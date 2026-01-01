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エージェントキーへのアクセス

Next-Gen WAF エージェントは、各サイト (ワークスペースとも呼ばれる) に対して、そのサイト (ワークスペース) を承認するための一連のキーまたは認証情報を持ちます。

  • エージェントアクセスキー (accesskeyid) は、エージェントが設定されているサイト (ワークスペース) を識別します。

  • エージェントシークレットキー (secretaccesskey) はエージェントを認証し、承認します。

エージェントを起動して更新するには、これらのキーが必要です。

エージェントキーの表示

サイト (ワークスペース) のエージェントキーを表示するには、以下の手順を実行します。

  1. Next-Gen WAF control panel
  2. Fastly control panel
  1. Next-Gen WAF コンソールにログインします。
  2. Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。

  3. サイトナビゲーションバーの Agents をクリックします。

  4. View agent keys をクリックします。

  5. (オプション) Copy をクリックして、エージェントアクセスキー (accesskeyid) とエージェントシークレットキー (secretaccesskey) をコピーします。

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