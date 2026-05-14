curl -v -H "Host: www.example.com" -H "Content-Type: text/plain" "http:// ${GATEWAY_HOST} /mywaf?cmd.exe=../../../etc/passwd" -d "{ \" payload \" : \" traversal \" }"

* Trying 172.19 .0.3:80 .. .

* Connected to 172.19 .0.3 ( 172.19 .0.3 ) port 80

> POST /mywaf?cmd.exe = .. / .. / .. /etc/passwd HTTP/1.1

> Host: www.example.com

> User-Agent: curl/8.5.0

> Accept: */*

> Content-Type: text/plain

> Content-Length: 24

>

< HTTP/1.1 200 OK

< content-type: application/json

< x-content-type-options: nosniff

< date: Thu, 14 May 2026 06:14:35 GMT

< content-length: 632

< x-sigsci-tags: TRAVERSAL,SUSPECTED-BAD-BOT

< x-sigsci-request-id: 6a05684b826b7576ad8e98ab

<

{

"path" : "/mywaf?cmd.exe=../../../etc/passwd" ,

"host" : "www.example.com" ,

"method" : "POST" ,

"proto" : "HTTP/1.1" ,

"headers" : {

"Accept" : "*/*" ,

"Content-Length" : "24" ,

"Content-Type" : "text/plain" ,

"Host" : "www.example.com" ,

"User-Agent" : "curl/8.5.0" ,

"X-Sigsci-Request-Id" : "6a05684deadbeef76ad8e98ab" ,

"X-Sigsci-Tags" : "TRAVERSAL,SUSPECTED-BAD-BOT"

} ,

"body" : "{ \" payload \" : \" traversal \" }" ,

"clientIP" : "172.19.0.1" ,

"timestamp" : "2026-05-14T06:14:35Z"