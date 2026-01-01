シグナルのモニタリング
- English
- 日本語
Next-Gen WAF は、注目すべきリクエストプロパティを説明するラベルであるシグナルを使用してリクエストにタグ付けします。これらのシグナルは、WAF によって処理されるトラフィックをモニタリングし、理解するのに役立ちます。
企業 (アカウント) シグナルのモニタリング
リクエストが特定の企業 (アカウント) に対してタグ付けされている上位シグナルの概要を取得するには、以下のコンソールの手順に従ってください。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
Corp Overview ページにある Top Signals セクションを使用して、企業の上位シグナルをモニタリングすることができます。企業シグナルをモニタリングするには、コンソールの左上隅にある企業名をクリックして、Corp Overview ページに移動します。Top Signals セクションの以下のテーブルに、その企業のシグナルデータが表示されます。
攻撃シグナル : 悪意のあるリクエストに関連するデータを表示します。
異常シグナル : 異常なリクエスト (不正な形式のデータを含むリクエストや、既知のスキャナーからのリクエストなど) に関連するデータを表示します。
企業シグナル : 企業レベルで作成されたシグナルに関連するデータを表示します。
検索バーを使ってシグナルごとにテーブルを絞り込むことができます。このテーブルには、以下の列が含まれます。
Signal: シグナルの名前。
総リクエスト数 : 企業内の、シグナルでタグ付けされたリクエストの数。
上位サイト : そのシグナルでのリクエスト数が最も多かったサイト。
サイトごとのリクエスト数 : サイトごとの、そのシグナルでタグ付けされたリクエストの数。
サイト (ワークスペース) シグナルのモニタリング
特定のサイト (ワークスペース) のシグナルアクティビティをモニタリングできます。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
重要: シグナルダッシュボードページは、Essential プラットフォームでは利用できません。Essentials プラットフォームでは、Signals ページを通じてサイトのシグナルをモニタリングできます。
Signals Dashboard ページでは、特定のサイトのすべてのシグナルの時系列データのチャートを表示できます。Signals Dashboard ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
Monitor メニューから、Signals Dashboard を選択します。
(オプション) シグナルの名前をクリックすると、そのシグナルに関連するアクティビティの概要が表示されます。
シグナルが Advanced Rate Limiting ルールのしきい値シグナルとして機能する場合、概要ページには、しきい値シグナルでタグ付けされたリクエストの数と、レート制限されたリクエストの総数の、2つの重要な指標を示すチャートが表示されます。レート制限されたリクエストの総数には、しきい値シグナルでタグ付けされたリクエストも含まれているため、これらの数値は合計しないでください。 たとえば、しきい値シグナルの数とレート制限の数が両方とも1の場合、しきい値シグナルでタグ付けされたリクエストはレート制限されたリクエストでもあることになります。ただし、ルールのレート制限により、しきい値を超えるクライアントからのすべてのリクエストが制限される場合、数は同じにならない可能性があります。たとえば、約38,000件のリクエストにしきい値シグナルでタグ付けされ、82,000件のリクエストがレート制限されていた場合、しきい値シグナルでタグ付けされたほぼすべてのリクエストがレート制限され、約44,000件の他のリクエストがレート制限されることになります。