ

アクティビティタイプ説明
siteDisplayNameChangedサイト (ワークスペース) の表示名が変更されました
siteNameChangedサイト (ワークスペース) の略称が変更されました
loggingModeChangedエージェントモード (「Blocking」、「Not Blocking」、「Off」) が変更されました
agentAnonModeChangedエージェント IP 匿名化モードが変更されました
flagIP アドレスがフラグされました
expireFlagIP アドレスのフラグが手動で期限切れになりました
createCustomRedactionカスタム修正が作成されました
removeCustomRedactionカスタム修正が削除されました
updateCustomRedactionカスタム修正が更新されました
customTagCreatedカスタムシグナルが作成されました
customTagUpdatedカスタムシグナルが更新されました
customTagDeletedカスタムシグナルが削除されました
customAlertCreatedカスタムアラートが作成されました
customAlertUpdatedカスタムアラートが更新されました
customAlertDeletedカスタムアラートが削除されました
detectionCreatedテンプレート化されたルールが作成されました
detectionUpdatedテンプレート化されたルールが更新されました
detectionDeletedテンプレート化されたルールが削除されました
listCreatedリストが作成されました
listUpdatedリストが更新されました
listDeletedリストが削除されました
ruleCreatedリクエストルールが作成されました
ruleUpdatedリクエストルールが更新されました
ruleDeletedリクエストルールが削除されました
customDashboardCreatedカスタムダッシュボードが作成されました
customDashboardUpdatedカスタムダッシュボードが更新されました
customDashboardResetカスタムダッシュボードがリセットされました
customDashboardDeletedカスタムダッシュボードが削除されました
customDashboardWidgetCreatedカスタムダッシュボードカードが作成されました
customDashboardWidgetUpdatedカスタムダッシュボードカードが更新されました
customDashboardWidgetDeletedカスタムダッシュボードカードが削除されました
agentAlertエージェントアラートがトリガーされました

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