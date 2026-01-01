Fastly コンソールを使用したエッジ WAF のデプロイ 日本語 English

日本語

重要 : このガイドは、Fastly コンソールで Next-Gen WAF プロダクトにアクセスできるお客様のみが対象です。Fastly コンソールで該当プロダクトにアクセスできない場合は、Next-Gen WAF コンソールのガイドをご覧ください。

エッジ WAF デプロイメソッドは、Fastly の Edge Cloud platform 上でNext-Gen WAF を、当社のグローバルネットワークの POP を通じてホストし、Fastly のキャッシングレイヤーと統合し、Fastly によって管理されます。セキュリティ処理はエッジで行われるため、Next-Gen WAF はオリジンインフラストラクチャに入る前にすべてのトラフィックを検査し、攻撃が発生した場所の近くでブロックできます。お客様のホスティング環境を変更する必要はありません。

前提条件

エッジ WAF のデプロイを設定する前に、必要な前提条件が整っていることを確認してください。

制約と考慮事項

CDN サービスで Next-Gen WAF を有効にする際には、以下の点に注意してください。

デプロイの設定

既存の CDN サービスに Next-Gen WAF をデプロイするには、次の手順を実行してください。

Fastly control panel Fastly Products API Fastly コンソールにログインしてください。 Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。 Edit configuration をクリックし、オプションを選択してアクティブバージョンをクローンします。 セキュリティをクリックします。 Next-Gen WAF カードで鉛筆 アイコンをクリックし、以下のデプロイ設定を編集し、 送信 をクリックします。 ワークスペース メニューから、サービスにリンクさせたいワークスペースを選択します。アカウントにワークスペースが1つしかない場合、このフィールドは読み取り専用になります。

% of traffic フィールドに、Next-Gen WAF で検査するトラフィックの割合 (パーセント) を入力します。 100 に設定されている場合、サービスへのすべてのトラフィックが検査されます。値が100未満の場合は、指定された割合のランダムサンプルが検査されます。 スイッチをクリックしてオンの位置にします。 (オプション) 攻撃ツールを使用して、Next-Gen WAF が Web アプリケーションを監視し、悪意のある異常なリクエストを識別していることを確認します。

デプロイを設定する

デプロイを更新するには、次の手順を実行してください。

Fastly control panel Fastly Products API Fastly コンソールにログインしてください。 Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。 Edit configuration をクリックし、オプションを選択してアクティブバージョンをクローンします。 セキュリティをクリックします。 Next-Gen WAF カードで、スイッチを On に設定してお客様の Service 向けのNext-Gen WAF を有効にするか、Off に設定してお客様のサービス向けの Next-Gen WAF を無効にします。 Next-Gen WAF が有効になっている場合は、鉛筆 アイコンクリックして次のデプロイ設定を編集し、Submit をクリックします。 ワークスペース メニューから、サービスにリンクさせたいワークスペースを選択します。アカウントにワークスペースが1つしかない場合、このフィールドは読み取り専用になります。

% of traffic フィールドに、Next-Gen WAF で検査するトラフィックの割合を入力します。 100 に設定されている場合、サービスへのすべてのトラフィックが検査されます。値が100未満の場合は、指定された割合のランダムサンプルが検査されます。 (オプション) 攻撃ツールを使用して、Next-Gen WAF が Web アプリケーションを監視し、悪意のある異常なリクエストを識別していることを確認します。

デプロイを無効にする

サービスでエッジデプロイメントを無効にするには、以下の手順を実行してください。

Fastly control panel Fastly Products API Fastly コンソールにログインしてください。 Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。 Edit configuration をクリックし、オプションを選択してアクティブバージョンをクローンします。 セキュリティをクリックします。 Next-Gen WAF カードで、スイッチをクリックしてオフの位置に切り替えます。

ヘッダーを使用して検査をカスタマイズする

X-SigSci- ヘッダーを使用して、Next-Gen WAF にリクエストの検査を強制したり、検査を無効にしたり、初期検査をスキップしたりすることができます。

関連コンテンツ