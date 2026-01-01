Sumo Logic
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重要 :このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。
汎用ウェブフック統合により、Signal Sciences 上の特定のアクティビティの通知を Sumo Logic に直接エクスポートできるようになりました。
ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。
Sumo Logic との統合
新しいホスト型コレクターに HTTP ログと指標ソースを追加します。
後で汎用ウェブフック統合を設定するときに使用するために、HTTP Source Address をコピーします。
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
Manage メニューから、Site Integrations を選択します。
Add site integration をクリックします。
Generic Webhook 統合を選択します。
Webhook URL フィールドに、通知を受信する URL を入力します。
- すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。
Create site integration をクリックします。
アクティビティタイプ
|アクティビティタイプ
|説明
|ペイロード
siteDisplayNameChanged
|サイト (ワークスペース) の表示名が変更されました
siteNameChanged
|サイト (ワークスペース) の略称が変更されました
loggingModeChanged
|エージェントモード (
Blocking、
Not Blocking、
Off) が変更されました
|サイト名で取得
agentAnonModeChanged
|エージェント IP 匿名化モードが変更されました
|サイト名で取得
flag
|IP アドレスがフラグされました
|ID でイベントを取得
expireFlag
|IP アドレスのフラグが手動で期限切れになりました
|イベントを一覧表示
createCustomRedaction
|カスタム修正が作成されました
|カスタム修正の作成
removeCustomRedaction
|カスタム修正が削除されました
|カスタム修正の削除
updateCustomRedaction
|カスタム修正が更新されました
|カスタム修正の更新
customTagCreated
|カスタムシグナルが作成されました
customTagUpdated
|カスタムシグナルが更新されました
customTagDeleted
|カスタムシグナルが削除されました
customAlertCreated
|カスタムアラートが作成されました
|カスタムアラートの作成
customAlertUpdated
|カスタムアラートが更新されました
|カスタムアラートの更新
customAlertDeleted
|カスタムアラートが削除されました
|カスタムアラートの削除
detectionCreated
|テンプレート化されたルールが作成されました
detectionUpdated
|テンプレート化されたルールが更新されました
detectionDeleted
|テンプレート化されたルールが削除されました
listCreated
|リストが作成されました
|リストの作成
listUpdated
|リストが更新されました
|リストを更新
listDeleted
|リストが削除されました
|リストの削除
ruleCreated
|リクエストルールが作成されました
ruleUpdated
|リクエストルールが更新されました
ruleDeleted
|リクエストルールが削除されました
customDashboardCreated
|カスタムダッシュボードが作成されました
customDashboardUpdated
|カスタムダッシュボードが更新されました
customDashboardReset
|カスタムダッシュボードがリセットされました
customDashboardDeleted
|カスタムダッシュボードが削除されました
customDashboardWidgetCreated
|カスタムダッシュボードカードが作成されました
customDashboardWidgetUpdated
|カスタムダッシュボードカードが更新されました
customDashboardWidgetDeleted
|カスタムダッシュボードカードが削除されました
agentAlert
|エージェントアラートがトリガーされました