Kubernetes エージェント + モジュール

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... containers : - name : helloworld image : signalsciences/example - helloworld : latest imagePullPolicy : IfNotPresent args : - localhost : 8000 - /sigsci/tmp/sigsci.sock ports : - containerPort : 8000 volumeMounts : - name : sigsci - tmp mountPath : /sigsci/tmp - name : sigsci - agent image : signalsciences/sigsci - agent : latest imagePullPolicy : Always env : - name : SIGSCI_ACCESSKEYID valueFrom : secretKeyRef : name : sigsci.my - site - name - here key : accesskeyid - name : SIGSCI_SECRETACCESSKEY valueFrom : secretKeyRef : name : sigsci.my - site - name - here key : secretaccesskey securityContext : readOnlyRootFilesystem : true volumeMounts : - name : sigsci - tmp mountPath : /sigsci/tmp