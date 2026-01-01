エージェントのモニタリング
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Next-Gen WAF エージェントがインストールされ稼働すると、Next-Gen WAF へのアクセスに使用しているコンソールからその状態やパフォーマンスを監視できます。
設定前の注意点
エージェントの仕組みとインストール方法を理解するには、エージェントの利用開始に関するガイドをご覧ください。
エージェントのモニタリング
Next-Gen WAF コンソールの Agents ページまたは Fastly コンソールの Deployment ページを使用して、エージェントをモニタリングします。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
Agents ページにアクセスする
エージェントをモニタリングするには、Agents ページに移動して次の手順を実行します。
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
画面上部付近のナビゲーションバーから Agents をクリックします。
Agents ページでは、2つのタブにエージェントに関する関連情報とデータが表示されます。
Overview : エージェント情報 (ステータス、バージョン、モジュール、オペレーティングシステム、サーバーなど) を表示するタブ。
Metrics : エージェントの主要な統計情報を強調表示するタブ (現在のリクエスト、接続の合計、開いている接続、切断された接続など)。
注 : エージェントがオフラインになってから3日間が経過すると、Agents ページから自動的に消えます。
Agents ページでは以下を実行できます。
Manage alerts をクリックして、エージェントアラートの設定および管理できます。エージェントアラートは、エージェントのしきい値に達すると、設定された統合を使用して通知します。
View agent keys をクリックして、エージェントキーウィンドウにアクセスできます。エージェントキーウィンドウでは、サイトのエージェントアクセスキーとエージェントシークレットキーをコピーできます。これらのキーはエージェントの起動や更新に必要となります。
エージェントの名前をクリックすると、エージェントの詳細が表示されます。
エージェントの詳細の表示
エージェントページからエージェントの名前をクリックすると、エージェントの詳細が開きます。エージェントの詳細では次のタブが表示され、エージェントに関する情報確認できます。
Status : エージェントに関連するさまざまなエージェント、ランタイム、モジュール、およびホスト指標を一覧表示します。
Requests : エージェントが処理したリクエストを一覧表示します。
Logs : エージェントアクティビティのイベントログ。
Charts : インフラストラクチャのパフォーマンスへの影響を理解するための指標のグラフが表示されるダッシュボード。
チャートタブについて
Next-Gen WAF には、パフォーマンスのインフラストラクチャへの影響を理解するためのさまざまな指標があります。コンソールの Charts タブで、パフォーマンスのインフラストラクチャへの影響を直接確認できます。
Charts タブには、エージェントが処理したリクエスト、観察されたエラー、メモリ使用量、CPU 使用率、決定時間などを詳細に示すグラフが含まれています。これらのグラフの多くはパーセンタイルをレポートしています。たとえば、決定時間 (ミリ秒) グラフは、エージェントがリクエストを処理するのにかかる時間をパーセンタイルで示しています。99パーセンタイルラインが10ミリ秒の場合、エージェントは99％のリクエストを0～10ミリ秒で処理し、残りの1％のリクエストを10ミリ秒以上で処理します。
左上の時間セレクターを使用すれば、すべてのチャートでレポートされる時間範囲を変更できます。
Charts タブには以下のグラフが表示されます。
Total requests (req/sec) : 対象のサイト (ワークスペース) で1秒あたりに受信したリクエストの数。
Connections (req/sec) : 1秒あたりの接続の総数と切断された接続の総数。
Connections open : エージェントが処理したオープン接続の総数。
CPU percentage: ホストとエージェントが使用する CPU 電力の使用率。
総ランタイムメモリ量、ヒープおよびスタック (バイト): エージェントが使用している総メモリ量。
Uptime (seconds) : エージェントの稼働時間 (秒単位)。
Decision time (ms) : エージェントがリクエストを処理するのにかかった時間。
エージェントキュー時間 (ミリ秒): リクエストのバックログがある場合に、エージェントがリクエスト処理を開始するまでの時間。
Agent clock skew (seconds): エージェントのクロックとプラットフォームのクロックの間の時間差。
詳細なチャートを表示するには、Show advanced charts をクリックします。以下のグラフが表示されます。
Requests uploaded (req/sec): エージェントがプラットフォームにアップロードした1秒あたりのリクエストの数。
Requests after sampling (req/sec) : エージェントに渡される1秒あたりの受信リクエストの数。
リクエストサイズ、平均 (バイト): Web リクエストの平均サイズ (バイト単位)。これは、読み取りバイト数と書き込みバイト数の合計をリクエスト数で割ることによって計算されます。
RPC PreRequest (req/sec): エージェントに渡される受信リクエストの数。
RPC UpdateRequest (req/sec) : 実行後にリクエストの詳細を更新するためのエージェントへのリモートコールの数。1秒あたりのリクエスト数でレポートされます。
RPC PostRequest (req/sec) : サーバーが400件以上の HTTP ステータスを返した、リクエストのサイズが異常に大きかった、またはリクエストの処理に異常に時間がかかった、のいずれかの条件を満たしたリクエストを記録するための、エージェントへのリモートコールの数。
Goroutines : エージェント上で同時に実行されるゴルーチンの数
ガベージコレクション数 : ガベージコレクターが実行された回数。
GC pause time (ms/sec): ガベージコレクターの一時停止時間 (ミリ秒単位)。
Host memory available (bytes) : ホストマシンで使用可能なメモリ量 (バイト)。
Rule updates : エージェントがルールを更新した回数。
Communication failures : エージェントごとのアップロードおよびダウンロードの失敗回数。
Agent latency time (ms) : リクエストがキューに存在し、エージェントによって処理された時間の合計。
Agent post time (ms) : エージェントが最後にクラウドエンジンとデータを同期してからの時間。
RPC MissedUpdateRequest (req/sec) : 実行後にリクエストの詳細を更新するためのエージェントへのリモートコールのミス数。1秒あたりのリクエスト数でレポートされます。
Agent missed update time (ms) : エージェントの更新がタイムアウトしてから経過した時間。