エージェントキーへのアクセス 日本語 English

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Next-Gen WAF エージェントは、各サイト (ワークスペースとも呼ばれる) に対して、そのサイト (ワークスペース) を承認するための一連のキーまたは認証情報を持ちます。

エージェントアクセスキー ( accesskeyid ) は、エージェントが設定されているサイト (ワークスペース) を識別します。

エージェントシークレットキー ( secretaccesskey ) はエージェントを認証し、承認します。

エージェントを起動して更新するには、これらのキーが必要です。

エージェントキーの表示

サイト (ワークスペース) のエージェントキーを表示するには、以下の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 サイトナビゲーションバーの Agents をクリックします。 View agent keys をクリックします。 (オプション) Copy をクリックして、エージェントアクセスキー ( accesskeyid ) とエージェントシークレットキー ( secretaccesskey ) をコピーします。

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