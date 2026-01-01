Sumo Logic

アクティビティタイプ 説明 ペイロード

siteDisplayNameChanged サイト (ワークスペース) の表示名が変更されました

siteNameChanged サイト (ワークスペース) の略称が変更されました

loggingModeChanged エージェントモード ( Blocking 、 Not Blocking 、 Off ) が変更されました サイト名で取得

agentAnonModeChanged エージェント IP 匿名化モードが変更されました サイト名で取得

flag IP アドレスがフラグされました ID でイベントを取得

expireFlag IP アドレスのフラグが手動で期限切れになりました イベントを一覧表示

createCustomRedaction カスタム修正が作成されました カスタム修正の作成

removeCustomRedaction カスタム修正が削除されました カスタム修正の削除

updateCustomRedaction カスタム修正が更新されました カスタム修正の更新

customTagCreated カスタムシグナルが作成されました

customTagUpdated カスタムシグナルが更新されました

customTagDeleted カスタムシグナルが削除されました

customAlertCreated カスタムアラートが作成されました カスタムアラートの作成

customAlertUpdated カスタムアラートが更新されました カスタムアラートの更新

customAlertDeleted カスタムアラートが削除されました カスタムアラートの削除

detectionCreated テンプレート化されたルールが作成されました

detectionUpdated テンプレート化されたルールが更新されました

detectionDeleted テンプレート化されたルールが削除されました

listCreated リストが作成されました リストの作成

listUpdated リストが更新されました リストを更新

listDeleted リストが削除されました リストの削除

ruleCreated リクエストルールが作成されました

ruleUpdated リクエストルールが更新されました

ruleDeleted リクエストルールが削除されました

customDashboardCreated カスタムダッシュボードが作成されました

customDashboardUpdated カスタムダッシュボードが更新されました

customDashboardReset カスタムダッシュボードがリセットされました

customDashboardDeleted カスタムダッシュボードが削除されました

customDashboardWidgetCreated カスタムダッシュボードカードが作成されました

customDashboardWidgetUpdated カスタムダッシュボードカードが更新されました

customDashboardWidgetDeleted カスタムダッシュボードカードが削除されました