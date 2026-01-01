  1. Home
  2. Next-Gen WAF
  3. セットアップと設定
  4. モジュール-エージェント型デプロイ

.NET Core モジュールをインストールする

要件

  • .NET Core 2.1 以降。

  • 使用するプラットフォーム (Linux または Windows など) 向けの Next-Gen WAF エージェントがインストールされていることを確認してください。詳細については、「エージェントの利用開始」ガイドを参照してください。

インストール

  1. 以下のいずれかの方法で、最新の Signal Sciences HTTP ミドルウェアをダウンロードします。

  2. プロジェクトに Signal Sciences HTTP ミドルウェアを追加します。<packagePath>SignalSciences.HttpMiddleware.<version>.nupkgへのパスに、 <sourcePath> をパッケージを追加するフォルダベースのパッケージソースに、それぞれ置き換えてください。

    nuget add <packagePath> -Source <sourcePath> -Expand
    dotnet add package SignalSciences.HttpMiddleware -s <sourcePath>

  3. 以下のセクションを、アプリケーションの appsettings.json ファイルに追加します。

    {
        "SigsciOptions": {
            "AgentEndPoint": "127.0.0.1:2345"
        }
    }

  4. Configure を使用して HTTP リクエストパイプラインを設定します。

    Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) {
        var sigsciOptions = Configuration.GetSection("SigsciOptions").Get<SigSciOptions>();
        app.UseSigSciHandler(sigsciOptions);
    }

  5. Web サイトサービスを再起動します。

重要: AgentEndPoint の値が、Next-Gen WAF エージェントで設定されている rpc-address の値の IP アドレスおよびポートと同一であることを確認してください。Windows エージェントの設定オプションの詳細については、Windows エージェントのインストールドキュメントを参照してください。

.NET Core モジュールの設定

オプションデフォルト説明
AgentEndPoint必須、デフォルトはなしエージェントがリッスンしているTCPエンドポイント (host:port)。host には、ホスト名、または IPv4 アドレスもしくは IPv6 アドレスのいずれかを指定できます。
AgentRpcTimeoutMillisオプション、デフォルト: 200エージェントへの各 RPC 呼び出しに許可される最大ミリ秒数。
MaxPostSizeオプション、デフォルト: 100000このサイズを超えるリクエストボディはエージェントに送信されません。
AnomalySizeオプション、デフォルト: 524288HTTP レスポンスがこのサイズ以上であれば、エージェントでログします。
AnomalyDurationMillisオプション、デフォルト: 1000レスポンスにこのミリ秒数以上かかった場合、エージェントに記録されます。
ExpectedContentTypesオプション、デフォルトはなし条件付きコンテンツタイプのリストに、検査を許可するカスタムタイプを追加します。

高度な .NET Core モジュール設定のサンプル

{
    "SigsciOptions": {
        "AnomalySize": 200000,
        "AgentRPCTimeoutMillis": 200,
        "MaxPostSize": 50000,
        "AnomalyDurationMillis": 1000,
        "AgentEndPoint": "127.0.0.1:2345",
        "ExpectedContentTypes": "application/custom-abc application/hal-test"
    }
}

関連コンテンツ

Fastly
© Fastly 2026