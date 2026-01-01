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Golang モジュールをインストールする

前提となるパッケージをダウンロードおよびインストールする

Golang モジュールをインストールするには、MessagePack Code Generator と Signal Sciences のカスタム tlstext パッケージの2つの前提パッケージをインストールする必要があります。

go get コマンドを使用して、これらのパッケージを GitHub リポジトリから直接ダウンロードおよびインストールします。

$ go get -u -t github.com/tinylib/msgp/msgp
$ go get -u -t github.com/signalsciences/tlstext

Golang モジュールをダウンロードおよび展開する

  1. 以下のいずれかの Web サイトから、最新バージョンの Golang モジュールをダウンロードします。

    1. dl.security.fastly.com
    2. dl.signalsciences.net
    $ curl -O -L https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-golang/sigsci-module-golang_latest.tar.gz

  2. Golang モジュールを $GOPATH/src/github.com/signalsciences に展開します。

    $ sudo mkdir -p $GOPATH/src/github.com/signalsciences
    $ sudo tar -xf sigsci-module-golang_latest.tar.gz -C $GOPATH/src/github.com/signalsciences

アプリケーションをラップする

モジュールがリクエストを処理し、アプリケーションを保護できるようにするには、アプリケーションを Next-Gen WAF Golang モジュールハンドラーでラップする必要があります。具体的な動作例については、Next-Gen WAF の Golang モジュールが正常に統合された当社の hello world および Gin アプリケーションをご覧ください。

ヒント : アプリケーションをどのようにラップするのが最適かは、アプリケーションの設計によって異なります。公開リポジトリに掲載されている例はあくまでも参考例であり、記載されている方法は必ずしもお客様の特定のアプリケーションに最適とは限りません。

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