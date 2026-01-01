リクエストをルールに変換する

タイプ メニューで、作成するルールのタイプを リクエスト 、 レート制限 、 シグナル除外 の中から選択します。

Conditions で、ルール条件に変換したい リクエストの特性 を選択します。たとえば、 IP Address と Path を選択すると、リクエストに含まれる特定の IP アドレスとパスを検索する条件がルールに作成されます。

Conditions で、ルール条件を追加および編集し、必要に応じてルールを変更します。

Actions で、リクエストがルールの条件を満たした場合にルールが実行する アクション (例 : Block または Allow ) を選択します。 Add action をクリックすると、アクションを追加できます。

Status で、必要に応じて Always enabled を選択解除してルールを無効にできます。デフォルトでは、特に無効にしない限り、ルールは作成時に自動的に有効化されます。

オプションで、設定した期間の後に自動的に無効化するルールを設定できます。Change expiration をクリックし、メニューから期間を選択します。