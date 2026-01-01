ルールでのリストの使用 日本語 English

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リストとは、複数のルールで参照可能な一連のデータのことです。これはデータ管理の一元化に役立ちます。たとえば、禁止対象国のリストがある場合は、登録試行の追跡やログイン試行の追跡などの個々のルールに適用することが考えられます。その禁止対象国のリストが変更された場合も、個々のルールではなくリストの方を更新するだけで済みます。

制約と考慮事項

リストを操作する際は、以下の点に留意してください。

Essential プラットフォームには、リスト機能が含まれていません。

リストは、企業 (アカウント) ごとに25件、サイト (ワークスペース) ごとに25件に制限されています。

リストには最大で5000件の項目を含めることができます。

リストは IP アドレス範囲の CIDR 表記をサポートしています。

文字列およびワイルドカードリストはコメントをサポートしていません。

リストのタイプ

リストは、タイプによって使用できる場所と管理者が決まります。リストには以下の3つのタイプがあります。

サイトリスト（ワークスペースリストとも呼ばれます）： 単一のサイト（ワークスペース）内で使用するために作成するリスト。

企業リスト (アカウントリストとも呼ばれる): 企業ルール (アカウントルール) とサイトルール (ワークスペースルール) の両方で使用するために作成するリスト。このリストのタイプを作成、編集、削除できるのは、所有者 (スーパーユーザー) のみです。

システムリスト：Fastly が提供するリストで、企業ルール（アカウントルール）とサイトルール（ワークスペースルール）の両方で使用できます。システムリストは変更できません。 ヒント : ルールを作成する際には、シグナルを含むシステムリストの内容を表示できます。表示するには、ルールビルダーの Conditions エリアでシステムリストを選択してから、Preview list リンクをクリックします。IP ベースのシステムリストはプレビューできません。

サポートされているデータ型

リストは、以下の種類のデータで構成できます。

国

IP アドレス

シグナル

文字列 (エージェント名など)

ワイルドカード

国や IP アドレスを含むリストにはコメントを含めることができます。サイトリスト (ワークスペースリスト) または企業リスト (アカウントリスト) にコメントを追加するには、以下に示すように、コメント記号としてハッシュ記号 # を使用します。

192.0.2.0/24 198.51.100.0/24 # example comment 203.0.113.0/24

リストの作成

企業リスト（アカウントリスト）とサイトリスト（ワークスペースリスト）を作成できます。

企業リスト (アカウントリスト) を作成する

企業リスト (アカウントリスト) を作成するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Rules メニューから、Corp Lists を選択します。 Add corp list をクリックします。 Type メニューから、リストに含めるデータのタイプを選択します。 Name フィールドに、リストの名前を入力します。 (オプション) Description (オプション) フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Create corp list をクリックします。

サイトリスト (ワークスペースリスト) を作成する

サイトリスト (ワークスペースリスト) を作成するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Rule メニューから Site Lists を選択します。 New list をクリックします。 Type メニューから、リストに含めるデータのタイプを選択します。 Name フィールドに、リストの名前を入力します。 (オプション) Description (オプション) フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Create site list をクリックします。

リストの更新

企業リスト（アカウントリスト）とサイトリスト（ワークスペースリスト）を更新できます。

企業リスト (アカウントリスト) を更新する

企業リスト (アカウントリスト) を更新するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Rules メニューから、Corp Lists を選択します。 編集したいリストの右側にある View をクリックします。 Edit corp list をクリックします。 (オプション) Description (オプション) フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Update corp list をクリックします。

サイトリスト (ワークスペースリスト) を更新する

サイトリスト (ワークスペースリスト) を更新するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Rule メニューから Site Lists を選択します。 編集したいリストの右側にある View をクリックします。 Edit site list をクリックします。 (オプション) Description (オプション) フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Update site list をクリックします。

リストの削除

企業リスト (アカウントリスト) とサイトリスト (ワークスペースリスト) を削除できます。

企業リスト (アカウントリスト) を削除する

企業リスト (アカウントリスト) を削除するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Rules メニューから、Corp Lists を選択します。 編集したいリストの右側にある View をクリックします。 Remove corp list をクリックし、次に Delete corp list をクリックします。リストが削除され、Corp Lists ページが表示されます。

サイトリスト（ワークスペースリスト）を削除する

サイトリスト (ワークスペースリスト) を削除するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Rule メニューから Site Lists を選択します。 削除したいリストの右側にある View をクリックします。 Remove site list をクリックし、次に Delete site list をクリックします。リストが削除され、Site Lists ページが表示されます。

リストの使用

ルールを作成する際、Conditions セクションのフィールドを以下のように入力して、リストについてのルール条件を設定できます。

Filed メニューから、使用するリストに関連するフィールドを選択します。たとえば、関連するリストが IP アドレスで構成されている場合は、IP address を選択します。 Operator メニューから、Is in list または Is not in list のいずれかを選択します。 Value メニューから、適切なリストを選択します。

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