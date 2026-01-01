Microsoft Teams (ワークフロー) 日本語 English

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Microsoft Teams (ワークフロー) 統合 (アラート) により、特定の Next-Gen WAF アクティビティが発生したときに通知を受け取ることができます。

ヒント : CDN または Compute サービスのアラートを設定する場合は、オブザーバビリティガイドをご覧ください。

企業アクティビティに関するアラート

重要 : この機能は、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが利用可能です。

企業アクションが発生した際に通知する Teams 統合を追加するには、次の手順を実行します。

重要 : 企業レベルの統合を作成できるのは所有者のみです。

Microsoft Teams で、カスタム受信ウェブフックを追加します。 新しいウェブフックの Webhook URL をコピーします。 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Manage メニューから、Corp Integrations を選択します。 Add corp integration をクリックします。 Microsoft Teams (Workflow) 統合を選択します。 Webhook URL フィールドに、Microsoft Teams で作成した Webhook URL を入力します。 すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。 Create corp integration をクリックします。

サイト (ワークスペース) アクティビティに関する通知

単一のサイト (ワークスペース) に適用される Teams 統合 (アラート) を追加するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Microsoft Teams で、カスタム受信ウェブフックを追加します。 新しいウェブフックの Webhook URL をコピーします。 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Manage メニューから、Site Integrations を選択します。 Add site integration をクリックします。 Microsoft Teams (Workflow) 統合を選択します。 Webhook URL フィールドに、Microsoft Teams で作成した Webhook URL を入力します。 すべてのアクティビティまたは特定のアクティビティに関するアラートを受け取るかどうかを選択します。特定のアクティビティを選択した場合、アクティビティメニューで統合がアラートを作成する対象となるアクティビティの種類を選択してください。 Create site integration をクリックします。

アクティビティタイプ

重要 : このセクションは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Next-Gen WAF コンソールで Teams 統合を設定するときは、通知を受け取りたいアクティビティタイプを選択できます。

企業統合 サイト統合 以下のアクティビティタイプは、企業レベルでの Teams 統合で利用可能です。 アクティビティタイプ 説明 releaseCreated 新しいリリースの通知 featureAnnouncement 新機能のお知らせ corpUpdated アカウントのタイムアウト設定が更新されました newSite 新しいサイト (ワークスペース) が作成されました deleteSite サイト (ワークスペース) が削除されました enableSSO SSO が企業 (アカウント) 向けに有効化されました disableSSO SSO が企業 (アカウント) 向けに無効化されました corpUserInvited ユーザーが招待されました corpUserReinvited ユーザーが再度招待されました listCreated リストが作成されました listUpdated リストが更新されました listDeleted リストが削除されました customTagCreated カスタムシグナルが作成されました customTagDeleted カスタムシグナルが更新されました customTagUpdated カスタムシグナルが削除されました userAddedToCorp ユーザーが企業 (アカウント) に追加されました userMultiFactorAuthEnabled ユーザーが 2FA を有効にしました userMultiFactorAuthDisabled ユーザーが 2FA を無効にしました userMultiFactorAuthUpdated ユーザーが 2FA シークレットを更新しました userRegistered ユーザーが登録されました userRemovedCorp ユーザーが企業 (アカウント) から削除されました userUpdated ユーザーが更新されました userUndeliverable ユーザーのメールアドレスがバウンスされました userUpdatePassword ユーザーがパスワードを更新しました accessTokenCreated API アクセストークンが作成されました accessTokenDeleted API アクセストークンが削除されました

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