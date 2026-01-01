Apache モジュールをインストールする
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当社の Apache モジュールは、バイナリ形式で Apache 共有モジュールとして配布されています。
互換性と要件
Apache モジュールには以下が必要です。
- Alpine
- Amazon Linux
- Debian
- Red Hat
- Ubuntu
- Windows
Amazon Linux 2 または Amazon Linux 2023
Apache 2.2 または 2.4
Next-Gen WAF エージェントをインストールする必要があります。
Windows 10、Windows Server 2016、またはそれ以降 (64ビット)
Apache 2.4 (64ビット)
Next-Gen WAF エージェントをインストールする必要があります。
Apache モジュールをインストールする
Apache モジュールをインストールするには、お使いのオペレーティングシステムに対応するタブの手順に従ってください。
- Alpine
- Amazon Linux
- Debian
- Red Hat
- Ubuntu
- Windows
Apache モジュールをインストールします。$ sudo apk add sigsci-module-apache
Apache 設定ファイル (
apache2.confまたは
httpd.conf) 内の
/etc/apache2/conf.d/*.confに
mod_signalsciences.confが存在しない場合は、Dynamic Shared Object (DSO) Support セクションの後に次の行を追加して、Next-Gen WAF モジュールを有効化します。LoadModule signalsciences_module modules/mod_signalsciences.so
Apache Web サービスを再起動します。$ sudo rc-service apache2 restart
エージェントおよびモジュールのインストールを確認します。
Next-Gen WAF Apache モジュールをインストールしてください$ sudo yum install sigsci-module-apache
Apache 設定ファイル (
apache2.confまたは
httpd.conf) の Dynamic Shared Object (DSO) Support セクションの後に次の行を追加して、Next-Gen WAF Apache モジュールを有効化します。LoadModule signalsciences_module /etc/httpd/modules/mod_signalsciences.so
Apache Web サービスを再起動します。$ sudo systemctl restart httpd
エージェントおよびモジュールのインストールを確認します。
Apache モジュールをインストールします。$ sudo apt-get install sigsci-module-apache
Apache モジュールを有効化します。$ sudo a2enmod signalsciences
a2enmodが利用できない場合は、Apache 設定ファイル (
apache2.confまたは
httpd.conf) の Dynamic Shared Object (DSO) Support セクションの後に次の行を追加します。LoadModule signalsciences_module /usr/lib/apache2/modules/mod_signalsciences.so
Apache Web サービスを再起動します。$ sudo service apache2 restart
エージェントおよびモジュールのインストールを確認します。
Next-Gen WAF Apache モジュールをインストールします。$ sudo yum install sigsci-module-apache
Apache 設定ファイル (
apache2.confまたは
httpd.conf) の Dynamic Shared Object (DSO) Support セクションの後に次の行を追加して、Next-Gen WAF Apache モジュールを有効化します。LoadModule signalsciences_module /etc/httpd/modules/mod_signalsciences.so
Apache Web サービスを再起動します。$ sudo systemctl restart httpd
Apacheが
mod_signalsciences.soを検出できず再起動できない場合は、
httpd.confの LoadModules の行をターゲットシステム上の正しい場所に反映するように変更してください。
モジュールのデフォルトのインストール先は
/etc/httpd/modulesですが、システムによっては Apache が標準ではないディレクトリから設定を読み込んでいる場合があります。この場合、
yumインストーラーは
mod_signalsciences.soを
/etc/httpd/modulesにはインストールせず、代わりに次のパスにインストールします。
/usr/lib64/httpd/modules/mod_signalsciences.so
エージェントおよびモジュールのインストールを確認します。
Next-Gen WAF Apache モジュールをインストールします。$ sudo apt-get install sigsci-module-apache
Apache モジュールを有効化します。$ sudo a2enmod signalsciences
a2enmodが利用できない場合は、Apache 設定ファイル (
apache2.confまたは
httpd.conf) の Dynamic Shared Object (DSO) Support セクションの後に次の行を追加します。LoadModule signalsciences_module /usr/lib/apache2/modules/mod_signalsciences.so
Apache Web サービスを再起動します。$ sudo service apache2 restart
エージェントおよびモジュールのインストールを確認します。
次のいずれかのリンクをクリックして、Apache モジュールの最新バージョンをダウンロードしてください。
.zipアーカイブから Next-Gen WAF Apache モジュールを Apache モジュールディレクトリに抽出し、
PATH-TO-APACHEを Apache のインストール先へのパスに置き換えます。$ unzip sigsci-module-apache_latest.zip$ copy mod_sigsci.so PATH-TO-APACHE\modules\
Apache 設定ファイル (
httpd.conf) の Dynamic Shared Object (DSO) Support セクションの後に次の行を追加して、Next-Gen WAF Apache モジュールを有効化します。LoadModule signalsciences_module modules/mod_sigsci.so
SigSciAgentPortおよび
SigSciAgentHostの値を決定します。これらのモジュール設定値は、次のいずれかを反映している必要があります。
エージェント設定で指定されている
rpc-addressの値 (使用している場合)。
エージェントの RPC リスナーのデフォルトポート (737)
たとえば、エージェント設定内で
rpc-addressが設定されていない場合は、
SigSciAgentPortを
737に更新します。SigSciAgentPort 737
エージェントに
rpc-addressの値が
192.231.203.132:9000に設定されている場合は、モジュール側もそれに合わせて設定します。SigSciAgentPort 9000SigSciAgentHost 192.231.203.132
これらのプロパティは変更可能で、グローバルに設定することも、必要に応じて VirtualHost ごとに設定することもできます。詳細については、モジュール設定ガイドを参照してください。
設定が正しいことを確認するためにテストを実行します。
MY-SERVICE-NAMEをサービス名に置き換えてください。$ httpd.exe -n "MY-SERVICE-NAME" -t
通常どおり Apache サービスを起動します。例:$ net start Apache2.4
または、次の例のように Apache サービスを再起動します。
MY-SERVICE-NAMEをサービス名に置き換えてください。$ httpd.exe -k restart -n "MY-SERVICE-NAME"
エージェントおよびモジュールのインストールを確認します。
次の手順
Apache モジュールをインストールしたら、さまざまなモジュールオプションを検討できます。