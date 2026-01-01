エージェントのモニタリング

Agents ページにアクセスする

エージェントをモニタリングするには、Agents ページに移動して次の手順を実行します。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 画面上部付近のナビゲーションバーから Agents をクリックします。

Agents ページでは、2つのタブにエージェントに関する関連情報とデータが表示されます。

Overview : エージェント情報 (ステータス、バージョン、モジュール、オペレーティングシステム、サーバーなど) を表示するタブ。

Metrics : エージェントの主要な統計情報を強調表示するタブ (現在のリクエスト、接続の合計、開いている接続、切断された接続など)。

注 : エージェントがオフラインになってから3日間が経過すると、Agents ページから自動的に消えます。

Agents ページでは以下を実行できます。

Manage alerts をクリックして、エージェントアラートの設定および管理できます。エージェントアラートは、エージェントのしきい値に達すると、設定された統合を使用して通知します。

View agent keys をクリックして、エージェントキーウィンドウにアクセスできます。エージェントキーウィンドウでは、サイトのエージェントアクセスキーとエージェントシークレットキーをコピーできます。これらのキーはエージェントの起動や更新に必要となります。

エージェントの名前をクリックすると、エージェントの詳細が表示されます。

エージェントの詳細の表示

エージェントページからエージェントの名前をクリックすると、エージェントの詳細が開きます。エージェントの詳細では次のタブが表示され、エージェントに関する情報確認できます。

Status : エージェントに関連するさまざまなエージェント、ランタイム、モジュール、およびホスト指標を一覧表示します。

Requests : エージェントが処理したリクエストを一覧表示します。

Logs : エージェントアクティビティのイベントログ。

Charts : インフラストラクチャのパフォーマンスへの影響を理解するための指標のグラフが表示されるダッシュボード。

チャートタブについて

Next-Gen WAF には、パフォーマンスのインフラストラクチャへの影響を理解するためのさまざまな指標があります。コンソールの Charts タブで、パフォーマンスのインフラストラクチャへの影響を直接確認できます。

Charts タブには、エージェントが処理したリクエスト、観察されたエラー、メモリ使用量、CPU 使用率、決定時間などを詳細に示すグラフが含まれています。これらのグラフの多くはパーセンタイルをレポートしています。たとえば、決定時間 (ミリ秒) グラフは、エージェントがリクエストを処理するのにかかる時間をパーセンタイルで示しています。99パーセンタイルラインが10ミリ秒の場合、エージェントは99％のリクエストを0～10ミリ秒で処理し、残りの1％のリクエストを10ミリ秒以上で処理します。

左上の時間セレクターを使用すれば、すべてのチャートでレポートされる時間範囲を変更できます。

Charts タブには以下のグラフが表示されます。

Total requests (req/sec) : 対象のサイト (ワークスペース) で1秒あたりに受信したリクエストの数。

Connections (req/sec) : 1秒あたりの接続の総数と切断された接続の総数。

Connections open : エージェントが処理したオープン接続の総数。

CPU percentage: ホストとエージェントが使用する CPU 電力の使用率。

総ランタイムメモリ量、ヒープおよびスタック (バイト): エージェントが使用している総メモリ量。

Uptime (seconds) : エージェントの稼働時間 (秒単位)。

Decision time (ms) : エージェントがリクエストを処理するのにかかった時間。

エージェントキュー時間 (ミリ秒): リクエストのバックログがある場合に、エージェントがリクエスト処理を開始するまでの時間。

Agent clock skew (seconds): エージェントのクロックとプラットフォームのクロックの間の時間差。

詳細なチャートを表示するには、Show advanced charts をクリックします。以下のグラフが表示されます。