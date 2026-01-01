モジュール-エージェント型デプロイについて 日本語 English

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オンプレミス WAF (旧称 Core WAF) のデプロイ方法には、モジュール-エージェント型とリバースプロキシ型の2つがあります。モジュール-エージェント型デプロイでは、ホスティング環境内での Next-Gen WAF のデプロイの管理はお客様の責任となります。

モジュール-エージェント型トポロジーは、Next-Gen WAF モジュールと Next-Gen WAF エージェントの両方のコンポーネントで構成されます。モジュールは受信リクエストをリッスンし、どう処理するかを決定するためにそれらをエージェントへ渡します。エージェントはそのリクエストに対し、継続を許可するか、ブロックするか、レート制限するか、シグナルを付与するかを決定します。エージェントからの決定を受信後、モジュールはその決定に従ってリクエストをブロック、許可、またはレート制限します。

モジュールエージェント型デプロイを設定するには、次の手順を実行します。

モジュールをインストールする

Next-Gen WAF エージェントをインストールしたら、ホスティング環境に適した Next-Gen WAF モジュールのバリエーションをインストールします。モジュールは、Web サーバーのプラグインとして存在する場合もあれば、言語やフレームワーク固有の実装として存在することもあります。

Web サーバーモジュールのオプション

Web サーバーモジュールのバリエーションは、リクエスト処理ロジックを拡張し、エージェントと通信して後続のアドバイスを得るためにインストールされます。Web サーバーモジュールの選択肢は以下の通りです:

言語およびフレームワーク固有のモジュール (RASP) オプション

言語およびフレームワーク固有のモジュールは、アプリケーションレイヤーにインストールされます。利用可能な言語およびフレームワーク固有のモジュールは以下のとおりです。

オープンソースモジュールのオプション

オープンソースモジュールは、Fastly サービスモデルまたはセルフサービスモデルのいずれかに分類されます。

Fastlyサービスモデル: Fastly が更新し、技術サポートを提供するモジュール。

セルフサービスモデル: 開発ワークフローが公開環境でのみ行われ、Fastly がアップデートや技術サポートを提供しないモジュール。

モジュール Fastlyサービスモデル セルフサービスモデル ライセンス Golang モジュール ✔ MIT PHP モジュール ✔ MIT Python モジュール ✔ MIT

ヒント : オープンソースモジュールのリポジトリに含まれている MIT ライセンスに従い、これらのオープンソースモジュールは制限なく使用できます。

カスタムモジュールオプション

オンプレミスの WAF デプロイ用にカスタムモジュールを作成できます。カスタムモジュールは、Fastly のデータフローと互換性がある必要があります。

インストールを検証する

エージェントとモジュールをインストールした後、インストールを確認してください。

Next-Gen WAF control panel Fastly control panel Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Sites メニューから、複数のサイトがある場合はサイトを選択します。 画面上部付近のナビゲーションバーから Agents をクリックします。 モジュール の下に表示されるモジュールバージョンを確認し、正しいバージョンが表示されていることを確認します。 ヒント: エージェントとモジュールのインストール後に、少なくとも1件のリクエストが処理されるまでは、モジュール情報は表示されません。トラフィックが発生すると、モジュール情報が表示されるようになります。

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