HashiCorp Vault を使用してエージェントキーを管理する 日本語 English

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HashiCorp Vault 用の Signal Sciences プラグインを使用すると、Vault を使用して Next-Gen WAF エージェントのキーを管理できます。Vault は、ID ベースのシークレットおよび暗号化管理システムです。

具体的には、このプラグインでは次のことが可能になります。

Vault が、サイト (ワークスペースとも呼ばれる) のエージェントアクセスキーとエージェントシークレットキーを保存する。

Vault エージェントが必要に応じて Vault からキーを取得し、そのキーを Next-Gen WAF エージェントに渡す。

Vault がキーをローテーションまたは交換する。Vault がキーを交換すると、Vault エージェントは関連する Next-Gen WAF エージェントの設定ファイルを更新し、Next-Gen WAF エージェントを再起動します。

認証済みアプリケーション、サービス、およびマシンが Vault に保存されたキーを読み取る。

制約と考慮事項

Vault 内のキーを管理するプラグインを設定する前に、以下の点に留意してください。

HashiCorp Vault 用の Signal Sciences プラグインを使用するには、Vault がすでにインストールされ、外部プラグインを読み込むように設定されている必要があります。

キーのローテーションプロセスにより、Next-Gen WAF エージェントが自動的に再起動します。キーのローテーション中にエージェントに短時間のダウンタイムが生じるため、メンテナンス期間中にキーをローテーションすることをお勧めします。

Signal Sciences プラグインは、x86 CPU アーキテクチャの Linux でのみサポートされています。

プラグインの設定

systemd を使用するシステムで初めてプラグインを設定するには、次の手順に従ってください。

curl コマンドラインツールを使用して、プラグインのバイナリを外部プラグインディレクトリにコピーします。 $ curl -O https://dl.security.fastly.com/vault-plugin-sigsci/latest/vault-plugin-sigsci.tar.gz $ tar xzvf vault-plugin-sigsci.tar.gz $ vault plugin register -sha256=$(sha256sum vault-plugin-sigsci|cut -c-64) secret vault-plugin-sigsci コマンドラインを使用してプラグインを有効にします。 $ vault secrets enable -path=sigsci vault-plugin-sigsci Vault はプラグインをパス /sigsci にマウントします。 プラグイン用のユーザーを作成します。ユーザーにユーザーロールを割り当てます。プラグインユーザーに指定したメールアドレスに招待メールが送信されます。 プラグインユーザーのメールアカウントから招待メールを開き、Accept invite をクリックします。アカウント作成フォームが表示されます。 アカウント作成フォームに必要な情報を入力します。 Email address フィールドはそのままにしておきます。

Name フィールドに vault-user と入力します。

Password フィールドにアカウントのパスワードを入力します。

Confirm password フィールドにパスワードをもう一度入力します。 Create account をクリックします。 プラグインユーザー用の API アクセストークンを作成します。エージェントキーの読み取りと管理には、Signal Sciences クラウド API 認証情報が必要です。 コマンドラインを使用して、API アクセストークンを token.txt ファイルにコピーします。 $ vault write -f /sigsci/role/vault-user corp=<corp-id> email=<email-id> token=@token.txt <corp-id> を貴社 (アカウント) の ID に、 <email-id> をプラグインユーザーのメールアドレスに置き換えます。 コマンドラインを使用して、単一のサイト (ワークスペース) またはすべてのサイト (ワークスペース) のエージェントキーを Vault にコピーします。 $ vault write -f /sigsci/creds/vault-user/sites/<site-name> <site-name> をサイト (ワークスペース) の名前に置き換えます。 または $ vault write -f /sigsci/creds/vault-user/sites/ 以下のテンプレートを使用して、Vault エージェントをインストールして設定します。 template { source = "/etc/signalsciences/agent.ctmpl" destination = "/etc/signalsciences/agent.conf" } Vault エージェントは、エージェントキーがローテーションされたときに、Next-Gen WAF エージェント設定テンプレートのレンダリングを自動化します。 設定テンプレート /etc/signalsciences/agent.ctmpl の例 : {{ with secret "sigsci/creds/vault-user/sites/<site-name>" }} accesskeyid={{ .Data.accessKey }} secretkey={{ .Data.secretKey }} {{ end }} コマンドラインを使用して、systemd service を作成し、エージェントを再起動します。 $ sudo tee -a /etc/systemd/system/sigsci-agent-restart.service <<END [Unit] Description="signalsciences agent restarter" [Service] Type=OneShot ExecStart=/usr/bin/systemctl restart sigsci-agent.service [Install] WantedBy=multi-user.target END コマンドラインを使用して、設定ファイルウォッチャーを作成します。 $ sudo tee -a /etc/systemd/system/sigsci-agent-restart.path <<END [Path] PathChanged=/etc/signalsciences/agent.conf [Install] WantedBy=multi-user.target END コマンドラインを使用して、設定ファイルウォッチャーを起動して有効にします。 $ systemctl enable --now sigsci-agent-restart.service

エージェントキーのローテーション

サイト (ワークスペース) のエージェントキーをローテーションするには、Vault 内のキーを置き換え、Next-Gen WAF エージェントを再起動してから、Vault 内の非プライマリキーを削除します。

コマンドラインを使用して、Vault 内のエージェントキーをローテーションします。 $ vault write -f /sigsci/rotate/sites/<site-name> <site-name> を該当するサイト (ワークスペース) の名前に置き換えます。 コマンドラインを使用して、Vault 内の非プライマリキーを削除します。 $ vault delete /sigsci/rotate/sites/<site-name> <site-name> を該当するサイト (ワークスペース) の名前に置き換えます。

プラグインのロールとキーの管理

プラグインが設定されると、コマンドラインを使用して次のアクションを実行できます。

Action コマンド ロールを一覧表示する vault read /sigsci/role/ ロール詳細を読み込む vault read /sigsci/role/vault-user ロールを削除する vault delete /sigsci/role/vault-user 1つのサイト (ワークスペース) のキーを Vault にコピーする vault write -f /sigsci/creds/vault-user/sites/<site-name> すべてのサイト (ワークスペース) のキーを Vault にコピーする vault write -f /sigsci/creds/vault-user/sites/ サイト (ワークスペース) のキーをローテーションする vault write -f /sigsci/rotate/sites/<site-name> すべてのサイト (ワークスペース) のキーを一覧表示する vault read /sigsci/creds/vault-user/sites/ 1つのサイト (ワークスペース) のキーを読み込む vault read /sigsci/creds/vault-user/sites/<site-name> サイト (ワークスペース) の非プライマリキーを Vault から削除する vault delete /sigsci/rotate/sites/<site-name> サイト (ワークスペース) のキーを Vault から削除する vault delete /sigsci/creds/vault-user/sites/<site-name>

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