  1. Home
  2. Next-Gen WAF
  3. セットアップと設定
  4. モジュール-エージェント型デプロイ
  5. Apacheモジュール

Apache モジュールをインストールする

当社の Apache モジュールは、バイナリ形式で Apache 共有モジュールとして配布されています。

互換性と要件

Apache モジュールには以下が必要です。

  1. Alpine
  2. Amazon Linux
  3. Debian
  4. Red Hat
  5. Ubuntu
  6. Windows

  • Apache 2.2 または 2.4

  • Next-Gen WAF エージェントをインストールする必要があります。

Apache モジュールをインストールするには、お使いのオペレーティングシステムに対応するタブの手順に従ってください。

  1. Alpine
  2. Amazon Linux
  3. Debian
  4. Red Hat
  5. Ubuntu
  6. Windows

  1. Apache モジュールをインストールします。

    $ sudo apk add sigsci-module-apache

  2. Apache 設定ファイル (apache2.conf または httpd.conf) 内の /etc/apache2/conf.d/*.confmod_signalsciences.conf が存在しない場合は、Dynamic Shared Object (DSO) Support セクションの後に次の行を追加して、Next-Gen WAF モジュールを有効化します。

    LoadModule signalsciences_module modules/mod_signalsciences.so

  3. Apache Web サービスを再起動します。

    $ sudo rc-service apache2 restart

  4. エージェントおよびモジュールのインストールを確認します。

次の手順

Apache モジュールをインストールしたら、さまざまなモジュールオプションを検討できます。

関連コンテンツ

Fastly
© Fastly 2026