ルールでのリストの使用

リストとは、複数のルールで参照可能な一連のデータのことです。これはデータ管理の一元化に役立ちます。たとえば、禁止対象国のリストがある場合は、登録試行の追跡やログイン試行の追跡などの個々のルールに適用することが考えられます。その禁止対象国のリストが変更された場合も、個々のルールではなくリストの方を更新するだけで済みます。

制約と考慮事項

リストを操作する際は、以下の点に留意してください。

Essential プラットフォームには、リスト機能が含まれていません。

リストは、企業 (アカウント) ごとに25件、サイト (ワークスペース) ごとに25件に制限されています。

リストには最大で5000件の項目を含めることができます。

リストは IP アドレス範囲の CIDR 表記をサポートしています。

文字列およびワイルドカードリストはコメントをサポートしていません。

リストのタイプ

リストは、タイプによって使用できる場所と管理者が決まります。リストには以下の3つのタイプがあります。

サイトリスト（ワークスペースリストとも呼ばれます）： 単一のサイト（ワークスペース）内で使用するために作成するリスト。

企業リスト (アカウントリストとも呼ばれる): 企業ルール (アカウントルール) とサイトルール (ワークスペースルール) の両方で使用するために作成するリスト。このリストのタイプを作成、編集、削除できるのは、所有者 (スーパーユーザー) のみです。

システムリスト：Fastly が提供するリストで、企業ルール（アカウントルール）とサイトルール（ワークスペースルール）の両方で使用できます。システムリストは変更できません。 ヒント : ルールを作成する際には、シグナルを含むシステムリストの内容を表示できます。表示するには、ルールビルダーの Conditions エリアでシステムリストを選択してから、Preview list リンクをクリックします。IP ベースのシステムリストはプレビューできません。

サポートされているデータ型

リストは、以下の種類のデータで構成できます。

国

IP アドレス

シグナル

文字列 (エージェント名など)

ワイルドカード

国や IP アドレスを含むリストにはコメントを含めることができます。サイトリスト (ワークスペースリスト) または企業リスト (アカウントリスト) にコメントを追加するには、以下に示すように、コメント記号としてハッシュ記号 # を使用します。

192.0.2.0/24 198.51.100.0/24 # example comment 203.0.113.0/24

リストの作成

企業リスト（アカウントリスト）とサイトリスト（ワークスペースリスト）を作成できます。

企業リスト (アカウントリスト) を作成する

企業リスト (アカウントリスト) を作成するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Rules メニューから、Corp Lists を選択します。 Add corp list をクリックします。 Type メニューから、リストに含めるデータのタイプを選択します。 Name フィールドに、リストの名前を入力します。 (オプション) Description (オプション) フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Create corp list をクリックします。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Lists の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー Add account list をクリックします。 . Type メニューから、リストに含めるデータのタイプを選択します。 Name フィールドに、リストの名前を入力します。 (オプション) Desciption フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Create account list をクリックします。

サイトリスト (ワークスペースリスト) を作成する

サイトリスト (ワークスペースリスト) を作成するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Rule メニューから Site Lists を選択します。 New list をクリックします。 Type メニューから、リストに含めるデータのタイプを選択します。 Name フィールドに、リストの名前を入力します。 (オプション) Description (オプション) フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Create site list をクリックします。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Lists の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー Add workspace list をクリックします。 . Type メニューから、リストのデータタイプ (国や IP アドレスなど) を選択します。 Name フィールドに、リストの名前を入力します。 Description フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Create workspace list をクリックします。

リストの更新

企業リスト（アカウントリスト）とサイトリスト（ワークスペースリスト）を更新できます。

企業リスト (アカウントリスト) を更新する

企業リスト (アカウントリスト) を更新するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Rules メニューから、Corp Lists を選択します。 編集したいリストの右側にある View をクリックします。 Edit corp list をクリックします。 (オプション) Description (オプション) フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Update corp list をクリックします。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Lists の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー 編集したいリストの右側にある鉛筆アイコン をクリックします。 . Description フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Update account list をクリックします。

サイトリスト (ワークスペースリスト) を更新する

サイトリスト (ワークスペースリスト) を更新するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Rule メニューから Site Lists を選択します。 編集したいリストの右側にある View をクリックします。 Edit site list をクリックします。 (オプション) Description (オプション) フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Update site list をクリックします。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Lists の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー 編集したいリストの右側にある鉛筆アイコン をクリックします。 . Description フィールドに、リストの説明を入力します。 Entries フィールドに、リストを構成する項目を入力します。各項目は、それぞれ別の行に入力してください。 Update workspace list をクリックします。

リストの削除

企業リスト (アカウントリスト) とサイトリスト (ワークスペースリスト) を削除できます。

企業リスト (アカウントリスト) を削除する

企業リスト (アカウントリスト) を削除するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Rules メニューから、Corp Lists を選択します。 編集したいリストの右側にある View をクリックします。 Remove corp list をクリックし、次に Delete corp list をクリックします。リストが削除され、Corp Lists ページが表示されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Lists の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー 削除したいリストの名前の右側にあるゴミ箱 ( ) をクリックし、次に Delete account list をクリックします。リストが削除され、Account Lists ページが表示されます。

サイトリスト (ワークスペースリスト) を削除するには、次の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 Rule メニューから Site Lists を選択します。 削除したいリストの右側にある View をクリックします。 Remove site list をクリックし、次に Delete site list をクリックします。リストが削除され、Site Lists ページが表示されます。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Lists の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー 削除したいリストの名前の右側にあるゴミ箱 ( ) をクリックし、次に Delete workspace list をクリックします。リストが削除され、Lists ページが表示されます。

リストの使用

ルールを作成する際、Conditions セクションのフィールドを以下のように入力して、リストについてのルール条件を設定できます。

Filed メニューから、使用するリストに関連するフィールドを選択します。たとえば、関連するリストが IP アドレスで構成されている場合は、IP address を選択します。 Operator メニューから、Is in list または Is not in list のいずれかを選択します。 Value メニューから、適切なリストを選択します。

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