Golang モジュールをインストールする
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前提となるパッケージをダウンロードおよびインストールする
Golang モジュールをインストールするには、MessagePack Code Generator と Signal Sciences のカスタム tlstext パッケージの2つの前提パッケージをインストールする必要があります。
go get コマンドを使用して、これらのパッケージを GitHub リポジトリから直接ダウンロードおよびインストールします。
$ go get -u -t github.com/tinylib/msgp/msgp$ go get -u -t github.com/signalsciences/tlstext
Golang モジュールをダウンロードおよび展開する
以下のいずれかの Web サイトから、最新バージョンの Golang モジュールをダウンロードします。
$ curl -O -L https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-golang/sigsci-module-golang_latest.tar.gz
- dl.security.fastly.com
- dl.signalsciences.net
Golang モジュールを
$GOPATH/src/github.com/signalsciencesに展開します。$ sudo mkdir -p $GOPATH/src/github.com/signalsciences$ sudo tar -xf sigsci-module-golang_latest.tar.gz -C $GOPATH/src/github.com/signalsciences
アプリケーションをラップする
モジュールがリクエストを処理し、アプリケーションを保護できるようにするには、アプリケーションを Next-Gen WAF Golang モジュールハンドラーでラップする必要があります。具体的な動作例については、Next-Gen WAF の Golang モジュールが正常に統合された当社の hello world および Gin アプリケーションをご覧ください。
ヒント : アプリケーションをどのようにラップするのが最適かは、アプリケーションの設計によって異なります。公開リポジトリに掲載されている例はあくまでも参考例であり、記載されている方法は必ずしもお客様の特定のアプリケーションに最適とは限りません。