Next-Gen WAF エージェントは、各サイト (ワークスペースとも呼ばれる) に対して、そのサイト (ワークスペース) を承認するための一連のキーまたは認証情報を持ちます。

エージェントアクセスキー ( accesskeyid ) は、エージェントが設定されているサイト (ワークスペース) を識別します。

エージェントシークレットキー ( secretaccesskey ) はエージェントを認証し、承認します。

エージェントを起動して更新するには、これらのキーが必要です。

エージェントキーの表示

サイト (ワークスペース) のエージェントキーを表示するには、以下の手順を実行します。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 サイトナビゲーションバーの Agents をクリックします。 View agent keys をクリックします。 (オプション) Copy をクリックして、エージェントアクセスキー ( accesskeyid ) とエージェントシークレットキー ( secretaccesskey ) をコピーします。 Fastly コンソールにログインしてください。 Security > Next-Gen WAF > Deployment の順に移動します。 workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー View agent keys をクリックします。 (オプション) Copy をクリックして、エージェントアクセスキー ( accesskeyid ) とエージェントシークレットキー ( secretaccesskey ) をコピーします。

エージェントキーのローテーション

サイト (ワークスペース) のエージェントキーをローテーションするには、 HashiCorp Vault を使用するか、ターミナルアプリケーションで次の Next-Gen WAF API コールを実行します。

重要 : API エンドポイントの各ステップでは、 ${SIGSCI_EMAIL} と ${SIGSCI_TOKEN} をご自身のメールアドレスと Next-Gen WAF API トークンに、および ${corpName} と ${siteName} を貴社 (アカウント) およびサイト (ワークスペース) のものに置き換えてください。これらの値は、Next-Gen WAF コンソールのアドレス ( https://dashboard.signalsciences.net/corps/${corpName}/sites/${siteName} など) で確認できます。

エージェントキーの作成 API エンドポイントを呼び出します。 $ curl -X POST "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/agentKeys?pretty=true" \ -H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \ -H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \ -H "Content-Type: application/json" エージェントキーの一覧表示 API エンドポイントを呼び出し、廃止するセットと先ほど作成したセットの accessKey の値をメモします。 $ curl -X GET "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/agentKeys?pretty=true" \ -H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \ -H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \ -H "Content-Type: application/json" ターミナルアプリケーションで、エージェントキーをプライマリに設定 APIエンドポイントを呼び出します。必ず ${newAccessKey} を、新しいエージェントキーセットの accessKey の値に置き換えてください。 $ curl -X POST "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/agentKeys/${newAccessKey}/makePrimary" \ -H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \ -H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \ -H "Content-Type: application/json" エージェント設定ファイル内の古いエージェントキーを新しいエージェントキーに置き換えます。 古いエージェントキーを削除するには、ターミナルアプリケーションでエージェントキーの削除 API エンドポイントを呼び出します。必ず ${oldAccessKey} を、廃止するエージェントキーセットの accessKey の値に置き換えてください。 $ curl -X DELETE "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/agentKeys/${oldAccessKey}" \ -H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \ -H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \ -H "Content-Type: application/json"

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