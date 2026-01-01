.Netモジュールのインストール

オプション デフォルト 説明

agentEndPoint 必須、デフォルトはなし エージェントがリッスンしているTCPエンドポイント ( host:port )。 host には、ホスト名、または IPv4 アドレスもしくは IPv6 アドレスのいずれかを指定できます。

filterHeaders オプション、デフォルトはなし エージェントに送信すべきではないリクエストおよびレスポンスヘッダーのカンマ区切りリスト。大文字と小文字は区別されません。設定にかかわらず、常に Cookie 、 Set-Cookie 、 Authorization 、 X-Auth-Token が含まれます。

agentRpcTimeoutMillis オプション、デフォルト: 200 エージェントへの各 RPC 呼び出しに許可される最大ミリ秒数。

agentConnectionPoolSize オプション、デフォルト: 10 一度確立された後、プール内に保持される接続数。

maxPostSize オプション、デフォルト: 100000 このサイズを超えるリクエストボディはエージェントに送信されません。

anomalySize オプション、デフォルト: 524288 HTTP レスポンスがこのサイズ以上であれば、エージェントでログします。