フラグされたソースのモニタリング 日本語 English

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Next-Gen WAF は、悪意のある挙動を繰り返すソース (IP アドレスなど) をモニタリングしてフラグ付けします。このガイドでは、Next-Gen WAF がデータ保持期間内にフラグ付けしたソースを表示し、対応する方法について説明します。

Events ページでフラグされたソースを表示する

Events ページを使用すると、しきい値設定や有効な CVE、API、ATO シグナルにより設定した基準の結果として、データ保持期間内にNext-Gen WAFがフラグを立てたすべてのソースを表示できます。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールで Events ページを表示するには、次の手順を実行します。 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 サイトのナビゲーションバーで、Monitor > Events の順に選択します。 イベントに関する情報はイベントビューエリアで確認できます。イベントビューエリアは以下の3つのセクションで構成されています。 Details セクションには、イベントと関連付けられた IP アドレスに関する詳細な情報が表示されます。このセクションでは、フラグが立てられたソースを管理するためのコントロールも用意されています。具体的には、以下のことができます。 Remove flag now をクリックして、フラグリストから IP アドレスを削除します。 Allow IP をクリックして、IP アドレスを許可するリクエストルールを作成します。 Block IP をクリックして、IP アドレスをブロックするリクエストルールを作成します。

Timeline セクションには、イベント中に発生したアクションを示すタイムラインが含まれます。

Sample request セクションには、リクエスト自体とそれにアタッチされたシグナルを含む、イベント中に受信した単一のリクエストが表示されます。View this request をクリックすると、そのリクエストの Request details ページに移動します。Signals フィールドの Edit rule をクリックすると、ルールの View ページに移動してリクエストルールを編集できます。

疑わしいソース、フラグされたソース、レート制限されたソースを表示する

Fastly は、疑わしい IP、フラグされた IP、レート制限されたソースの3種類のソースにフラグを付けます。これらのソースのリストにアクセスするには、以下のコンソールの手順に従ってください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールの Observed Sources ページを使用して、フラグされた、または間もなくフラグされるすべてのソースをサイト上に表示します。 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 サイトのナビゲーションバーで、Monitor > Observed Sources の順に選択します。

Suspicious IP タブ

重要 : この機能は、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Suspicious IP タブには、懸念される量の攻撃ペイロードを含むリクエストを持つが、フラグされた IP の判定しきい値を超えないソースが表示されます。しきい値に達するか超過すると、IP アドレスにフラグが付けられ、フラグされた IP リストに追加されます。Suspicious IP タブは、どの IP が間もなくフラグされるかを予測するのに役立ちます。

Suspicious IP リスト内の IP アドレスをクリックすると、その IP アドレスの検索がすでに適用された Requests ページに移動します。

Flagged IP タブ

重要 : この機能は、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。

Flagged IP タブには、すべての IP フラグ付きイベントが表示されます。ソースは、しきい値設定と有効な CVE、API、ATO シグナルを通じてフラグ付けできます。

Flagged IP リスト内の IP アドレスをクリックすると、その IP アドレスの検索がすでに適用された Requests ページに移動します。

Rate Limited Sources タブ

重要: レート制限ルールは、Premier プラットフォームおよび特定のパッケージにのみ含まれます。Professional と Essential プラットフォームには含まれていません。

Rate Limited Sources タブには、Advanced Rate Limiting 機能によってレート制限されたすべてのソースが表示されます。レート制限ルールは、任意の条件を定義し、具体的に定義されたしきい値を通過したリクエストを自動的にブロック、偽装、またはタグ付けすることができるルールの一種です。

このタブには、レート制限されたソースを以下のように管理するためのコントロールも用意されています。

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