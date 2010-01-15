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Next-Gen WAF エージェント

エージェントのサポート終了ポリシーに従い、2年未満のエージェントバージョンをサポートします。四半期ごとに、2年以上前のエージェントバージョンは廃止され、サポートも終了します。

プロセッサ

当社は以下のプロセッサアーキテクチャをサポートしています。

x86_64/amd64

arm64/aarch64

現在、Amazon Linux または Windows 用の ARM エージェントパッケージは提供していません。

エージェントは、次の Linux ディストリビューションにおいて、NGINX C バイナリモジュール v1.18.0+ を搭載した ARM プロセッサで実行することができます。

Alpine (3.13 - 3.23)

Amazon Linux (2および2023)

CentOS/RHEL (EL7 - EL10)

Debian (9 - 13)

Ubuntu (18.04 - 24.04)

あるいは、上記の Linux ディストリビューション上のリバースプロキシモードのモジュールを使用せずに、ARM プロセッサ上でエージェントを実行することもできます。

Linux

Next-Gen WAF エージェントとモジュールは、次の Linux ディストリビューションでサポートされています。

ディストリビューション コードネーム Version Alpine 3.23 3.22 3.21 3.20 3.19 3.18 3.17 3.16 3.15 3.14 3.13 Amazon Linux 2023 2 CentOS Enterprise Linux 10 10.x Enterprise Linux 9 9.x Enterprise Linux 8 8.x Enterprise Linux 7 7.x Debian トリクシー 13.x Bookworm 12.x ブルズアイ 11.x Buster 10.x ストレッチ 9.x Red Hat Enterprise Linux 10 10.x Enterprise Linux 9 9.x Enterprise Linux 8 8.x Enterprise Linux 7 7.x Ubuntu Noble 24.04 LTS ジャミー 22.04 LTS Focal 20.04 LTS バイオニック 18.04 LTS Xenial 16.04 LTS Trusty 14.04 LTS

64ビット環境のみサポートされています。32ビットのサポートが必要な場合は、お問い合わせください。

Next-Gen WAF モジュール

Next-Gen WAF モジュールは、Web サーバーのソフトウェアやアプリケーションと統合する軽量モジュールで、受信リクエストとエージェントプロセスの間のインターフェースとして機能します。NGINX、Apache、IIS Web サーバー、HAProxy プロキシサーバー、および複数のアプリケーション言語 (.NET、Golang、Java、Node.js を含む) をサポートしています。以下に、より一般的にデプロイされているプラットフォームの具体的な詳細を示します。

NGINX Web サーバー

NGINX モジュールは、NGINX の NGINX オープンソースディストリビューション専用にビルドされており、NGINX のカスタムビルドと互換性がない場合があります。NGINX オープンソースディストリビューションに切り替えることができない場合は、サポートチームまたは Fastly アカウントチームにお問い合わせください。

NGINX モジュールは、プラットフォームとお客様のニーズに応じて、2 つの異なるバリエーションで提供されています。現在は以下のものがサポートされています。

C バイナリ

NGINX モジュールは、依存関係を必要としない C バイナリとしてビルドされたバリエーションで利用できます。C バイナリでサポートされている NGINX オープンソースのバージョンは以下のとおりです。

1.29.0 - 1.29.5

1.28.0 - 1.28.2

1.27.0 - 1.27.5

1.26.0 - 1.26.3

1.25.0 - 1.25.5

1.24.0

1.23.0 - 1.23.4

1.22.0 - 1.22.1

1.21.0 - 1.21.6

1.20.0 - 1.20.2

1.19.0 - 1.19.10

1.18.0

1.17.0 - 1.17.10

1.16.0 - 1.16.1

1.15.12

1.15.10

1.15.9

1.15.8

1.15.7

1.15.3

1.14.1

1.12.2

1.10.3 (Ubuntu 16.04 のみ)

C バイナリでサポートされている NGINX Plus のバージョンは以下の通りです。

36-1 (1.29.3)

35-1 (1.29.0)

34-1 (1.27.4)

33-1 (1.27.2)

32-1 (1.25.5)

31-1 (1.25.3)

30-1 (1.25.1)

29-1 (1.23.4)

28-1 (1.23.2)

