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リクエストをルールに変換する

Requests ページから、個々のリクエストをあらかじめ設定されているルールに変換できます。これにより、類似したリクエストに対して同様なアクションを実行できるようになります。リクエストをルールに変換するには、次の手順を実行します。

  1. Fastly control panel
  2. Next-Gen WAF control panel
  1. Fastly コンソールにログインしてください。
  2. Security > Next-Gen WAF > Requests の順に移動します。
  3. workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー メニューアイコン をクリックして、ワークスペースを選択します。

  4. 変換したいリクエストを見つけるか、検索します。

  5. リクエストの横にあるドキュメントアイコン ドキュメントアイコン をクリックします。

  6. Convert to rule をクリックします。

  7. ルールの基準となるリクエストの特性を選択します。たとえば、IP addressPath を選択すると、ルールに2つの条件が追加されます。この条件で、リクエストに含まれる指定した IP アドレスとパスを検索できます。

  8. Submit をクリックします。選択された各リクエスト特性に対して、あらかじめ入力されている条件が Conditions セクションに追加されます。

    IP アドレス「198.51.100.50」からの「/login」ページへのリクエストをブロックするように設計されたリクエストルール 

  9. Type で、作成するルールの種類 (例 : RequestRate limit、もしくは Signal exclusion) を選択します。

  10. (オプション) Conditions で、選択したリクエストの特徴に基づいて作成されたルール条件を編集し、必要に応じて追加条件を追加します。

  11. Actions で、リクエストがルールの条件を満たした場合にルールが実行するアクション (例 : Block または Allow) を選択します。Add action をクリックすると、アクションを追加できます。

  12. Details セクションの各フィールドを以下のように設定します。

    • Description フィールドに、ルールの説明を入力します。

    • (オプション) ルールを無効にするには、Status スイッチをクリックします。

  13. Create workspace rule をクリックします。

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