カスタムダッシュボードによるモニタリング 日本語 English

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カスタムダッシュボードとは、Next-Gen WAF が検査するサイト (ワークスペース) のトラフィックを監視するために、ユーザーが選択して好みのレイアウトに整理できるカード (チャート) のコレクションです。

カスタムダッシュボードの作成

カスタムダッシュボードを作成するには、以下の手順に従ってください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Site Overview ページの右上隅にある Add dashboard をクリックします。 以下のように Add custom dashboard コントロールに入力します。 Name フィールドに、新しいダッシュボードの名前を入力します。

(オプション) Choose default cards をクリックして、カスタムダッシュボードに追加したいデフォルトのカードを選択します。 Create dashboard をクリックします。新しく作成したダッシュボードが Site Overview ページに表示されます。

ダッシュボードを複製する

ダッシュボードを複製するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、切り替えたいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 Site Overview ページの右上隅にある2つのスタックされたドキュメント をクリックします。選択したダッシュボードの複製が Site Overview ページに表示されます。

カスタムダッシュボードの編集

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel カスタムダッシュボードの名前を変更するには、次の手順を実行します。 Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、名前を変更したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 サイト概要ページの右上隅にある鉛筆アイコン をクリックします。 Name フィールドに、ダッシュボードの新しい名前を入力します。 Update dashboard をクリックします。名前を変更したダッシュボードが Site Overview ページに表示されます。

カスタムダッシュボードの削除

カスタムダッシュボードを削除するには、以下の手順に従ってください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、削除したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 サイト概要ページの右上隅にある鉛筆アイコン をクリックします。 Delete dashboard をクリックします。確認ウィンドウが表示されます。 Delete dashboard をクリックします。ダッシュボードが削除されます。

カード (チャート) の追加

意味のある指標を強調表示する新しいカード (チャート) を追加することにより、カスタムダッシュボードで、関連する指標を表示することができます。

プリセットカード (チャート) の追加

プリセットカード (チャート) には、一般的な指標が表示されます。カスタムダッシュボードにプリセットカードを追加するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、変更したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 ダッシュボードの最後の空いているカードスロットで、Add card をクリックします。 プリセットカードの種類を選択します。 Add card ウィンドウに以下のように入力します。 Title フィールドに、カードのタイトルを入力します。

Description フィールドに、カードの説明を入力します。

Signals メニューから、カードが追跡するシグナルを選択します。検索したいシグナルの名前を入力すると、リスト内の特定のシグナルを検索できます。 Create card をクリックします。ダッシュボードにカードが追加されます。

カスタムカード (チャート) の追加

カスタムカード（グラフ）では、選択したシグナルが時間の経過とともに増加または減少した割合が表示されます。カスタムダッシュボードにカスタムカード（グラフ）を追加するには、次の手順に従ってください：

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、切り替えたいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 ダッシュボードの最後の空いているカードスロットで、Add card をクリックします。 Signals request chart : を選択して棒グラフ付きのカードを作成するか、Signals trend list: を選択して、各シグナルのリストと選択した期間中の各シグナルの増減率を示すカードを作成します。 Add card ウィンドウに以下のように入力します。 Title フィールドに、カードのタイトルを入力します。

Description フィールドに、カードの説明を入力します。

Signals メニューから、カードが追跡するシグナルを選択します。検索したいシグナルの名前を入力すると、リスト内の特定のシグナルを検索できます。 Create card をクリックします。ダッシュボードにカードが追加されます。

カード (チャート) の編集

カスタムダッシュボード上のカード (チャート) を編集するには、以下の手順に従ってください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニューの から、編集したいカードが含まれているダッシュボードを選択してください。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 編集したいカードの右上隅にカーソルを合わせ、表示される鉛筆アイコン をクリックします。 Edit card ウィンドウに以下のように入力します。 Title フィールドに、カードの新しいタイトルを入力します。

Description フィールドに、カードの新しい説明を入力します。

Signal メニューから、名前の x アイコンをクリックしてシグナルを削除するか、メニューから選択してシグナルを追加します。 Update card をクリックします。カードが更新されます。

カード (チャート) の並べ替え

カスタムダッシュボードのカード (チャート) を好みのレイアウトに配置するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、変更したいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 編集したいカードの右上隅にカーソルを合わせ、表示される十字矢印 をクリックし、カードをダッシュボード上の希望する場所にドラッグします。

カード (チャート) の削除

カスタムダッシュボードからカード (チャート) を削除するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 ダッシュボードメニュー から、切り替えたいダッシュボードを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込むこともできます。 編集したいカードの右上隅にカーソルを合わせ、表示される鉛筆アイコン をクリックします。 Delete card をクリックし、Delete をクリックします。カードがダッシュボードから削除されます。

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