カスタムダッシュボードによるモニタリング

カスタムダッシュボードとは、Next-Gen WAF が検査するサイト (ワークスペース) のトラフィックを監視するために、ユーザーが選択して好みのレイアウトに整理できるカード (チャート) のコレクションです。

カスタムダッシュボードの作成

カスタムダッシュボードを作成するには、以下の手順に従ってください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Site Overview ページの右上隅にある Add dashboard をクリックします。 以下のように Add custom dashboard コントロールに入力します。 Name フィールドに、新しいダッシュボードの名前を入力します。

(オプション) Choose default cards をクリックして、カスタムダッシュボードに追加したいデフォルトのカードを選択します。 Create dashboard をクリックします。新しく作成したダッシュボードが Site Overview ページに表示されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー [ダッシュボードを追加] をクリックします。 Dashboard details セクションの各フィールドを以下のように設定します。 Name フィールドに、カスタムダッシュボードの名前を入力します。

Description フィールドに、ダッシュボードの説明を入力します。 Select charts エリアで、ダッシュボードに追加したいチャートをクリックします。 Create dashboard をクリックします。

ダッシュボードを複製する

ダッシュボードを複製するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、切り替えたいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 Site Overview ページの右上隅にある2つのスタックされたドキュメント をクリックします。選択したダッシュボードの複製が Site Overview ページに表示されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー ダッシュボードメニュー から、複製したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 オプションメニューから「ダッシュボードを複製」をクリックします。

カスタムダッシュボードの編集

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel カスタムダッシュボードの名前を変更するには、次の手順を実行します。 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、名前を変更したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 サイト概要ページの右上隅にある鉛筆アイコン をクリックします。 Name フィールドに、ダッシュボードの新しい名前を入力します。 Update dashboard をクリックします。名前を変更したダッシュボードが Site Overview ページに表示されます。 カスタムダッシュボードを編集するには、以下の手順に従ってください。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー ダッシュボードメニュー から、変更したいカスタムダッシュボードを選択します。 Options メニューから、Edit dashboard を選択します。 Dashboard details セクションの各フィールドを以下のように設定します。 Name フィールドに、カスタムダッシュボードの名前を入力します。

Description フィールドに、ダッシュボードの説明を入力します。 Update dashboard をクリックします。

カスタムダッシュボードの削除

カスタムダッシュボードを削除するには、以下の手順に従ってください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、削除したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 サイト概要ページの右上隅にある鉛筆アイコン をクリックします。 Delete dashboard をクリックします。確認ウィンドウが表示されます。 Delete dashboard をクリックします。ダッシュボードが削除されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー ダッシュボードメニュー から、削除したいカスタムダッシュボードを選択します。 Options メニューから、Delete dashboard を選択します。 Delete workspace dashboard をクリックします。ダッシュボードが削除されます。

カード (チャート) の追加

意味のある指標を強調表示する新しいカード (チャート) を追加することにより、カスタムダッシュボードで、関連する指標を表示することができます。

プリセットカード (チャート) の追加

プリセットカード (チャート) には、一般的な指標が表示されます。カスタムダッシュボードにプリセットカードを追加するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、変更したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 ダッシュボードの最後の空いているカードスロットで、Add card をクリックします。 プリセットカードの種類を選択します。 Add card ウィンドウに以下のように入力します。 Title フィールドに、カードのタイトルを入力します。

Description フィールドに、カードの説明を入力します。

Signals メニューから、カードが追跡するシグナルを選択します。検索したいシグナルの名前を入力すると、リスト内の特定のシグナルを検索できます。 Create card をクリックします。ダッシュボードにカードが追加されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー ダッシュボードメニュー から、変更したいカスタムダッシュボードを選択します。 Add chart をクリックします。 Chart type メニューから Present chart を選択します。 Preset charts セクションの各フィールドを以下のように設定します。 指標タイプ メニューから、指標タイプを選択します。

Metric メニューから、指標を選択します。 ヒント：一部のプリセットチャートは変更できません。 利用可能な場合は、Signal request metric details セクションの各フィールドを以下のように設定します。 Title フィールドに、グラフのタイトルを入力します。

