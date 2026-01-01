監査ログによるアクティビティのモニタリング 日本語 English

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Corp Audit Log または Site Audit Log を使用して、企業やサイトのユーザーアクティビティと設定に関連するイベントを追跡できます。

企業活動のモニタリング

Corp Audit Log を使用して、データ保持期間中の企業のユーザーアクティビティや設定をモニタリングします。

Corp Audit Log にアクセスするには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Manage メニューから Corp Audit Log を選択します。

ユーザーアクティビティ (例: 新しいアクセストークンの作成) や企業設定 (例: 新しいサイトの作成) によって Corp Audit Log をフィルタリングできます。

Corp Audit Log ページには、サイドバーに接続されている企業統合も一覧表示されます。統合をクリックしてその詳細を表示するか、Manage Corp Integrations をクリックしてCorp Integrations ページに移動します。

サイトアクティビティのモニタリング

Site Audit Log を使用して、データ保持期間中のサイトのユーザーアクティビティや設定を監視します。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Manage メニューから、Site Audit Log を選択します。

イベント、エージェントアラート、サイト設定 (例 : ある人が新しい統合を作成した) などのアクティビティタイプによってサイトの監査ログをフィルタリングできます。オンラインのエージェントを除外することも選択できます。

Site Audit Log ページには、サイドバーに接続されているサイト統合も一覧表示されます。統合をクリックしてその詳細を確認するか、Manage site integrations をクリックして Site Integrations ページに移動することができます。