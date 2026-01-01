Apache モジュールをインストールする
- English
- 日本語
当社の Apache モジュールは、バイナリ形式で Apache 共有モジュールとして配布されています。
互換性と要件
Apache モジュールには以下が必要です。
- Alpine
- Amazon Linux
- Debian
- Red Hat
- Ubuntu
- Windows
Apache 2.2 または 2.4
Next-Gen WAF エージェントをインストールする必要があります。
Apache モジュールをインストールするには、お使いのオペレーティングシステムに対応するタブの手順に従ってください。
Apache モジュールをインストールします。$ sudo apk add sigsci-module-apache
Apache 設定ファイル (
apache2.confまたは
httpd.conf) 内の
/etc/apache2/conf.d/*.confに
mod_signalsciences.confが存在しない場合は、Dynamic Shared Object (DSO) Support セクションの後に次の行を追加して、Next-Gen WAF モジュールを有効化します。LoadModule signalsciences_module modules/mod_signalsciences.so
Apache Web サービスを再起動します。$ sudo rc-service apache2 restart
エージェントおよびモジュールのインストールを確認します。
次の手順
Apache モジュールをインストールしたら、さまざまなモジュールオプションを検討できます。