27-1 (1.21.6)

26-1 (1.21.5)

25-1 (1.21.3)

24-1 (1.19.10)

23-1 (1.19.5)

22-1 (1.19.0)

21-1 (1.17.9)

20-1 (1.17.6)

19-1 (1.17.3)

18-1 (1.15.10)

17-1 (1.15.7)

これらの C バイナリ版は、安定版リリースでは常に最新の状態に保たれ、メインラインリリースでは要求に応じて提供されます。

Lua

あるいは、NGINX モジュールの Lua のバリエーションも利用できます。この場合、NGINX を Lua で構築し、LuaJit をサポートする必要があります。

このバージョンは Lua で記述されており、サードパーティ製 ngx_lua モジュールが有効化された状態でコンパイルされた NGINX バイナリが必要です。また、パフォーマンス向上のため、 ngx_lua モジュールを LuaJIT JIT バイトコードライブラリにリンクする必要があります。

NGINX のデプロイは組織によって異なりますが、当社ではこのインストールに対して2つのアプローチをサポートしています。

ビルド済みバイナリパッケージ - サポート対象のすべてのオペレーティングシステムプラットフォームに対して、必要な ngx_lua モジュールが組み込まれた3種類のビルド済み NGINX パッケージを提供しています。

ソースビルド - 当社では、NGINX を社内でソースからビルドする組織向けに、独自のビルドプロセスを確認し適応させるための参照ビルドガイドラインを公開しています。

現在、オペレーティングシステムのパッケージコレクションまたは公式 NGINX パッケージリポジトリから NGINX の事前ビルドバイナリパッケージを使用している場合は、当社にお知らせください。必要なサポートモジュールを組み込んだ適切な代替パッケージビルドを提供できます。詳細はお問い合わせください。

NGINX モジュールの Lua バリエーションは、NGINX の以下のバージョンでサポートされています。

リリース バージョン 1.12 1.12.x 1.11 1.11.x 1.10 1.10.x 1.9 1.9.x 1.8 1.8.x 1.7 1.7.2, 1.7.4, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9 1.6 1.6.0, 1.6.1, 1.6.2 1.4 1.4.6 1.2 1.2.7, 1.2.9 1.1.19 1.1.19 1.0 1.0.15

Apache Web サーバー

当社の Apache モジュールは、Apache 共有モジュールとしてバイナリ形式で配布され、Apache バージョン 2.2 および 2.4. をサポートしています。

Microsoft Windows サーバー

IIS 10 以上、Windows Server 2016 (Windows 10) 以上 (64ビット)

.NET 4.6.2 以上

Next-Gen WAF エージェントのバージョン 4.51 以降には、Windows 10 または Windows Server 2016 以上が必要です

なお、64ビット OS のみがサポートされます (64ビットのアプリケーションプールを含む)。Windows の古いバージョンや32ビットバージョンの場合、Next-Gen WAF エージェントをリバースプロキシとしてデプロイすることが可能です。Windows の古いバージョンや32ビットバージョンに関するご質問やサポートが必要な場合は、サポートチームにお問い合わせください。

HAProxy サーバー

HAProxy モジュール。HAProxy モジュールは Lua で記述されており、 lua モジュールを有効にして HAProxy バイナリをコンパイルする必要があります。HAProxy モジュールには HAProxy 1.8 以上が必要です。

重要 : サポート対象ではありますが、HAProxy 1.8 には既知の問題があり、Next-Gen WAF モジュールをインストールした場合にパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。HAProxy はこの問題を HAProxy 2.2, で修正しましたが、修正は 1.8. にはバックポートされません。可能であれば、HAProxy 2.2 以降にアップグレードするか、または代替のデプロイ方法 (例 : HAProxy 1.8 を使用しなければならない場合はリバースプロキシエージェント) を使用してください。

HAProxy SPOE モジュール。当社の HAProxy SPOE モジュールには Lua は必要ありません。HAProxy SPOE モジュールには HAProxy 1.8 以上が必要です。

Node.js

0.10 JDK 9 以上

Java

Java 1.8 以降

Spring バージョン 2.x

Spring Boot Tomcat Starter 2.x

Spring Boot Starter WebFlux 2.x

Tomcat 8

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