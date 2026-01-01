リクエストをルールに変換する

Security > Next-Gen WAF > Requests の順に移動します。

workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー

リクエストの横にあるドキュメントアイコン をクリックします。

Convert to rule をクリックします。

ルールの基準となるリクエストの特性を選択します。たとえば、IP address と Path を選択すると、ルールに2つの条件が追加されます。この条件で、リクエストに含まれる指定した IP アドレスとパスを検索できます。

Submit をクリックします。選択された各リクエスト特性に対して、あらかじめ入力されている条件が Conditions セクションに追加されます。

Type で、作成するルールの種類 (例 : Request、Rate limit、もしくは Signal exclusion) を選択します。

(オプション) Conditions で、選択したリクエストの特徴に基づいて作成されたルール条件を編集し、必要に応じて追加条件を追加します。

Actions で、リクエストがルールの条件を満たした場合にルールが実行するアクション (例 : Block または Allow) を選択します。Add action をクリックすると、アクションを追加できます。

Details セクションの各フィールドを以下のように設定します。 Description フィールドに、ルールの説明を入力します。

(オプション) ルールを無効にするには、Status スイッチをクリックします。