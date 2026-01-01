  1. Home
  2. Next-Gen WAF
  3. 統合 (アラート)

Sumo Logic

重要 :このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

汎用ウェブフック統合により、Signal Sciences 上の特定のアクティビティの通知を Sumo Logic に直接エクスポートできるようになりました。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。

Sumo Logic との統合

  1. Sumo Logic で新しいホスト型コレクターを作成します。

  2. 新しいホスト型コレクターに HTTP ログと指標ソースを追加します。

    • 後で汎用ウェブフック統合を設定するときに使用するために、HTTP Source Address をコピーします。

  3. Next-Gen WAF コンソールにログインします。
  4. Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。

  5. Manage メニューから、Site Integrations を選択します。

  6. Add site integration をクリックします。

  7. Generic Webhook 統合を選択します。

  8. Webhook URL フィールドに、通知を受信する URL を入力します。

  9. すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。

  10. Create site integration をクリックします。

アクティビティタイプ

アクティビティタイプ説明ペイロード
siteDisplayNameChangedサイト (ワークスペース) の表示名が変更されました
siteNameChangedサイト (ワークスペース) の略称が変更されました
loggingModeChangedエージェントモード (BlockingNot BlockingOff) が変更されましたサイト名で取得
agentAnonModeChangedエージェント IP 匿名化モードが変更されましたサイト名で取得
flagIP アドレスがフラグされましたID でイベントを取得
expireFlagIP アドレスのフラグが手動で期限切れになりましたイベントを一覧表示
createCustomRedactionカスタム修正が作成されましたカスタム修正の作成
removeCustomRedactionカスタム修正が削除されましたカスタム修正の削除
updateCustomRedactionカスタム修正が更新されましたカスタム修正の更新
customTagCreatedカスタムシグナルが作成されました
customTagUpdatedカスタムシグナルが更新されました
customTagDeletedカスタムシグナルが削除されました
customAlertCreatedカスタムアラートが作成されましたカスタムアラートの作成
customAlertUpdatedカスタムアラートが更新されましたカスタムアラートの更新
customAlertDeletedカスタムアラートが削除されましたカスタムアラートの削除
detectionCreatedテンプレート化されたルールが作成されました
detectionUpdatedテンプレート化されたルールが更新されました
detectionDeletedテンプレート化されたルールが削除されました
listCreatedリストが作成されましたリストの作成
listUpdatedリストが更新されましたリストを更新
listDeletedリストが削除されましたリストの削除
ruleCreatedリクエストルールが作成されました
ruleUpdatedリクエストルールが更新されました
ruleDeletedリクエストルールが削除されました
customDashboardCreatedカスタムダッシュボードが作成されました
customDashboardUpdatedカスタムダッシュボードが更新されました
customDashboardResetカスタムダッシュボードがリセットされました
customDashboardDeletedカスタムダッシュボードが削除されました
customDashboardWidgetCreatedカスタムダッシュボードカードが作成されました
customDashboardWidgetUpdatedカスタムダッシュボードカードが更新されました
customDashboardWidgetDeletedカスタムダッシュボードカードが削除されました
agentAlertエージェントアラートがトリガーされました

関連コンテンツ

Fastly
© Fastly 2026