エージェントのアップグレード 日本語 English

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当社のエージェントパッケージは、パッケージリポジトリで配布されます。まだ設定していなければ、ご自身のシステムでリポジトリを設定してください。

制約と考慮事項

Next-Gen WAF エージェントを使用する際には、以下の点に留意してください。

エージェント自動更新サービスは、パッケージダウンロード Web サイトでエージェントの新しいバージョンを確認し、新しいバージョンが利用可能になるとエージェントを更新します。

制約と考慮事項

エージェント自動更新サービスを設定する際には、以下の点に留意してください。

エージェント自動更新サービスは、サポートされているバージョンの Debian、Red Hat CentOS 7 以上、Ubuntu 18.04 以上のエージェントとのみ互換性があります。

エージェント自動更新サービスは、古いパッケージバージョンをアンインストールし、最新のバージョンをインストールすることでエージェントを更新します。エージェントのアップグレード中に短時間のダウンタイムが発生するため、Web サイトや Web アプリケーションのトラフィックの少ない時間帯に更新をスケジュールすることをおすすめします。

エージェントをインストールしたら、エージェント自動更新サービスを有効にできます。

エージェント自動更新サービスを有効にします。 $ sudo systemctl enable --now sigsci-agent-update.timer (オプション) エージェントの自動更新タイマーをカスタマイズします。デフォルトでは、新しいバージョンのチェックは毎月第2木曜日に実行されます。 $ sudo systemctl edit sigsci-agent-update.timer [Timer] OnCalendar= OnCalendar=Thu *-*-08,09,10,11,12,13,14 03:00:00 RandomizedDelaySec=8h

エージェントの自動更新サービスを無効にするには、以下のコマンドを実行します。

$ sudo systemctl disable --now sigsci-agent-update.timer

以下は、Azure で設定できるさまざまな自動更新の形式です。

Alpine Linux システムでエージェントをアップグレードする

Alpine Linux システムでエージェントを手動でアップグレードするには、次の手順に従ってください。

エージェントパッケージをアップグレードします。 $ apk update $ apk add sigsci-agent エージェントを再起動します。 $ sudo systemctl start sigsci-agent

Red Hat-CentOS システムにおけるエージェントのアップグレード

Red Hat CentOS システムでエージェントを手動でアップグレードするには、次の手順を実行します。

エージェントパッケージをアップグレードします。 $ yum -q makecache -y --disablerepo=* --enablerepo=sigsci_* $ yum install sigsci-agent エージェントを再起動します。 $ sudo systemctl restart sigsci-agent

Ubuntu-Debian システムでのエージェントのアップグレード

Ubuntu または Debian システムでエージェントを手動でアップグレードするには、次の手順に従ってください。

Ubuntu 15.04 以降 Ubuntu 14.04 エージェントパッケージをアップグレードします。 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install sigsci-agent エージェントを再起動します。 $ sudo systemctl start sigsci-agent

Windows システムでのエージェントのアップグレード

Windows システムでエージェントを手動でアップグレードするには、次の手順に従ってください。

Windows インストーラー CLI 最新のエージェント MSI を dl.security.fastly.com または dl.signalsciences.net からダウンロードしてインストールします。 services.msc を開きます。 Signal Sciences Agentを選択してください。 右クリックして再起動を選択します。

Windows エージェント自動更新ユーティリティはエージェント MSI パッケージに含まれており、別のフォルダー C:\Program Files\Signal Sciences\AgentAutoUpdate にインストールされます。ユーティリティを実行すると、Windows 用エージェントの新しいバージョンがあるかどうかを確認し、それが存在する場合はダウンロードしてインストールします。agent-autoupdate ユーティリティは、Windows タスクスケジューラと連携して動作するように設計されており、更新のチェックを自動化できます。

Windows タスクスケジューラでエージェントの自動更新を有効にするには、次の手順を実行してください。

タスクスケジューラを開きます。 タスクスケジューラウィンドウで、アクション > タスクの作成 に移動します。 一般タブで、次の情報を入力します。 名前: タスクに名前を付けます (例: 「Fastly Agent Update」)。

セキュリティオプション: ユーザーがログインしているときだけタスクを実行するかどうかを決定します。このタスクは、SYSTEM アカウントまたは管理者アカウントで実行する必要があります。 トリガータブから、タスクをいつ開始するか、どのくらいの頻度で実行するかを定義する新しいトリガーを作成します。タスクは月単位のスケジュールで実行することをお勧めします。 アクションタブでプログラムの開始をクリックします。 agent-autoupdate ユーティリティがインストールされているフォルダを参照し、ユーティリティ agent-autoupdate.exe を選択します。 OK をクリックしてタスクを保存します。選択したユーザーアカウントのパスワードの入力を求められます。 タスクが動作しているかどうかをテストするには、タスクスケジューラライブラリでタスクを右クリックし、実行をクリックします。タスク履歴を有効にして、タスクが実行されたときの詳細なログと、発生した可能性のある問題を表示します。

ヒント: エージェント自動更新ユーティリティの後続のリリースでは、変更ログに明示的に記載されていない限り、新しいタスクを再作成する必要はありません。さらに、Windows の一時ディレクトリ ( Temp ) に agent-autoupdate.exe によって作成されたアーティファクトとログは、Windows システムが頻繁に再起動されない場合、定期的なファイル削除が必要になる場合があります。

トラブルシューティング

スケジュールされたタスクが失敗した場合、または期待どおりに実行されない場合は、agent-autoupdate ユーティリティがインストールされているディレクトリに移動し、管理者権限でコマンドプロンプトからバイナリを実行して、診断出力を表示できます。

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