リクエストをルールに変換する
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リクエストページから、個々のリクエストをあらかじめ設定されているルールに変換できます。これにより、類似したリクエストに対して同様なアクションを実行できるようになります。リクエストをルールに変換するには、次の手順を実行します。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
Requests をクリックします。
変換したいリクエストを見つけるか、検索します。
リクエスト詳細を表示をクリックします。
右上隅の Convert to rule をクリックします。
タイプメニューで、作成するルールのタイプをリクエスト、レート制限、シグナル除外の中から選択します。
Conditions で、ルール条件に変換したいリクエストの特性を選択します。たとえば、IP Address と Path を選択すると、リクエストに含まれる特定の IP アドレスとパスを検索する条件がルールに作成されます。
Continue をクリックします。
Conditions で、ルール条件を追加および編集し、必要に応じてルールを変更します。
Actions で、リクエストがルールの条件を満たした場合にルールが実行するアクション (例 : Block または Allow) を選択します。Add action をクリックすると、アクションを追加できます。
Status で、必要に応じて Always enabled を選択解除してルールを無効にできます。デフォルトでは、特に無効にしない限り、ルールは作成時に自動的に有効化されます。
オプションで、設定した期間の後に自動的に無効化するルールを設定できます。Change expiration をクリックし、メニューから期間を選択します。
Description フィールドに、ルールの説明を入力します。
Create site rule をクリックします。