シグナルのモニタリング

(オプション) シグナルの名前をクリックすると、そのシグナルに関連するアクティビティの概要が表示されます。

シグナルが Advanced Rate Limiting ルールのしきい値シグナルとして機能する場合、概要ページには、しきい値シグナルでタグ付けされたリクエストの数と、レート制限されたリクエストの総数の、2つの重要な指標を示すチャートが表示されます。レート制限されたリクエストの総数には、しきい値シグナルでタグ付けされたリクエストも含まれているため、これらの数値は合計しないでください。 たとえば、しきい値シグナルの数とレート制限の数が両方とも1の場合、しきい値シグナルでタグ付けされたリクエストはレート制限されたリクエストでもあることになります。ただし、ルールのレート制限により、しきい値を超えるクライアントからのすべてのリクエストが制限される場合、数は同じにならない可能性があります。たとえば、約38,000件のリクエストにしきい値シグナルでタグ付けされ、82,000件のリクエストがレート制限されていた場合、しきい値シグナルでタグ付けされたほぼすべてのリクエストがレート制限され、約44,000件の他のリクエストがレート制限されることになります。