.NET Core モジュールをインストールする
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要件
.NET Core 2.1 以降。
使用するプラットフォーム (Linux または Windows など) 向けの Next-Gen WAF エージェントがインストールされていることを確認してください。詳細については、「エージェントの利用開始」ガイドを参照してください。
インストール
以下のいずれかの方法で、最新の Signal Sciences HTTP ミドルウェアをダウンロードします。
https://dl.security.fastly.com から直接ダウンロード
https://dl.signalsciences.net から直接ダウンロード
Nuget 経由でダウンロード
プロジェクトに Signal Sciences HTTP ミドルウェアを追加します。
<packagePath>を
SignalSciences.HttpMiddleware.<version>.nupkgへのパスに、
<sourcePath>をパッケージを追加するフォルダベースのパッケージソースに、それぞれ置き換えてください。nuget add <packagePath> -Source <sourcePath> -Expanddotnet add package SignalSciences.HttpMiddleware -s <sourcePath>
以下のセクションを、アプリケーションの
appsettings.jsonファイルに追加します。{"SigsciOptions": {"AgentEndPoint": "127.0.0.1:2345"}}
Configureを使用して HTTP リクエストパイプラインを設定します。Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) {var sigsciOptions = Configuration.GetSection("SigsciOptions").Get<SigSciOptions>();app.UseSigSciHandler(sigsciOptions);}
Web サイトサービスを再起動します。
重要:
AgentEndPointの値が、Next-Gen WAF エージェントで設定されている
rpc-addressの値の IP アドレスおよびポートと同一であることを確認してください。Windows エージェントの設定オプションの詳細については、Windows エージェントのインストールドキュメントを参照してください。
.NET Core モジュールの設定
|オプション
|デフォルト
|説明
AgentEndPoint
|必須、デフォルトはなし
|エージェントがリッスンしているTCPエンドポイント (
host:port)。
host には、ホスト名、または IPv4 アドレスもしくは IPv6 アドレスのいずれかを指定できます。
AgentRpcTimeoutMillis
|オプション、デフォルト: 200
|エージェントへの各 RPC 呼び出しに許可される最大ミリ秒数。
MaxPostSize
|オプション、デフォルト: 100000
|このサイズを超えるリクエストボディはエージェントに送信されません。
AnomalySize
|オプション、デフォルト: 524288
|HTTP レスポンスがこのサイズ以上であれば、エージェントでログします。
AnomalyDurationMillis
|オプション、デフォルト: 1000
|レスポンスにこのミリ秒数以上かかった場合、エージェントに記録されます。
ExpectedContentTypes
|オプション、デフォルトはなし
|条件付きコンテンツタイプのリストに、検査を許可するカスタムタイプを追加します。
高度な .NET Core モジュール設定のサンプル
{ "SigsciOptions": { "AnomalySize": 200000, "AgentRPCTimeoutMillis": 200, "MaxPostSize": 50000, "AnomalyDurationMillis": 1000, "AgentEndPoint": "127.0.0.1:2345", "ExpectedContentTypes": "application/custom-abc application/hal-test" }}