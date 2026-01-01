エージェントキーの管理
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Next-Gen WAF エージェントは、各サイト (ワークスペースとも呼ばれる) に対して、そのサイト (ワークスペース) を承認するための一連のキーまたは認証情報を持ちます。
エージェントアクセスキー (
accesskeyid) は、エージェントが設定されているサイト (ワークスペース) を識別します。
エージェントシークレットキー (
secretaccesskey) はエージェントを認証し、承認します。
エージェントを起動して更新するには、これらのキーが必要です。
エージェントキーの表示
サイト (ワークスペース) のエージェントキーを表示するには、以下の手順を実行します。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
- Next-Gen WAF コンソールにログインします。
- Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。
サイトナビゲーションバーの Agents をクリックします。
View agent keys をクリックします。
(オプション) Copy をクリックして、エージェントアクセスキー (
accesskeyid) とエージェントシークレットキー (
secretaccesskey) をコピーします。
- Fastly コンソールにログインしてください。
- Security > Next-Gen WAF > Deployment の順に移動します。
- workspaces バーで、ワークスペース名の右側にあるメニュー をクリックして、ワークスペースを選択します。
View agent keys をクリックします。
(オプション) Copy をクリックして、エージェントアクセスキー (
accesskeyid) とエージェントシークレットキー (
secretaccesskey) をコピーします。
エージェントキーのローテーション
サイト (ワークスペース) のエージェントキーをローテーションするには、 HashiCorp Vault を使用するか、ターミナルアプリケーションで次の Next-Gen WAF API コールを実行します。
重要 : API エンドポイントの各ステップでは、
${SIGSCI_EMAIL}と
${SIGSCI_TOKEN}をご自身のメールアドレスと Next-Gen WAF API トークンに、および
${corpName}と
${siteName}を貴社 (アカウント) およびサイト (ワークスペース) のものに置き換えてください。これらの値は、Next-Gen WAF コンソールのアドレス (
https://dashboard.signalsciences.net/corps/${corpName}/sites/${siteName}など) で確認できます。
エージェントキーの作成 API エンドポイントを呼び出します。$ curl -X POST "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/agentKeys?pretty=true" \-H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \-H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \-H "Content-Type: application/json"
エージェントキーの一覧表示 API エンドポイントを呼び出し、廃止するセットと先ほど作成したセットの
accessKeyの値をメモします。$ curl -X GET "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/agentKeys?pretty=true" \-H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \-H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \-H "Content-Type: application/json"
ターミナルアプリケーションで、エージェントキーをプライマリに設定 APIエンドポイントを呼び出します。必ず
${newAccessKey}を、新しいエージェントキーセットの
accessKeyの値に置き換えてください。$ curl -X POST "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/agentKeys/${newAccessKey}/makePrimary" \-H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \-H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \-H "Content-Type: application/json"
エージェント設定ファイル内の古いエージェントキーを新しいエージェントキーに置き換えます。
古いエージェントキーを削除するには、ターミナルアプリケーションでエージェントキーの削除 API エンドポイントを呼び出します。必ず
${oldAccessKey}を、廃止するエージェントキーセットの
accessKeyの値に置き換えてください。$ curl -X DELETE "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/agentKeys/${oldAccessKey}" \-H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \-H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \-H "Content-Type: application/json"