Description フィールドに、チャートの説明を入力します。

Signals メニューから、チャートが追跡するシグナルを選択します。検索したいシグナルの名前を入力すると、リスト内の特定のシグナルを検索できます。 Add chart をクリックします。

カスタムカード (チャート) の追加

カスタムカード（グラフ）では、選択したシグナルが時間の経過とともに増加または減少した割合が表示されます。カスタムダッシュボードにカスタムカード（グラフ）を追加するには、次の手順に従ってください：

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、切り替えたいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 ダッシュボードの最後の空いているカードスロットで、Add card をクリックします。 Signals request chart : を選択して棒グラフ付きのカードを作成するか、Signals trend list: を選択して、各シグナルのリストと選択した期間中の各シグナルの増減率を示すカードを作成します。 Add card ウィンドウに以下のように入力します。 Title フィールドに、カードのタイトルを入力します。

Description フィールドに、カードの説明を入力します。

Signals メニューから、カードが追跡するシグナルを選択します。検索したいシグナルの名前を入力すると、リスト内の特定のシグナルを検索できます。 Create card をクリックします。ダッシュボードにカードが追加されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー ダッシュボードメニュー から、変更したいカスタムダッシュボードを選択します。 Add chart をクリックします。 Chart type メニューから Custom chart を選択します。 指標タイプメニューから、「シグナルリクエスト指標」を選択すると棒グラフを含むチャートが作成され、「シグナルトレンドリスト」を選択すると各シグナルと、選択した期間における各シグナルの増減率を示すチャートが作成されます。 Signal request metric details または Signals trend list details セクションの各フィールドを以下のように設定します。 Title フィールドに、グラフのタイトルを入力します。

Description フィールドに、チャートの説明を入力します。

Signals メニューから、チャートが追跡するシグナルを選択します。検索したいシグナルの名前を入力すると、リスト内の特定のシグナルを検索できます。 Add chart をクリックします。

カード (チャート) の編集

カスタムダッシュボード上のカード (チャート) を編集するには、以下の手順に従ってください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニューの から、編集したいカードが含まれているダッシュボードを選択してください。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 編集したいカードの右上隅にカーソルを合わせ、表示される鉛筆アイコン をクリックします。 Edit card ウィンドウに以下のように入力します。 Title フィールドに、カードの新しいタイトルを入力します。

Description フィールドに、カードの新しい説明を入力します。

Signal メニューから、名前の x アイコンをクリックしてシグナルを削除するか、メニューから選択してシグナルを追加します。 Update card をクリックします。カードが更新されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー ダッシュボードメニュー から、変更したいカスタムダッシュボードを選択します。 編集したいカードにカーソルを合わせ、表示される鉛筆アイコン をクリックします。 ヒント : 作成後に変更できないチャートがあります。これらのチャートを変更したい場合は、チャートを削除して再作成してください。 Signal request metric details または Signals trend list details セクションフィールドの各フィールドを以下のように設定します。 Title フィールドに、グラフのタイトルを入力します。

Description フィールドに、グラフの説明を入力します。

Signals メニューから、チャートが追跡するシグナルを選択します。検索したいシグナルの名前を入力すると、リスト内の特定のシグナルを検索できます。 [チャートを更新] をクリックしてください。

カード (チャート) の並べ替え

カスタムダッシュボードのカード (チャート) を好みのレイアウトに配置するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、変更したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 編集したいカードの右上隅にカーソルを合わせ、表示される十字矢印 をクリックし、カードをダッシュボード上の希望する場所にドラッグします。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー ダッシュボードメニュー から、変更したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 移動させたいカードにカーソルを合わせ、表示される重ねられた横線のアイコン をクリックし、チャートをダッシュボード上の希望する場所にドラッグします。

カード (チャート) の削除

カスタムダッシュボードからカード (チャート) を削除するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、切り替えたいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 編集したいカードの右上隅にカーソルを合わせ、表示される鉛筆アイコン をクリックします。 Delete card をクリックし、Delete をクリックします。カードがダッシュボードから削除されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Dashboards の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー ダッシュボードメニュー から、変更したいカスタムダッシュボードを選択します。 編集したいカードにカーソルを合わせ、表示される鉛筆アイコン をクリックします。 Delete chart をクリックし、Delete をクリックします。ダッシュボードからチャートが削除されます。

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