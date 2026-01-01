エージェントキーへのアクセス
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Next-Gen WAF エージェントは、各サイト (ワークスペースとも呼ばれる) に対して、そのサイト (ワークスペース) を承認するための一連のキーまたは認証情報を持ちます。
エージェントアクセスキー (
accesskeyid) は、エージェントが設定されているサイト (ワークスペース) を識別します。
エージェントシークレットキー (
secretaccesskey) はエージェントを認証し、承認します。
エージェントを起動して更新するには、これらのキーが必要です。
エージェントキーの表示
サイト (ワークスペース) のエージェントキーを表示するには、以下の手順を実行します。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
サイトナビゲーションバーの Agents をクリックします。
View agent keys をクリックします。
(オプション) Copy をクリックして、エージェントアクセスキー (
accesskeyid) とエージェントシークレットキー (
secretaccesskey) をコピーします。