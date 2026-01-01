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.Netモジュールのインストール

前提条件

.NET用のNext-Gen WAFモジュールをインストールする前に、以下をインストールする必要があります。

  • .NET フレームワーク 4.6.2 以上

  • Windows 用の Next-Gen WAF エージェントがインストールされていることを確認してください。これにより、ファイルシステムに適切なフォルダ構造が確保されます。

インストール

  1. 次のいずれかの方法で、.Net 用の最新の Next-Gen WAF モジュールをダウンロードします。

  2. sigsci-module-dotnet-x.x.x.zip の内容をアプリケーションの bin ディレクトリに展開します。

  3. 以下のセクションを、アプリケーションの web.config ファイルに追加します。

    <configuration>
        ...
        <configSections>
            <section name="SignalSciencesModule" type="SignalSciences.ModuleConfiguration"/>
        </configSections>
    

        ...
        <system.webServer>
            <modules>
                <add name="SignalSciencesModule" type="SignalSciences.HttpModule"/>
            </modules>
        </system.webServer>
        ...
    

        <SignalSciencesModule agentEndPoint="127.0.0.1:737" />
        ...
    </configuration>

  4. Web サイトサービスを再起動します。

重要: AgentEndPoint の値が、Next-Gen WAF エージェントで設定されている rpc-address の値の IP アドレスおよびポートと同一であることを確認してください。Windows エージェントの設定オプションの詳細については、Windows エージェントのインストールドキュメントを参照してください。

.NET モジュールの設定

オプションデフォルト説明
agentEndPoint必須、デフォルトはなしエージェントがリッスンしているTCPエンドポイント (host:port)。host には、ホスト名、または IPv4 アドレスもしくは IPv6 アドレスのいずれかを指定できます。
filterHeadersオプション、デフォルトはなしエージェントに送信すべきではないリクエストおよびレスポンスヘッダーのカンマ区切りリスト。大文字と小文字は区別されません。設定にかかわらず、常に CookieSet-CookieAuthorizationX-Auth-Token が含まれます。
agentRpcTimeoutMillisオプション、デフォルト: 200エージェントへの各 RPC 呼び出しに許可される最大ミリ秒数。
agentConnectionPoolSizeオプション、デフォルト: 10一度確立された後、プール内に保持される接続数。
maxPostSizeオプション、デフォルト: 100000このサイズを超えるリクエストボディはエージェントに送信されません。
anomalySizeオプション、デフォルト: 524288HTTP レスポンスがこのサイズ以上であれば、エージェントでログします。
anomalyDurationMillisオプション、デフォルト: 1000レスポンスにこのミリ秒数以上かかった場合、エージェントに記録されます。

高度な .NET モジュール設定のサンプル

<SignalSciencesModule
            agentEndPoint="127.0.0.1:737"
            filterHeaders="X-My-Private-Header, X-My-Other-Header"
            agentRpcTimeoutMillis="200"
            agentConnectionPoolSize="10"
            maxPostSize="100000"
            anomalySize="524288"
            anomalyDurationMillis="1000"
            />

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