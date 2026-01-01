.NET Core モジュールをインストールする

使用するプラットフォーム (Linux または Windows など) 向けの Next-Gen WAF エージェントがインストールされていることを確認してください。詳細については、「 エージェントの利用開始 」ガイドを参照してください。

プロジェクトに Signal Sciences HTTP ミドルウェアを追加します。 <packagePath> を SignalSciences.HttpMiddleware.<version>.nupkg へのパスに、 <sourcePath> をパッケージを追加するフォルダベースのパッケージソースに、それぞれ置き換えてください。